Россияне стали получать больше, бизнес хотят штрафовать за вакансии, а ИИ опять во всем виноват. Главное о рынке труда
Стажировкам добавят законности: что придумали в Госдуме
Депутаты Госдумы подготовили законодательную базу для стажировок — проект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Вот что именно предлагают парламентарии:
- понимать под стажировкой работу по срочному трудовому договору, а под стажером — человека со средним профессиональным или высшим образованием (в том числе еще не оконченным);
- заключать договор о стажировке в течение года после получения образования (в этот год не войдут периоды военной службы по мобилизации и контракту, декрет и больничный — в том числе по уходу за родственником);
- считать, что стажировка нужна для получения первичного опыта, практических навыков и адаптации;
- прописывать в трудовом договоре, что работник — стажер;
- не заключать договор о стажировке на срок более шести месяцев;
- обеспечивать для стажера наставничество на весь срок стажировки;
- обязать работодателей прописывать в локальном нормативном акте порядок прохождения стажировки, оценки результатов работы и объем самостоятельной работы;
- заключать трудовой договор после стажировки без испытательного срока.
Нововведения не должны затронуть стажировки в рамках образовательных программ, а также стажировки для допуска к работе (например, в здравоохранении или энергетике — там это регулируют отдельные законы).
Определить стажировки как вид трудовых отношений и закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» поручал президент России Владимир Путин в феврале 2026 года. Законопроект как раз решает эту задачу.
На рынке труда именно опыт работы остается одним из решающих факторов. Наш законопроект направлен на поддержку молодежи в этом вопросе. Нужны понятные гарантии для стажеров. Это прямое исполнение поручения президента по подготовке кадров для экономики.
Поправки призваны защитить работников от недобросовестных работодателей, которые могут злоупотреблять стажировками и отказывать сотрудникам в положенных гарантиях. А еще законопроект позволит стажировкам стать мостом между обучением и работой по профессии, убеждены авторы инициативы.
Зарплаты растут, доходы от подработки — тоже
Каждая третья компания в России повысила зарплаты сотрудников с начала 2026 года, подсчитали в hh.ru. Абсолютное большинство (59%) сохранило оклады на прежнем уровне.
В каких отраслях активнее повышают оклады
|Сфера
|Доля организаций
|Энергетика
|50%
|Производство продуктов питания
|48%
|Телеком
|46%
|Медицина и фармакология
|44%
|Электроника
|39%
|Образование
|36%
|Финансы
|36%
|Услуги для населения
|36%
|Нефтегазовая промышленность
|36%
|Тяжелое машиностроение
|33%
Рост зарплат в этих отраслях связывают с высокой конкуренцией за кадры — деньги должны удержать сотрудников и привлечь новичков.
планируют поднять оклады до конца 2026 года
Такие планы чаще фиксируют все в тех же отраслях: энергетике, продуктах питания, образовании и услугах для населения.
Но одними зарплатами поступления россиян не ограничиваются — подработка вносит немалый вклад в их доходы.
Каждый пятый россиянин живет в основном за счет подработки, выяснили эксперты «Работы.ру» и «Подработки». Она либо приносит им свыше половины дохода, либо вообще выступает его главным источником.
Доходы россиян от подработки
|Доля доходов от подработки
|Процент россиян
|До 10% общего дохода
|29%
|От 11% до 25%
|23%
|От 26% до 50%
|27%
|Более 50% общего дохода
|15%
|Основной источник дохода
|6%
При этом каждый третий (38%) россиянин рассматривает подработку как основной способ повысить свой доход. Для большинства же (60%) таким способом выступает поиск работы с более высокой зарплатой.
ИИ в рекрутинге бесит, вакансиям придумывают новые требования
Россияне высказались против использования ИИ при отборе соискателей. Согласно результатам опроса SuperJob, свыше половины (57%) работников негативно относятся к автоматическому скринингу резюме, почти столько же (50%) хотели бы его запретить.
положительно относятся к использованию ИИ при отборе резюме
Интересно, что максимальный уровень поддержки фиксируется среди работников с зарплатой от 150 тысяч рублей и среди специалистов старше 45 лет.
Молодежь, хоть и лучше разбирается в технологиях, относится к ИИ-скринингу резюме так же негативно, как и более старшие поколения.
Есть и другой, уже более ощутимый повод для тревоги кадровиков: в Госдуме призвали штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. По мнению заместителя председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Каплана Панеша, компании обманом заманивают соискателей.
В вакансии пишут «от 100 тыс.», а на собеседовании предлагают 50 тыс. Тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний.
Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, добавил парламентарий. Особенно уязвимы в этом вопросе молодежь без опыта, многодетные родители, пенсионеры и мигранты.
Размер штрафов Панеш предлагает привязать к разнице между реальной и заявленной зарплатой.
Размер потенциальных штрафов за завышение зарплаты в вакансиях
|Разрыв
|Штраф
|До 20%
|От 50 тысяч до 100 тысяч рублей
|От 20% до 50%
|От 100 тысяч до 200 тысяч рублей
|Свыше 50%
|От 200 тысяч до 500 тысяч рублей (или приостановление работы до 90 дней)
Контролировать зарплаты в вакансиях, считает депутат, должны трудовые инспекции.
Россияне удручающе мало отдыхают
Больше половины россиян не ходили в отпуск с начала 2026 года — это стало известно после опроса «Островка» и hh.ru. Каждый третий все же отдохнул и частично потратил отпускные дни.
Еще 5% россиян так не хотели работать, что уже отгуляли свой отпуск целиком. Интересно, что больше всего таких в сфере сельского хозяйства — там 16% работников истратили все оплачиваемые дни отпуска.
Можно предположить, что это связано с сезонностью: полевые работы идут с апреля по октябрь, и в эти месяцы многим будет не до отпуска.
Дольше отдыхать на День России работники тоже не рвутся — только 12% сотрудников решили продлить выходные с помощью отпускных дней или отгулов, выяснили в SuperJob.
не собираются продлевать выходные на День России
Еще 16% пока размышляют об этом, столько же — работают посменно.
Чаще собираются увеличить себе праздники мужчины (14% против 11% среди женщин), работники старше 35 лет (18% против 6%) и специалисты с высшим образованием (17%).
Другие открытия недели
В Госдуме выступили против отработок для студентов-бюджетников. По мнению первого зампреда Комитета ГД по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, проблему дефицита кадров в отдельных сферах нельзя решать через принуждение — куда эффективнее привлекать специалистов зарплатами, понятными перспективами и разнообразной поддержкой.
«Когда стране остро были нужны IT-специалисты, были созданы условия, которые замотивировали идти в профессию. Когда у человека есть ощущение, что его труд ценят, он гораздо охотнее остается в профессии и регионе без обязательных „отработок“», — подчеркнула депутат.
Пока отработки обязательны только для студентов-целевиков. Но в начале июня помощник президента России Владимир Мединский предложил распространить практику обязательного трудоустройства на всех выпускников-бюджетников. Иначе их можно расценивать как «выброшенные бюджетные деньги».
Россиян успокоили новым прогнозом по автоматизации рабочих мест. По оценке замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова, только 1% позиций может затронуть полный переход функций от человека к искусственному интеллекту.
В своем исследовании эксперт пришел к выводу, что в целом для рабочих мест, которые занимают существенную долю в общей занятости, такие риски невелики. Меньше всего переживать стоит тем, кто работает руками, больше — тем, кто зарабатывает «мозгом».
В перечень профессиональных групп, где немало работников с высоким риском потери работы из-за ИИ, вошли, к примеру, офисные служащие и специалисты высшей квалификации. А у таких синих воротничков, как сельскохозяйственные рабочие, риск приближается к нулю.
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