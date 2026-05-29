29 мая 2026, 16:00

Прогноз работы с ИИ от Путина, оживление найма и неожиданный плюс для «старых» работников. Главное о рынке труда за неделю

Искусственный интеллект угрожает рынку труда все больше — уже президент предупреждает специалистов среднего звена о потенциальной потере работы. Тем временем перегрев отдельных отраслей приводит к ускоренному закрытию вакансий — места разбирают за считаные дни, а подростки дарят старшим работникам шанс на высокие зарплаты. Все это и другие интересные новости рынка труда за неделю — в нашем дайджесте.

ИИ меняет рынок труда и сферу образования

ИИ скоро доберется до специалистов среднего звена — такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума.

По мнению главы государства, нейросети уже заменяют сотрудников младшего звена, а в скором будущем аналогичная судьба грозит и более опытным работникам.

По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня.

Владимир Путин

Президент добавил, что эти процессы неизбежны и необратимы, а сценарий, при котором миллионы людей могут остаться без работы или будут вынуждены сменить профессию, вполне реален. Отдельные сферы деятельности вовсе исчезнут, а именно те, где на смену человеку придет искусственный интеллект.

«К грядущим переменам нужно быть готовым, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», — подчеркнул Путин.

Тем временем далеко не все в России готовы к распространению таких технологий.

Отечественные топ-менеджеры признались: их наименее развитые компетенции связаны как раз с ИИ, говорится в результатах исследования «СберУниверситета» и Ассоциации менеджеров «Индекс менеджмента» (есть в распоряжении «Теперь вы знаете»).

К такому выводу эксперты пришли, опросив свыше 400 управленцев из среднего и крупного бизнеса. Руководители высшего звена, владельцы и основатели предприятий, а также главы функциональных подразделений и проектов оценили, насколько хорошо у них развиты 40 актуальных навыков руководителя.

Наименее развитые компетенции российских топ-менеджеров

КомпетенцияДоля руководителей
Интеграция ИИ-агентов в рабочие процессы74%
Создание и адаптация процессов с учетом ИИ и требований кибербезопасности71%
Эффективное использование ИИ-инструментов в управлении68%
Применение ИИ/LLM (языковых моделей)66%

«Прогнозы на ближайшие три года однозначны: потребность в компетенциях в области ИИ у российских управленцев продолжит расти. Так, 62% участников опроса ожидают увеличения спроса на навыки внедрения ИИ-агентов, столько же — на эффективное использование ИИ-инструментов в управлении», — отмечают авторы исследования.

Глобальные изменения из-за распространения ИИ готовятся и в сфере высшего образования.

Дипломные работы могут исчезнуть в российских вузах из-за развития нейросетей. Об этом рассказал на этой неделе министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На замену классическим ВКР, по его мнению, придет устный экзамен.

До 42,3%

взлетела доля сгенерированного ИИ текста в выпускных работах к концу 2025 года

Оценивать должны именно ответы студента на вопросы преподавателей, а не написанную им (или не им) работу. В такой ситуации «дурь каждого будет видна в полном объеме».

Никакая система просто так не подготовит студента к вопросу преподавателя, это все равно чувствуется.

Валерий Фальков

Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности отказа от дипломных работ.

«Инструменты искусственного интеллекта уже применяются, и загнать джинна обратно в бутылку не получится — как бы кто об этом ни мечтал. Это как отменить электричество: производительность труда будет существенно меньше. Через несколько лет мы будем учить всех студентов пользоваться инструментами ИИ. И, конечно, с их помощью ученики будут писать выпускные квалификационные работы», — заявил и. о. ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.

Как вариант, университеты могут прийти к компромиссу: комбинации устного и письменного экзамена (и даже с разрешенным использованием ИИ, но в конкретных аспектах). Дискуссии на эту тему будут вестись и дальше — ведь изменения неизбежны.

Россияне разбирают вакансии: что происходит с наймом

Средняя скорость закрытия вакансий в России сократилась почти на 16% в январе — апреле 2026 года, подсчитали в «Работе.ру».

Если годом ранее на подбор подходящего специалиста уходило в среднем 16 дней (а медиана составляла 14 дней), то теперь процесс занимает 14 и 11 дней соответственно.

28% работодателей

заявили, что быстрее нанимают сотрудников в 2026 году

«На увеличение скорости закрытия вакансий влияет кратный рост соискательской активности на рынке труда, а также внедрение в процессы найма технологий искусственного интеллекта», — отмечают в «Работе.ру».

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Дольше всего ищут подходящих кандидатов в транспорте и логистике (30,9 дня), а также в строительстве и недвижимости (23,8 дня). Это неудивительно: как раз рабочих рук на рынке труда и не хватает, поэтому на подбор таких специалистов уходит больше времени.

Подростки дают шанс работникам постарше — все из-за самозанятости

Подростки в России массово оформляют самозанятость и регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.

  • В первом случае рост идет взрывными темпами: в апреле 2026-го в стране насчитали 608 тысяч самозанятых несовершеннолетних, а годом ранее таких было только 356 тысяч — почти вдвое меньше.
  • Регистраций ИП куда меньше (около 3500 человек), но и этот показатель растет.

Для рынка труда это скорее негативный тренд: испытывающие дефицит кадров сферы промышленности, ретейла и услуг теряют потенциальных сотрудников, рассказал «Теперь вы знаете» заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

Зато старшие работники от этого могут только выиграть: раз молодых кадров меньше, за возрастных специалистов придется бороться и предлагать им более высокие зарплаты.

Правда, долго так продолжаться не может. Старшие работники — ресурс конечный, и проблему придется так или иначе решать.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Отдыхать предлагают дольше: что с отпусками

Число отпускных дней в году предложили увеличить до 35 — из-за выпадающих выходных. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков.

Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск сейчас составляет 28 дней, в которые входят и выходные (суббота и воскресенье). Как минимум одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней, из-за чего «захватываются» 4 дня, в которые и так можно было не работать.

Удлиненный отпуск в размере 35 дней позволил бы россиянам полноценно отдохнуть, восстановить силы и не допустить выгорания, убежден парламентарий.

Для родителей придумали оплачиваемый отпуск на период ОГЭ и ЕГЭ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов убежден, что мама или папа должны иметь возможность не работать и поддерживать в это время детей, которые сдают экзамены.

По задумке депутата, такой отпуск должен длиться до одной недели, а брать его можно было бы как целиком, так и частями — в зависимости от графика экзаменов.

Свое предложение Чернышов направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. В документе депутат отметил, что нововведение позволит снизить уровень стресса в российских семьях и повысить качество поддержки старшеклассников.

Пока одни отпускные модификации только обсуждают, другие уже становятся реальностью.

Родители и дети холостых военнослужащих-инвалидов смогут брать отпуск вместе с ними. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Ранее аналогичную льготу распространили на жен и мужей таких военных.

Нововведение затронет семьи военнослужащих, которые стали инвалидами I или II группы в результате ранения и при этом продолжили службу.

Родители и дети военных смогут взять столько же дней отпуска, что и он, даже если у них осталось меньше неизрасходованных дней. При этом все дни, которые превышают продолжительность ежегодного отпуска, оплачивать не будут.

Другие открытия недели

Детский омбудсмен предложила разрешить подросткам работать с 12 лет. По мнению уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, «почти все» в этом возрасте сами хотят работать летом, но поскольку законодательство позволяет трудоустраивать только подростков старше 14, не всем это удается.

Правда, вскоре Ярославская передумала и заявила, что желание 12-летних зарабатывать — это проблема их родителей.

Это не значит, что мы должны менять закон ради них и отправлять шестиклассников на официальную работу. Здесь на первый план должен выходить не закон, а родители. <...> Мы, как родители, можем сами организовать для 12-летнего ребенка его первый «заработок».

Ольга Ярославская

Омбудсмен отметила, что мамам и папам 12-летних стоило бы привлекать их к бытовым задачам с оплатой. А законодательство стоит регулировать в вопросе трудоустройства 14-летних, на которое идут далеко не все из-за действующих ограничений.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Заработок связали со строгостью руководителя: оказалось, что у жестких начальников подчиненные получают больше, чем у более мягких. К таким выводам пришли в SuperJob после масштабного опроса.

Как связаны доход и строгость начальника

Уровень доходаДоля строгих руководителей
До 100 тысяч рублей25%
От 100 тысяч до 150 тысяч рублей22%
От 150 тысяч рублей29%

А вот на качество работы строгость руководителя так не влияет. Абсолютное большинство опрошенных (74%) заявили, что лучше работают при отсутствии контроля со стороны начальства. И только 6% признались, что трудятся эффективнее, если за ними наблюдают.

Офисные работники чаще всего страдают от трех недугов: сердечно-сосудистых проблем, эндокринных нарушений и заболеваний ЖКТ. Таковы результаты исследования «СберЗдоровья».

По мнению врачей, даже начальные изменения в работе этих систем негативно сказываются на продуктивности российских работников. На фоне таких неочевидных состояний сотрудники быстрее устают и чаще болеют, а еще сами начинают переживать из-за нехватки мотивации.

