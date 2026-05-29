Прогноз работы с ИИ от Путина, оживление найма и неожиданный плюс для «старых» работников. Главное о рынке труда за неделю

Президент добавил, что эти процессы неизбежны и необратимы, а сценарий, при котором миллионы людей могут остаться без работы или будут вынуждены сменить профессию, вполне реален. Отдельные сферы деятельности вовсе исчезнут, а именно те, где на смену человеку придет искусственный интеллект.

«К грядущим переменам нужно быть готовым, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», — подчеркнул Путин.

Тем временем далеко не все в России готовы к распространению таких технологий.

Отечественные топ-менеджеры признались: их наименее развитые компетенции связаны как раз с ИИ , говорится в результатах исследования «СберУниверситета» и Ассоциации менеджеров «Индекс менеджмента» (есть в распоряжении «Теперь вы знаете»).

К такому выводу эксперты пришли, опросив свыше 400 управленцев из среднего и крупного бизнеса. Руководители высшего звена, владельцы и основатели предприятий, а также главы функциональных подразделений и проектов оценили, насколько хорошо у них развиты 40 актуальных навыков руководителя.