«Женщины здесь в дефиците»

Китай — далеко не самая популярная у россиян страна, но все-таки и в этих экзотических краях живет немало соотечественников. В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ журналистки Алены из Кирова о том, как за полтора года она успела привыкнуть к Поднебесной и сменить профессию на более актуальную для нового места.

Китайская мечта

Я родилась в Кирове. После школы отправилась в Москву, поступила на факультет журналистики. В университете уже работала по профессии, но вскоре поняла, что это не мое. Я выиграла грант на обучение и работу в Америке, однако визу мне не дали. Решила, что все равно куда-нибудь отправлюсь. В итоге переехала в Китай.

Сначала я прибыла в Пекин. На тот момент я не говорила на китайском, поэтому сфера поиска работы ограничилась преподаванием русского и английского языков. Великий и могучий в Китае оказался не таким популярным, как английский. Уже в первые несколько дней посыпались многочисленные предложения обучать местных языку Шекспира. Я выбрала наиболее интересный для себя вариант — преподавание английского детям от трех до шести лет.

И в Пекине, и впоследствии в Шанхае я снимала комнату в апартаментах. В Пекине была большая квартира, где мы жили с двумя американцами и поляком. Аренда комнаты в центре Пекина с красивым видом стоит около трех с половиной тысяч юаней (порядка 28 тысяч рублей). Интересно, что такая же комната на окраине возле метро может стоить столько же.

В Китае цены на недвижимость постоянно растут, Пекин и Шанхай уже входят в список мегаполисов с самым дорогим в мире жильем. Любой, даже неказистый квадратный метр обязательно продастся. Цены на хорошие квартиры стартуют от нескольких миллионов юаней и увеличиваются с каждым годом из-за перенаселенности страны. В большинстве семей несколько поколений живут вместе. Китайцы зачастую сорят деньгами, но если у них появляется по-настоящему большая сумма, обязательно вложатся в недвижимость для себя и своих детей, родившихся или будущих.

Стать местной

Переехав в Шанхай, я осознала, что весь первый год жизни в этой стране продолжала жить как «неместная»: ела лишь привычную еду, общалась только с иностранцами, на работе говорила на английском. Здесь иностранцы делятся на два основных типа. Одни могут жить годами и не выучить ничего на китайском, питаться пиццей с бургерами, общаться с европейцами. А вот другие погружаются в местную культуру. В начале своего второго года здесь я решила, что хочу остаться в этой стране, по крайней мере, на ближайшие пару лет, и взялась за язык. Помимо этого, пошла на интересный эксперимент — поселилась в китайской семье.

Фото: предоставлено героиней 1 /3

Существенная статья расходов — транспорт. Здесь очень дорого иметь машину. Необходимо оплатить налог, практически равный стоимости самого автомобиля. Но это не вещь первой необходимости, потому что в Китае очень развит общественный транспорт. Например, всего за 25 минут я могу приехать в другой город на скоростном поезде.

На первых порах из-за смены климата и смога я часто болела и обращалась к врачу. Каждый поход в местную поликлинику без страховки вместе с лекарствами обходился мне примерно в 200-400 юаней (1,6-3,2 тысячи рублей). Международные клиники с англоговорящим персоналом, конечно, в разы дороже.

Китайская еда стоит гораздо дешевле европейской, а порции огромные. Но я себя не представляю питающейся их едой каждый день. Китайцы едят много того, чего мы не употребляем в пищу: куриные лапки, свиные хрящи, суп из головы утки. Здесь я впервые попробовала ослиное мясо. Самый неудачный опыт — мясо крысы. Часто бывает такое, что если вкусно, то я это ем и не спрашиваю из чего, потому что боюсь ответа. В Китае более миллиарда граждан, и всех необходимо накормить, поэтому они употребляют в пищу то, что у нас считается несъедобным.

Плата за белое лицо

Китайцы не могут перечить начальнику, потому что знают: им быстро найдут замену. Я сначала себе тоже такого не позволяла, сейчас же спокойно могу отказать в чем-то.

Иностранцы получают больше китайцев. За те же знания и опыт тебе заплатят больше, чем местному. Здесь очень часто платят за твое «белое лицо», как бы это ужасно ни звучало. Очень престижно, когда в компании работают европейцы. Благо в моей сфере, в преподавании, мы с китайцами не конкуренты: претендуем на разные вакансии и условия работы.

Большинство китайцев почти не путешествуют. Поэтому для них мы словно инопланетяне. У китайцев есть тип внешности, который им очень нравится: светлые волосы, белая кожа, голубые глаза. Я подхожу под это описание и постоянно ловлю на себе взгляды, меня часто фотографируют. Иногда спрашивают разрешения, но чаще — нет. Были случаи, когда мне направляли камеру прямо в лицо, теперь я отвечаю на это тем же.

Фото: предоставлено героиней 1 /2

Китайцы вообще очень зависимы от смартфонов. Из-за этого постоянно происходят аварии, столкновения. На свиданиях также считается нормальным не отрываться от телефона. Европейцы часто шутят над этим.

Брак как пожизненный контракт

У них совершенно другие взгляды на брак, гораздо реже разводы, мнение родителей и семьи значат больше, чем в западных странах. Их брак походит на контракт. Пожизненный контракт на то, чтобы человек жил с тобой. Женщин значительно меньше, чем мужчин, и это сказывается на их характере. Китаянки капризны и требовательны, а мужчины податливы и ведомы.

Выбирая пару, здесь не столько уделяют внимание чувствам, сколько материальному состоянию: подходите ли вы по социальному статусу, какая у вас работа, есть ли машина. Китайцы могут заговорить о браке на первых свиданиях. Были случаи, когда меня хотели представить родителям в первые дни общения. Для меня это был шок! Иностранная жена (или муж) — это здесь очень престижно. Для себя же я не представляю брак с китайцем: никогда не знаешь, из-за статуса или настоящих чувств он с тобой.

В Китае почти у всех один малыш, хотя в 2015 году отменили политику «Одна семья — один ребенок». Очень дорого обходится воспитание и обучение. Здесь на маленьких детях делают огромные деньги: садики и школы все платные. Моя школа английского считается недорогой и обходится родителям малышей в 15 тысяч юаней (122 тысячи рублей) в год.

Трудолюбие по-китайски

С первых дней на новом месте я поняла, насколько важно здесь образование: именно в эту сферу жизни китайцы активно инвестируют свое время и деньги. Тут уже никого не удивишь ранними школами развития для малышей, английскими курсами для грудничков, кружками и секциями. Даже у моих самых маленьких учеников день был распланирован по часам: международный детский садик, языковая школа, студия рисования, единоборства.

Фото: предоставлено героиней 1 /2

Китайцы считают, что детство и юность даны человеку для приобретения необходимых знаний и навыков, а путешествовать, заводить друзей и радоваться жизни можно и потом.

Большую часть зарплаты я тоже вкладываю в свое образование: постоянно совершенствуюсь, прохожу все новые курсы, расту в профессии, учу китайский. Когда я говорю, что в России учителя могут получать около двух тысяч юаней (пятнадцати тысяч рублей) в месяц, мои иностранные друзья поражаются. Никто не верит, что за такие деньги кто-то соглашается работать.

Обычно утром я еду учить китайский, потом — на работу и затем гулять с друзьями в центр. У меня постоянное чувство, что мне необходимо больше времени. Я встаю с мыслями, что меня ждет много интересного. Такой образ жизни мне очень нравится.

Я — молодой преподаватель, но здесь мне предлагают такие условия работы, при которых я могу позволить себе много путешествовать (за последние полтора года была в семи странах), учиться в международной школе, окружить себя деятельными интересными друзьями со всего мира, постоянно практиковать иностранные языки, строить планы на будущее и постоянно развиваться.

Когда в России я думала о своем будущем, даже не представляла, что оно окажется таким.

В Китае возможно все

Удивление и шок до сих пор преследуют меня. Я прошла все стадии адаптации к жизни в новой стране: от полного восторга до глубокого разочарования. Есть много того, о чем не пишут в газетах и не показывают по телевизору. Например, китайцы верят в знаки. Цифра «4» звучит как «сы», но если произносишь в другой интонации, то она обозначает «смерть». Из-за этого они стараются ее избегать в номерах телефона или машин. Даже в моем современном доме в центре Пекина не было 4-го, 14-го и 24-го этажа.

Китайский язык очень разный. Человек с юга страны зачастую не понимает северянина. Эталонным считают пекинское произношение, поэтому можно сказать, что китайцы говорят на двух языках: пекинский и местный диалекты. То же самое и с кухней. В каждом регионе Китая своя кухня. Например, в Шанхае она более кисло-сладкая, в Сычуани — более острая. Китайцы всегда удивляются, когда я рассказываю, что в нашей огромной стране мы все говорим на одном языке, у нас похожая кухня и общее телевидение.

Фото: предоставлено героиней 1 /3

Отдельно стоит сказать об уровне культуры и гигиены. Малышам часто надевают штанишки с дыркой, через которую они могут делать свои «дела» прямо посреди улицы. А харкающие мужчины и женщины повсюду? Только прожив здесь уже длительное время, я поняла, что причина многих внутренних проблем этой страны в том, что культурный уровень китайцев не поспевает за экономическим. Всего 10 лет назад они жили в далеких деревнях и занимались сельским хозяйством, а сейчас разъезжают на дорогих машинах и тратят кучу денег в фешенебельных ресторанах. Возможно, здесь вовремя осознали, что за развитием Китая должны поспевать и его граждане, поэтому сейчас по всей стране открываются различные школы и образовательные центры.

Отправная точка

Моя семья была не рада, что мой выбор пал на Китай. Родителям я всегда говорю, что все у меня хорошо, чтобы они уже свыклись с этой страной и моим переездом. Очень мало друзей приняли мою идею и поддерживали меня полностью, некоторые теперь завидуют, а некоторые, кто раньше со мной не особо общался, после переезда активно мне пишут с различными вопросами и просьбами и помощи. Многие говорят: «Когда ты уже наездишься? Приезжай в Россию, мы найдем тебе тут жениха».

В России за полтора года я была один раз. У меня был стресс. Я три дня никуда не выходила из дома. Когда я приехала в Китай, думала: «Как эти люди так могут жить?». И когда вернулась в Россию, задала себе тот же вопрос. В Китае я ни разу не видела пьяных на улице, здесь безопаснее. В России действительно не улыбаются. Все казалось грязным, неопрятным, серым. В Китае все чем-то заняты, у всех много интересов, здесь есть, в каких сферах развиваться и до кого расти.

Возможно, это лишь мое восприятие Китая, но после полутора лет я вижу и положительное, и отрицательное в этой стране. Я здесь многому научилась. Например, у китайцев определенно стоит перенять привычку к долгосрочным вложениям, работе над собой, самообразованию и упорству на пути к цели. Тут я четко осознала: если ты чего-то не сделаешь, то всегда найдется тот, кто это сделает, заменив тебя.

Тем не менее, несмотря на все хорошее, что есть в моей жизни здесь, понимаю, что это лишь этап, а далеко не конечная цель. Это отличная стартовая площадка, но здесь я всегда буду чужой, даже если идеально освою язык и выйду замуж за китайца. Есть что-то такое в этой стране, чего мне не понять никогда.