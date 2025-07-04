Россиянка описала жизнь пенсионерки в тундре словами «звучит как дорогой курорт»

Россиянка побывала в тундре на Ямале и рассказала, как устроена жизнь местной пенсионерки по имени Тамара. Свои наблюдения она описала в блоге «Путешествия с фотоаппаратом» на платформе «Дзен».

По словам автора, ее знакомая живет в традиционном чуме недалеко от Салехарда и ведет традиционный быт народов Севера. У пенсионерки нет водопровода и электричества, зато ее дом окружает нетронутая природа.

«Никаких соседей, никаких пробок под окном. Только лесотундра, карликовые березы и лиственницы. И небо, которое кажется бесконечным. Звучит как дорогой эко-курорт?» — описала путешественница.

Она добавила, что Тамара сама шьет себе одежду и ходит в красивых нарядах даже в тундре. А рядом с ее чумом есть загон для двух северных оленят.

Ранее эта же тревел-блогерша развенчала мифы о жизни оленеводов на Крайнем Севере. Она отметила, что в большинстве чумов есть телевизоры со спутниковыми тарелками, генераторы и мобильные телефоны.