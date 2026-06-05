Саморазвитие и карьера
05 июня 2026, 16:00

Россияне стали получать больше, бизнес хотят штрафовать за вакансии, а ИИ опять во всем виноват. Главное о рынке труда

Россияне стали получать больше, бизнес хотят штрафовать за вакансии, а ИИ опять во всем виноват. Главное о рынке труда
Стажировки должны превратиться из полуофициального трудоустройства, а иногда и откровенной эксплуатации работников в законную форму занятости — об этом уже подумали в Госдуме. Тем временем работодатели отчитываются о повышении окладов, а сами россияне — о доходах от подработок. Рекрутинг же сталкивается с раздражением соискателей из-за ИИ и потенциальной угрозой новых штрафов. Рассказываем об этих и других новостях рынка труда за неделю.

Стажировкам добавят законности: что придумали в Госдуме

Депутаты Госдумы подготовили законодательную базу для стажировок — проект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Вот что именно предлагают парламентарии:

  • понимать под стажировкой работу по срочному трудовому договору, а под стажером — человека со средним профессиональным или высшим образованием (в том числе еще не оконченным);
  • заключать договор о стажировке в течение года после получения образования (в этот год не войдут периоды военной службы по мобилизации и контракту, декрет и больничный — в том числе по уходу за родственником);
  • считать, что стажировка нужна для получения первичного опыта, практических навыков и адаптации;
  • прописывать в трудовом договоре, что работник — стажер;
  • не заключать договор о стажировке на срок более шести месяцев;
  • обеспечивать для стажера наставничество на весь срок стажировки;
  • обязать работодателей прописывать в локальном нормативном акте порядок прохождения стажировки, оценки результатов работы и объем самостоятельной работы;
  • заключать трудовой договор после стажировки без испытательного срока.

Нововведения не должны затронуть стажировки в рамках образовательных программ, а также стажировки для допуска к работе (например, в здравоохранении или энергетике — там это регулируют отдельные законы).

Определить стажировки как вид трудовых отношений и закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» поручал президент России Владимир Путин в феврале 2026 года. Законопроект как раз решает эту задачу.

На рынке труда именно опыт работы остается одним из решающих факторов. Наш законопроект направлен на поддержку молодежи в этом вопросе. Нужны понятные гарантии для стажеров. Это прямое исполнение поручения президента по подготовке кадров для экономики.

Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, один из авторов законопроекта

Поправки призваны защитить работников от недобросовестных работодателей, которые могут злоупотреблять стажировками и отказывать сотрудникам в положенных гарантиях. А еще законопроект позволит стажировкам стать мостом между обучением и работой по профессии, убеждены авторы инициативы.

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Зарплаты растут, доходы от подработки — тоже

Каждая третья компания в России повысила зарплаты сотрудников с начала 2026 года, подсчитали в hh.ru. Абсолютное большинство (59%) сохранило оклады на прежнем уровне.

В каких отраслях активнее повышают оклады

СфераДоля организаций
Энергетика50%
Производство продуктов питания48%
Телеком46%
Медицина и фармакология44%
Электроника39%
Образование36%
Финансы36%
Услуги для населения36%
Нефтегазовая промышленность36%
Тяжелое машиностроение33%

Рост зарплат в этих отраслях связывают с высокой конкуренцией за кадры — деньги должны удержать сотрудников и привлечь новичков.

Еще 29% компаний

планируют поднять оклады до конца 2026 года

Такие планы чаще фиксируют все в тех же отраслях: энергетике, продуктах питания, образовании и услугах для населения.

Но одними зарплатами поступления россиян не ограничиваются — подработка вносит немалый вклад в их доходы.

Каждый пятый россиянин живет в основном за счет подработки, выяснили эксперты «Работы.ру» и «Подработки». Она либо приносит им свыше половины дохода, либо вообще выступает его главным источником.

Доходы россиян от подработки

Доля доходов от подработкиПроцент россиян
До 10% общего дохода29%
От 11% до 25%23%
От 26% до 50%27%
Более 50% общего дохода15%
Основной источник дохода6%

При этом каждый третий (38%) россиянин рассматривает подработку как основной способ повысить свой доход. Для большинства же (60%) таким способом выступает поиск работы с более высокой зарплатой.

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ИИ в рекрутинге бесит, вакансиям придумывают новые требования

Россияне высказались против использования ИИ при отборе соискателей. Согласно результатам опроса SuperJob, свыше половины (57%) работников негативно относятся к автоматическому скринингу резюме, почти столько же (50%) хотели бы его запретить.

Только 8% россиян

положительно относятся к использованию ИИ при отборе резюме

Интересно, что максимальный уровень поддержки фиксируется среди работников с зарплатой от 150 тысяч рублей и среди специалистов старше 45 лет.

Молодежь, хоть и лучше разбирается в технологиях, относится к ИИ-скринингу резюме так же негативно, как и более старшие поколения.

Есть и другой, уже более ощутимый повод для тревоги кадровиков: в Госдуме призвали штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. По мнению заместителя председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Каплана Панеша, компании обманом заманивают соискателей.

В вакансии пишут «от 100 тыс.», а на собеседовании предлагают 50 тыс. Тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний.

Каплан Панеш

Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, добавил парламентарий. Особенно уязвимы в этом вопросе молодежь без опыта, многодетные родители, пенсионеры и мигранты.

Размер штрафов Панеш предлагает привязать к разнице между реальной и заявленной зарплатой.

Размер потенциальных штрафов за завышение зарплаты в вакансиях

РазрывШтраф
До 20%От 50 тысяч до 100 тысяч рублей
От 20% до 50%От 100 тысяч до 200 тысяч рублей
Свыше 50%От 200 тысяч до 500 тысяч рублей (или приостановление работы до 90 дней)

Контролировать зарплаты в вакансиях, считает депутат, должны трудовые инспекции.

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Россияне удручающе мало отдыхают

Больше половины россиян не ходили в отпуск с начала 2026 года — это стало известно после опроса «Островка» и hh.ru. Каждый третий все же отдохнул и частично потратил отпускные дни.

Еще 5% россиян так не хотели работать, что уже отгуляли свой отпуск целиком. Интересно, что больше всего таких в сфере сельского хозяйства — там 16% работников истратили все оплачиваемые дни отпуска.

Можно предположить, что это связано с сезонностью: полевые работы идут с апреля по октябрь, и в эти месяцы многим будет не до отпуска.

Дольше отдыхать на День России работники тоже не рвутся — только 12% сотрудников решили продлить выходные с помощью отпускных дней или отгулов, выяснили в SuperJob.

56% россиян

не собираются продлевать выходные на День России

Еще 16% пока размышляют об этом, столько же — работают посменно.

Чаще собираются увеличить себе праздники мужчины (14% против 11% среди женщин), работники старше 35 лет (18% против 6%) и специалисты с высшим образованием (17%).

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Другие открытия недели

В Госдуме выступили против отработок для студентов-бюджетников. По мнению первого зампреда Комитета ГД по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, проблему дефицита кадров в отдельных сферах нельзя решать через принуждение — куда эффективнее привлекать специалистов зарплатами, понятными перспективами и разнообразной поддержкой.

«Когда стране остро были нужны IT-специалисты, были созданы условия, которые замотивировали идти в профессию. Когда у человека есть ощущение, что его труд ценят, он гораздо охотнее остается в профессии и регионе без обязательных „отработок“», — подчеркнула депутат.

Пока отработки обязательны только для студентов-целевиков. Но в начале июня помощник президента России Владимир Мединский предложил распространить практику обязательного трудоустройства на всех выпускников-бюджетников. Иначе их можно расценивать как «выброшенные бюджетные деньги».

Россиян успокоили новым прогнозом по автоматизации рабочих мест. По оценке замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова, только 1% позиций может затронуть полный переход функций от человека к искусственному интеллекту.

В своем исследовании эксперт пришел к выводу, что в целом для рабочих мест, которые занимают существенную долю в общей занятости, такие риски невелики. Меньше всего переживать стоит тем, кто работает руками, больше — тем, кто зарабатывает «мозгом».

В перечень профессиональных групп, где немало работников с высоким риском потери работы из-за ИИ, вошли, к примеру, офисные служащие и специалисты высшей квалификации. А у таких синих воротничков, как сельскохозяйственные рабочие, риск приближается к нулю.

Удаленщики массово переехали за город: каждый десятый россиян, который трудится дистанционно, отказался от жизни в бетонных джунглях. К такому выводу пришли эксперты «Авито Недвижимости» и холдинга Т1, результаты их опроса есть в распоряжении «Теперь вы знаете».

11% россиян на удаленке

купили или начали снимать загородный дом

При выборе дачи или коттеджа большинство обращает внимание на то, будет ли там комфортно трудиться. На это указали 64% респондентов. Для трети это и вовсе главный критерий.

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