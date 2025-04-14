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05:32, 14 апреля 2025Путешествия

Россиянка развенчала мифы о жизни оленеводов в тундре

Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская путешественница пожила несколько недель с оленеводами в тундре и развенчала распространенные мифы об их быте. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что вопреки мнению многих «диванных путешественников», оленеводы не живут в полной изоляции от цивилизации. По ее словам, в большинстве чумов есть телевизоры со спутниковыми тарелками, генераторы, мобильные и спутниковые телефоны и бензопилы.

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Россиянка также отметила, что они питаются не только сырым мясом и рыбой. «На столе в чуме я видела и крупы, и макароны, и консервы, и сладости. Однажды мне даже предложили арбуз. Например, в одной семье очень любили сыровяленую колбасу, а в другой хозяйка просила привезти свежие булочки и хлеб», — поделилась блогерша.

Стереотип о том, что в чуме грязно и плохо пахнет, обижает оленеводов больше всего, добавила путешественница. Она призналась, что за все поездки к ним в гости она ни разу не почувствовала там какого-то неприятного запаха. «У входа всегда висит умывальник. Летом моются в реках, зимой греют воду и используют тазики. Конечно, в чуме нет душа или ванны. Но чистоту поддерживают не хуже, чем в городских квартирах», — заверила автор.

Кроме того, блогерша рассказала, что оленеводы не мажутся жиром и грязью от комаров, а используют обычные репелленты или народные средства из трав, отлично знают, что происходит в мире, имеют квартиры в городах и заботятся об образовании детей.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла несколько неожиданных особенностей быта оленеводов. В частности, ее удивило, что при температуре минус 30 ночью в чуме печку не топят.

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