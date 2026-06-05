Россияне стали получать больше, бизнес хотят штрафовать за вакансии, а ИИ опять во всем виноват. Главное о рынке труда

Депутаты Госдумы подготовили законодательную базу для стажировок — проект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Вот что именно предлагают парламентарии:

понимать под стажировкой работу по срочному трудовому договору, а под стажером — человека со средним профессиональным или высшим образованием (в том числе еще не оконченным);

заключать договор о стажировке в течение года после получения образования (в этот год не войдут периоды военной службы по мобилизации и контракту, декрет и больничный — в том числе по уходу за родственником);

считать, что стажировка нужна для получения первичного опыта, практических навыков и адаптации;

прописывать в трудовом договоре, что работник — стажер;

не заключать договор о стажировке на срок более шести месяцев;

обеспечивать для стажера наставничество на весь срок стажировки;

обязать работодателей прописывать в локальном нормативном акте порядок прохождения стажировки, оценки результатов работы и объем самостоятельной работы;

заключать трудовой договор после стажировки без испытательного срока.

Нововведения не должны затронуть стажировки в рамках образовательных программ, а также стажировки для допуска к работе (например, в здравоохранении или энергетике — там это регулируют отдельные законы).

Определить стажировки как вид трудовых отношений и закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» поручал президент России Владимир Путин в феврале 2026 года. Законопроект как раз решает эту задачу.