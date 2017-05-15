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Безгранично утонченный

Почему новый флагман LG удивительно хорош

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Фото: LG

В отличие от большинства производителей смартфонов LG не идет проторенной дорожкой, а экспериментирует и удивляет из года в год. Каждый новый телефон не похож на предыдущие и буквально открывает нечто новое. Сразу вспоминаются LG G Flex с самовосстанавливающейся задней крышкой или же LG G4 с корпусом из натуральной кожи. Новый флагман LG G6 не стал исключением: при его создании было отброшено все лишнее, а акцент был сделан на самом главном — надежности, камере и экране. «Лента.ру» рассказывает, почему G6 удивительно хорош и в чем заключаются составляющие его успеха.

Неуязвимый

Спереди и сзади LG G6 защищен закаленным стеклом Gorilla Glass, а в его основании — рамка из авиационного алюминия. Кнопка включения на задней крышке, совмещенная со сканером отпечатков пальцев, уже стала фишкой LG. Ее местоположение выбрано настолько удачно, что при первом знакомстве с телефоном указательный палец буквально ложится на кнопку, и ее не нужно искать на ощупь. Помимо этого, плюсов дизайну добавляет и то, что модуль камеры не выпирает из корпуса, а крышка корпуса абсолютно гладкая.

При всей своей элегантности LG G6 еще и удивительно стоек. Кроме уже привычной защиты от воды и пыли по стандарту IP68, телефон обзавелся устойчивостью к ударам и падениям. LG G6 является первым флагманским телефоном с военным американским сертификатом MIL-STD-810G.

И это не просто бессмысленный набор символов! Тестирование по данному стандарту проходит вся техника, поставляемая для Министерства обороны США и НАТО. В него входят проверки на устойчивость к высокому и низкому давлению, температурное воздействие, стойкость ко взрывам, ударам и прочим нестандартным ситуациям.

И LG G6 наравне с танками без проблем проходит все эти тесты. Это подтверждается и на личном опыте.

Гость из будущего

Одной из главных особенностей LG G6 стал его необычный дисплей FullVision. Он здесь вытянут в длину — соотношение сторон 18:9 (либо 2:1) — и имеет разрешение 2880 х 1440 точек с плотностью пикселей 564 ppi. Таким образом, в высоту смартфон в два раза больше чем в ширину: это является неплохим подспорьем при чтении книг и веб-серфинге.

Благодаря крайне маленьким рамкам вокруг экрана, при диагонали 5,7 дюйма, LG G6 получился компактнее любого другого смартфона c аналогичной диагональю.

Прошивка смартфона была специально адаптирована под данное соотношение сторон. Весь интерфейс словно разделен на два равных квадрата, а системные программы показывают гораздо больше полезной информации. Многозадачность, когда на экран выведены сразу две программы, также стало использовать гораздо удобнее.

Но характеристики экрана — это лишь полдела. LG G6 — первый смартфон с поддержкой продвинутого стандарта HDR Dolby Vision. Такая же технология используется в современных телевизорах и обеспечивает более широкий динамический диапазон. Проще говоря, картинка наиболее приближена к реальному изображению: в светлых и темных областях можно разглядеть больше деталей. В общем, смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие.

В качестве приятного бонуса идет функция Always-On display. При ее включении в заблокированном состоянии дисплей будет показывать всю самую важную информацию: дату, время, количество пропущенных вызовов и прочие уведомления.

Двойные возможности

У LG G6 не только удивительный экран, но и необычная камера. В ней два модуля с разрешением 13 мегапикселей и оптической стабилизацией, один из которых имеет угол обзора 125 градусов и апертуру f/2.4, а второй — стандартные 71 с апертурой f/1.8. Это позволяет делать широкоугольные снимки, на которых можно запечатлеть абсолютно все объекты без лишних телодвижений.

Переключение между камерами происходит моментально: в стандартном режиме работает широкоугольный модуль, а при приближении картинки включается обычный модуль. Соответственно, изменяется не только угол обзора: одновременно происходит приближение кадра без потери качества. Режим HDR-съемки можно включить в настройках и он никак не сказывает на скорости работы, поэтому снимки при дневном свете всегда выходят насыщенными с хорошей цветопередачей. То же можно сказать и про фотографии, сделанные в ночное время.

Новая версия прошивки G6 крайне дружелюбна к любителям фотографии. Так, фанатов Instagram порадует возможность предпросмотра предыдущих кадров прямо во время фотографирования: в нижней половине экрана располагается снимок, глядя на который, сразу можно сделать выводы о композиции и, в случае чего, поменять условия съемки. Вместе с этим тут «не отходя от кассы» в режиме «квадрат» можно сделать коллаж из двух или четырех квадратных снимков. Добавить к этому стоит и особый режим «Снимок с подсказкой», который во время съемки показывает несколько шаблонов для создания снимка. А чтобы из полученных фото создать GIF достаточно зайти в галерею и выбрать соответствующий режим в меню альбома.

Фронтальная камера с разрешением пять мегапикселей также имеет широкий угол обзора в 100 градусов. Теперь для группового селфи не надо будет раскошеливаться на монопод! При этом снимки получаются такими же качественными, как сделанные на основную камеру.

На все случаи жизни

Железо в LG G6 не отстает от других компонентов. В основе смартфона лежит известный многим четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 821. Он без всяких проблем запускает все требовательные игры и показывает отличные результаты в тестах производительности. Именно такой процессор стоит в одном из самых быстрых Android-смартфонов Google Pixel, поэтому сомневаться в его возможностях не приходится.

Но это далеко не самое главное, что касается начинки аппарата. В LG G6 установлен 32-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) Quad DAC, как в V10. Стоит оговориться, что даже без него телефон звучит гораздо лучше многих других флагманов, но с включением ЦАП звук и вовсе выходит на новый уровень. Верхняя планка уровня громкости возрастает, увеличивается детализация музыки, дефекты MP3-файлов улетучиваются, а сцена становится гораздо шире. Такой эффект заметен даже на самых простеньких затычках, а что будет с профессиональными мониторными наушниками даже не нужно говорить.

По времени автономной работы G6 самый «живучий» флагман компании за все время. Он без проблем проработает сутки напролет в активном режиме использования. Если же умеренно пользоваться телефоном, то тут можно рассчитывать и на два дня работы.

***

LG G6 — самый сбалансированный флагман на рынке — народный смартфон с флагманскими характеристиками. Он не боится воды, пыли и суровых падений на пол, при этом выглядит стильно, строго и аккуратно. Причем корейские инженеры не просто подтянули характеристики, а добавили несколько инновационных решений. Среди них и уникальная камера, работа с которой стала еще приятнее, практически безрамочный экран с поддержкой HDR, и надежное «железо» с ЦАП.

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