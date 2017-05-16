Армянское радио рекомендует

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Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов

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Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping street
Фото: Dukas Presseagentur GmbH / Alamy

В отношении Армении термин гастротуризм обычно не употребляется. По умолчанию всем известно, что еда будет вкусной, что натуральные местные продукты чудо как хороши, а знаменитое гостеприимство быстро и неизбежно добавит вашей фигуре некоторой… солидности. А вот о том, что в Армении стремительно развивается энотуризм, большинство россиян пока не знает. «Лента.ру» спешит восполнить этот пробел.

Фестиваль, как повод для знакомства

Когда заходит речь о традиционных армянских алкогольных напитках, естественно, первым на память приходит коньяк. Это национальный бренд, пусть кто-то и считает, что упоминание названия французского города в данном случае не совсем корректно. Об армянском же вине широкой общественности известно гораздо меньше. Ветераны алкогольного движения вспомнят крепленые вина советской эпохи, любители экзотики — легкие гранатовые напитки, которые по недоразумению тоже именуют вином. О настоящих же сухих армянских винах не известно почти ничего. Между тем они существуют и заслуживают очень пристального внимания.

Вино в Армении испокон веку было частью национальной культуры. Промышленная дистилляция, необходимая для изготовления крепких напитков, появилась примерно двести лет назад, а традиции виноделия на Кавказе исчисляются тысячелетиями. И, конечно, основным продуктом было именно сухое столовое вино. Другое дело, что его производство в ХХ веке так и не стало по-настоящему промышленным (в отличие от коньяка), хотя, возможно, это даже к лучшему. В Армении сохранили любовь и преданность своей лозе, отношение к ней как к чему-то очень личному, семейному. И в наши дни становление виноделия как отрасли строится на тех же началах: вино в Армении — это объект всеобщей любви и повод для национальной гордости.

Лишний раз убедиться в этом можно было на фестивале «Винные дни Еревана» (YereWine Days), который недавно прошел в столице Армении. Организаторы ставили цель познакомить гостей с максимальным количеством национальных производителей вина, а получился… потрясающий общегородской праздник!

За два дня фестиваль на улице Сарьяна посетили более сорока тысяч человек, и он стал настоящим событием в жизни Еревана и всей страны. И, конечно, триумфом армянского виноделия, которое показало себя во всей красе. Если у кого-то есть желание лучше познакомиться с Арменией и характером ее жителей, почувствовать национальный дух и попробовать местные вина — то вам именно сюда. В аэропорту случайно услышал разговор российских туристов: «Вы не были на винных днях? Значит, вы не видели Армению!»

Хотя это был первый опыт, фестиваль был великолепно организован как с точки зрения удобства, так и в плане безопасности. Улица заранее была перекрыта, все автомобили убрали. Каждый гость за небольшую сумму (около 500 рублей) получал красивый дегустационный бокал в холщовом мешочке и право попробовать несколько вариантов вин на каждом из стендов. А там одних только виноделен было представлено двадцать пять. Люди бродили по рядам, общались с виноделами, знакомились с их продукцией и старались оценить тонкие оттенки новых купажей. Здесь же можно было попробовать местные сыры, рядом дымились мангалы с закуской, играла музыка. К вечеру, когда запасы вина и еды уже практически полностью истощались, улица превращалась в открытую танцевальную площадку. И никакой дождь не мог помешать людям веселиться.

Праздник обещает стать традиционным, и вполне может превратиться в знаковое события для всей Армении. Во всяком случае, все к этому располагает. И фестиваль, бесспорно, стоит того, чтобы ради него слетать в Ереван!

Арени, воскеат и армянская диаспора

Армянское виноделие очень древнее, в то же время, молодое. В советские годы упор в виноградарстве делался на сорта, пригодные для производства коньяка — Гарандмак, Чилар, Мсхали, Кангун, Бананц и некоторые другие. В них невелико содержание сахара, что хорошо для изготовления виноматериалов, предназначенных именно для производства крепких напитков. Остаток винограда использовался в технических целях, в частности для производства крепленых вин. В широкую продажу шли в основном дешевые портвейны, хотя были и элитные серии, в частности армянские хересы неоднократно брали медали на международных конкурсах. Сухих вин выпускалось не много, и они редко покидали границы республики. Можно сказать, это было полукустарное производство, «для себя». Может быть, благодаря этому армянским лозам удалось выжить в страшные для виноделов годы антиалкогольной кампании второй половины 80-х?

Революция в виноделии началась уже в XXI веке, и ее движущей силой стали представители армянской диаспоры. Как говорится, заграница помогла. Оказалось, что среди живущих в других странах армян есть немало великолепных виноделов и есть люди, готовые вкладывать средства в возрождение этой отрасли на исторической родине. Новые предприятия стали расти как грибы после дождя, причем в каждой из виноделен есть индивидуальные особенности, принесенные из Франции, Италии, Аргентины или США. Это создало яркое многообразие, хотя общая линия оказалась единой.

Главное, к чему пришли практически все виноделы, — то, что основной упор надо делать на местные сорта, испокон веку растущие в этой местности. Автохтонные лозы оказались гораздо конкурентоспособнее. Они адаптированы к почвам и климату, закалены суровыми зимами и, что самое главное, придают вину уникальность и национальный колорит — именно то, что сейчас в мире очень востребовано. Некоторые виноделы пытаются использовать привычные каберне-совиньон, мерло или пино-нуар, но в большей части хозяйств пришли к выводу, что импортные лозы должны лишь дополнять местные сорта.

Флагманом армянского виноделия, без сомнения, является сорт Арени. Старинный, автохтонный, высокогорный. Вино получается насыщенным, но мягким и богатым. Описывать вкус вина словами умеют только профессионалы, правда, смысл сказанного понимают исключительно… их же коллеги. Простым же потребителям лучше один раз попробовать.

И поверьте, сомнения и скепсис проходят сразу. Многие специалисты, приезжавшие культивировать в Армении европейские сорта винограда, в итоге уезжали, увозя саженцы местного арени.

С этим сортом работают многие винодельни, и вино получается разное. Конечно, оно узнаваемое, но оттенки отличаются. Нужно пробовать и искать свое, подходящее именно вам. В одном чувствуются итальянские традиции, в другом отчетливо слышен французский стиль, а у кого-то получается совершенно уникальный местный продукт. Но в этом разнообразии заключается особая прелесть.

Второй сорт, требующий отдельного разговора, это воскеат, в народе чаще именуемый харджи. Воскеат, что в переводе означает «золотая ягода», это царица белого вина, необычного и яркого. Один из самых древних автохтонных сортов в республике. Вино из этого винограда еще в полной мере не вышло на мировую арену, но специалисты прочат ему большое будущее. Народное название харджи на персидском означает дань — в средние века этим вином армянам приходилось расплачиваться с захватчиками.

Очень важно, что все армянские вина сделаны с душой. Для большинства владельцев виноделен это не столько коммерческое предприятие, сколько дань уважения национальной культуре и искреннее желание быть полезным родине. Качество для них важнее количества. Здесь прекрасно понимают, что сначала нужно пробиться на мировой рынок, а продвижение невозможно без тщательного контроля. А еще важно, что практически все винодельни новые и высокотехнологичные. Они оснащены новейшим оборудованием, и на них работают лучшие виноделы мира, приглашенные из самых знаменитых винных регионов. Кстати, главным виноделом крупного хозяйства Voskevaz Wine Cellar стал молодой и, как говорят специалисты, очень талантливый русский мастер Алексей Сапсай.

Новые армяне и старые традиции

Энотуризм в Армении развивается, но пока он лишь в начале пути. С другой стороны, перспективы у него прекрасные. Собственно, как и всей туристической отрасли в Армении.

В постсоветские годы Армения «засиделась на старте» в развитии туристической инфраструктуры. На то были объективные причины — все силы и средства шли на изнурительную войну. Но ситуация постепенно стабилизировалась, и страна бросилась догонять ушедших вперед соседей, в первую очередь Грузию.

За последние годы Армения заметно преобразилась. Построен великолепный аэропорт вполне мирового уровня. Открылись новые или полностью реконструированные гостиницы, такие как «Гранд-отель Ереван», «Отель Париж», «Отель Метрополь» или «Отель Република». Все имеют по четыре-пять звезд и вполне им соответствуют. Всего же в Ереване гостиниц сотни на любой вкус и кошелек.

Появились и великолепные рестораны. Интересно, что сначала армянские рестораторы (а это в основном тоже представители диаспоры) старались удивить ереванцев элитной европейской кухней, но постепенно поняли, что местный колорит гораздо привлекательнее и для туристов, и для коренных жителей. Сейчас в Армении настоящий подъем традиционной национальной кухни — но в современной оболочке. То же можно сказать и о ресторанах. Эталоном стиля, в котором тонко сочетаются армянские мотивы и европейская классика, можно назвать ресторан «Салон». Это едва ли не самое популярное место в городе, где великолепно сочетается и потрясающая кухня, и уютная домашняя атмосфера.

Если ваш тур не очень продолжителен, то логично базироваться в Ереване. Здесь перемены наиболее заметны и туристическая инфраструктура уже достигла неплохого уровня. А поскольку Армения страна компактная, то большинство достопримечательностей можно увидеть, совершая однодневные автомобильные «набеги» из столицы.

Посмотреть в Армении есть на что. Классические туристические места типа Гарни, Гегарта, Севана и Эчмиадзина многим знакомы со времен СССР (что никак не делает их менее интересными), но сейчас к великолепным деяниям природы и рук человеческих добавилась впечатляющая гастрономическая составляющая. Что, как вы понимаете, лишним никогда не бывает.

Так, прямо рядом с восхитительным Гарни можно отведать молодого барашка, приготовленного по старинному рецепту в тонире (у нас его чаше называют тандыр), сидя на краю обрыва и глядя на величественный античный храм. Такую удивительную возможность предоставляет, например, ресторан «Семь камней» (7Qar).

В «солнечном Дилижане», где «вода — второе место в мире» вас накормят фирменной свининой, которая славится на всю Армению. Здесь не принято держать хрюшек в хлеву, их каждый день выпускают кормиться в горы. Из-за этого их мясо нежирное, зато сочное и упругое, как у диких кабанов. А если оно правильно приготовлено на открытом огне, как это делают в популярном ресторане «Долмама» (точнее Flying Ostrich by Dolmama), то это душераздирающе вкусно! Даже знаменитый датский шеф-повар, обладатель «Золотого Бокюза» (это «кулинарный Оскар») Йенс Петер Колбек, отведав дилижанской свинины, сказал, что вкуснее ему пробовать не доводилось…

А еще в дилижанском ресторане вас обязательно угостят фирменными местными соленьями, которые делают русские староверы. Неподалеку от города расположены два села, где до сих пор живут молокане — разновидность наших старообрядцев, которых в XIX веке выселили из центральной России в Закавказье. Любители православной экзотики и русской старины могут заехать в Фиолетово и посмотреть на их патриархальный быт.

Армения — страна энтузиастов и патриотов. Успешные, самостоятельные люди отчаялись дождаться реальной помощи от бедного государства и сами стали развивать страну, можно сказать, на общественных началах. Конечно, это общественное движение охватило еще не все сферы жизни, но оно ширится. Кто-то вкладывается в виноделие, кто-то возрождает кулинарные традиции, а кто-то организует уборку туристических мест от банального бытового мусора. Очень показательна история семьи Мегерян (они много лет живут в США), которые вкладывают огромные средства в восстановление традиций армянского ковроткачества. Не в получение прибыли, а именно в собирание старинных ковров и сохранение традиций их изготовления. А российский бизнесмен Рубен Варданян (основатель «Тройка Диалог») с несколькими партнерами основал в Дилижане международную школу, где ребята, причем не только из Армении, бесплатно (во всяком случае, большинство) получают образование европейского уровня.

Армения меняется, и это очень интересно. Важно и то, что она доступна широким туристическим слоям, цены для россиян вполне приемлемы. Даже в элитном сегменте, не говоря уже о бюджетном отдыхе. И что очень важно, в Армении вы будете чувствовать себя не обычным туристом, а желанным гостем. Традиции кавказского гостеприимства здесь нерушимы, а отношение к россиянам почти родственное. К тому же практически все говорят по-русски, как минимум, отлично понимают. А лететь до «Звартноца» от Москвы менее двух с половиной часов, практически как до Крыма. И, кстати, с недавнего времени загранпаспорт для поездки в Армению больше не нужен.

Георгий Олтаржевский

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