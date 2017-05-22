Культура
 
Последние новости
МИД назвал удар коалиции США в районе Ат-Танфы нарушением международного права
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
В Минске показали китайскую ракету для белорусского РСЗО «Полонез»
Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России
В Кузбассе подражавшая героям мультиков девочка выпрыгнула с зонтом из окна
Хокинг назвал главное условие выживания человечества
СМИ сообщили о тайном посещении депутатами Рады соцсети «ВКонтакте»
Популярные новости
В Кузбассе подражавшая героям мультиков девочка выпрыгнула с зонтом из окна
Хокинг назвал главное условие выживания человечества
СМИ сообщили о тайном посещении депутатами Рады соцсети «ВКонтакте»
Крики «Позор» в адрес Порошенко сочли емкой характеристикой его президентства
Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России
Бельгийский госсекретарь случайно раскрыла программу супруг лидеров стран НАТО
Порошенко ретировался под крики «Брехло» и «Позор»

«Наша жизнь — это шаманская история»

Музыканты Two Siberians о Сибири, остроге и «походах на войну»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: предоставлено организаторами концерта

В четверг, 25 мая, в Московском планетарии состоится премьера «Сибирской сюиты» группы Two Siberians. Ранее известный как «Белый острог», этот этно-экспериментальный коллектив, кажется, выступает за рубежом чаще, чем в России. Накануне концерта «Лента.ру» попросила музыкантов группы Юрия Матвеева и Артема Якушенко рассказать об их родной Сибири и особенностях этой загадочной земли.

Люди

Юрий Матвеев: Сибирь — это такой большой плавильный котел, где смешались разные нации, социальные слои, люди разных верований. Для одних Сибирь — это место ссылки или тюрьма, а для кого-то, например для нас, — Родина. Для меня примером настоящего сибиряка являлся мой дед-старовер, у которого под кроватью я, будучи еще ребенком, однажды нашел винтовку-трехлинейку. Во время первой мировой войны он попал в плен и был угнан в Германию. Каким-то невероятным образом он оттуда бежал и пешком, через всю Европу и через всю Россию пришел обратно домой, в Сибирь.

Артем Якушенко: Я где-то недавно прочитал, что Сибирь занимает 70 процентов территории России. Меня это очень впечатлило. Я бы не сказал, что люди в Сибири мрачные или замкнутые. Просто климат требует больших сил для выживания. Поэтому все такие... сконцентрированные.

Погода

Ю.М.: Климат в Иркутске, где мы жили, резко континентальный. Даже если за окном солнечная погода, то, выходя утром из дома, надо обязательно взять с собой легкую курточку, потому что утром и вечером на улице ощутимо прохладно. При этом днем может стоять страшная жара. Ну а так, что сказать про погоду в Сибири? Однажды снег у нас выпал в июне.

А.Я.: Я помню, мы с Юрой хотели снять видео, но не просто, а на шаманском месте каком-то на Байкале. Мы взяли с собой инструменты, еду и долго-долго лезли в горы. И вот когда мы пришли на это место, разыгралась такая буря, такая непогода, что снимать, конечно, уже ничего нельзя было. Это была настоящая стихия, дул сильный ветер. Такая моща! В общем, мы вернулись домой обратно со всей едой.

Друзья

Ю.М.: Друзья — это все-таки общечеловеческое понятие, оно не имеет географической привязки. Мой самый давний друг — моя жена. Мы с ней вместе с четвертого класса. Вместе занимались народными танцами, ездили на соревнования. И живем вместе уже много-много лет. Она мой лучший друг.

А.Я.: Мои друзья живут в разных странах. Кого-то уже, к сожалению, нет. Со многими друзьями я встречаюсь, приезжая в Иркутск. Но конечно, есть воспоминания из детства, когда мы с дворовыми друзьями «ходили на войну», тащили из дома консервы, потому что привал же надо устроить, все по-настоящему. Двери в домах в нашем детстве не запирались вообще. Но потом я начал серьезно заниматься музыкой и не до «войны» уже стало.

Еда

Ю.М.: Самая сибирская еда — это пельмени, которые лепили всей семьей. И не на неделю, а на всю зиму. Ну и картошку копали всей семьей. Картошка — единственное, что хорошо растет в Сибири.

А.Я.: Самая лучшая еда в мире — это позы (манты по-сибирски). Моя мама лучше всех их готовит. И сейчас, когда я приезжаю, она спрашивает: «Позы делать?» Я отвечаю: «Конечно!» И папа идет на местный рыночек, покупает два вида мяса... эх!

Сибирский сленг

Ю.М.: Гача знаете что такое? Это штанина.

А.Я.: Первое название нашего дуэта звучит как «Белый острог». Когда мы приехали в Москву, у нас часто спрашивали: «А почему острог?» В Москве это слово ассоциируется с тюрьмой (оно и понятно, сколько москвичей в Сибирь было сослано). Мы всегда удивлялись, ведь слово острог означает деревянное сооружение для защиты от врагов, похожее на кремль.

Шаманы

Ю.М.: В Сибири нет веры или неверия в шаманизм. Он просто принимается как данность. Есть люди, которые умеют помогать, знают о природе, духах чуть больше, чем другие. У меня один знакомый ездил к шаману лечиться от алкоголизма. Вылечился. А наш знакомый режиссер пригласил на открытие театра сначала православного батюшку, чтоб освятил и благословил театр, потом тибетского ламу, а затем шамана.

Мы писали музыку к спектаклю «Шаманская история», который ставил театр «Русская драма» в Улан-Удэ. Этот спектакль принимали настоящие шаманы, благословляли его в дорогу. Потом все сели за стол, стали общаться. И сидела среди шаманов старая бабушка и все говорила: «там же кругом вода!» Потом мы приехали в Америку с этим спектаклем, гастролировали по побережью и оказалось, что в это время там какое-то наводнение произошло, паводок сильный.

А.Я.: В Сибири народ разный. В обычном городе редко шамана встретишь, например. А в Сибири места таинственные. Шаманов много, а настоящего шамана найти очень трудно. Как телевизор ни включишь, все все знают. Одни экстрасенсы кругом, ни пройти, ни проехать. Я отношусь к шаманам с интересом, но без фанатизма. Легенды, сказки, истории — это все очень интересно, конечно. Мне вообще кажется, наша жизнь — это какая-то шаманская история, причем у каждого своя.

Вера

Ю.М.: Я не встречал рьяно выполняющих обряды людей или тех, кто ходит в церковь в обязательном порядке. Но и отрицать наличие какого-то вселенского разума тоже нельзя. Факты-то налицо, что кем-то все это создано. В детстве меня родители возили к родственникам в гости в Читинскую область. Я помню, мы долго-долго добирались, ехали по железной дороге, потом в горы, и в итоге приехали в деревню, где все жители были староверами. Уже в то время наши советские деревни выглядели очень убого, а там меня поразило, что все улицы и тротуары чистые, все дома добротно построены, мужчины ходят в галифе и картузах, а женщины в сарафанах, самовар раздувают сапогом.

А.Я.: Мы довольно часто бываем и выступаем в Улан-Удэ, он расположен рядом с Иркутском. Однажды мы приехали по каким-то делам туда, и наш знакомый режиссер Анатолий Баскаков (он, кстати, и ставил «Шаманскую историю») повез нас в буддистский дацан. У него были вопросы к ламе, и мы поехали с ним. Пока Толя общался с ламой, мы ходили вокруг, экскурсия такая была у нас. Потом наш режиссер выходит и говорит, что мы тоже можем зайти и задать вопрос ламе. Мы с Юрой не были готовы к этой встрече. Заходим — сидит человек, атмосфера такая хорошая. «Здрасьте, здрасьте». В то время у нас с Юрой жизнь была такая неустоявшаяся, мы в Америке почти что живем, наши семьи в России. И мы спросили у ламы, правильно ли мы поступаем, что ездим туда-сюда. Он бросил какие-то кости, пошептал, потом рассмеялся так дружелюбно и говорит: «Так, все нормально, все у вас будет хорошо, идите». Вот и вся встреча у нас с ним была.

Сибирское здоровье

Ю.М.: Жители тайги — охотники, собиратели — вот кто носители истинного сибирского здоровья. Люди, которые жили на всем натуральном, могли похвастаться здоровьем, думаю, они и стали прообразами сибирских богатырей.

А.Я.: А правда, интересно, почему друг другу желают сибирского здоровья? Может быть, подразумевается, что край у нас очень суровый и чтобы выжить там, нужно иметь здоровье отменное? В Гоа выжить проще. В чем приехал, в том и ходишь неделю или две и не паришься. В Сибири отношение другое и к жилью и к одежде.

Настоящий сибиряк

Ю.М.: Сибирь многонациональна. Мы много гастролируем, и я не вижу особой разницы между жителями Урала, жителями Зауралья, жителями Америки или Скандинавии. Кто-то быстро говорит, потому что на улице холодно, кто-то медленно говорит, потому что живет в жарком климате. Но и только. Настоящий сибиряк тот, кто там родился.

А.Я.: Можно родиться в Сибири, но настоящим сибиряком так и не стать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:06 Сегодня

Не квадрат ты мне

Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
09:46 Сегодня

Рэпер Дрейк стал рекордсменом премии Billboard Music Awards

04:16 Сегодня

Шварценеггер подтвердил участие в съемках шестой части «Терминатора»

10:20 Сегодня

Шнуров назвал «Евровидение» сублимацией военных действий

Культура
 — 
00:14 20 мая 2017
Всеволод Некрасов, 1960-е годы

Живем и видим

В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
15:29 20 мая 2017

Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей

16:54 19 мая 2017

Джонни Депп пожелал сыграть Трампа в SNL

18:17 21 мая 2017

«Акт вандализма» в московской галерее оказался постановкой

Культура
 — 
11:26 21 мая 2017

Мне бы в небо

Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
19:26 19 мая 2017

Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер

19:14 18 мая 2017

В Севастополе пройдет офицерский бал «Герой нашего времени»

18:24 18 мая 2017

Моника Беллуччи схватила за волосы и поцеловала соведущего на Каннском фестивале

Россия
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
В Хабаровске экстренно приземлился авиалайнер с 286 пассажирами
«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»
Как формальная инклюзия мешает детям учиться
Максим Кононенко: Прикладная теория гаек
О либерализации закона о выборах
В Кузбассе подражавшая героям мультиков девочка выпрыгнула с зонтом из окна
В центре Москвы машина скорой помощи столкнулась с BMW
Барнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развития
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Ради мира на Земле
Чем сегодня занимаются миротворческие подразделения
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Более 20 человек пострадали от взрыва в больнице Бангкока
Бельгийский госсекретарь случайно раскрыла программу супруг лидеров стран НАТО
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Все материалы
Бывший СССР
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
Пьет — значит любит
Почему Литва уверенно держит первенство в мировом алкогольном чемпионате
СМИ сообщили о тайном посещении депутатами Рады соцсети «ВКонтакте»
Волонтер рассказал о готовности жителей Донбасса резать проукраинских активистов
На Украине арестовали 73-летнего организатора акции «Бессмертный полк»
Депутат Рады заявил о сборе голосов в поддержку визового режима с Россией
Все материалы
Финансы
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Дальний Восток — дело тонкое
Как АТБ развивается и помогает выживать малому бизнесу
Петр Арсеньевич СмирновГрадусы во славу короны
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов
Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России
Минфин внес бюджетное правило в правительство
Курс биткоина впервые в истории превысил 2000 долларов
Все материалы
Бизнес
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя
Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Украина обложила российский шоколад пошлиной
Все материалы
Силовые структуры
Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
Бывшего главу «Роснано» вновь поместили под домашний арест
В Минске показали китайскую ракету для белорусского РСЗО «Полонез»
Грузчики аэропорта Владивостока украли шубы из багажа и подарили их близким
Назван тип запущенной Северной Кореей ракеты
Все материалы
Наука и техника
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Хокинг назвал главное условие выживания человечества
Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре
Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Футболисты «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции
Два россиянина вошли в символическую сборную ЧМ по хоккею
Шарапова поднялась на 38 мест в рейтинге WTA
На венесуэльского боксера после боя напал родственник его соперника
Все материалы
Культура
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Всеволод Некрасов, 1960-е годыЖивем и видим
В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
Рэпер Дрейк стал рекордсменом премии Billboard Music Awards
Шнуров назвал «Евровидение» сублимацией военных действий
Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей
«Акт вандализма» в московской галерее оказался постановкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
В Совбезе России оценили ущерб от глобальной хакерской атаки
Остановивший вирус-вымогатель хакер сбежал из дома из-за журналистов
Чак Норрис проиграл бабушке в фигурном подбрасывании бутылки
Нацболы облили Венедиктова виски
Все материалы
Ценности
Когда наступит крышка
Почему россиян оставят без кабриолетов
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты
Викторию Боню причислили к нелепо одетым звездам в Каннах
Shelby выпустил 750-сильный пикап за 97 тысяч долларов
Марка adidas пригласит рэперов и диджеев на спортивный уик-энд в Москве
Все материалы
Путешествия
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
Депутат Сидякин совершил восхождение на Эверест
Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту
Россиянин разгромил спа-салон на Пхукете
Все материалы
Из жизни
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб
Две итальянки поссорились из-за ведущего двойную жизнь кота
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы