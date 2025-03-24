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05:31, 24 марта 2025Путешествия

Россиянка пожила с оленеводами в тундре и раскрыла неожиданные особенности их быта

Алина Черненко

Фото: Pascal Mannaerts / Globallookpress.com

Российская путешественница пожила с оленеводами в тундре и раскрыла несколько неожиданных особенностей их быта. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что при температуре минус 30 ночью в чуме печку не топят. «Оленеводы настолько адаптированы к холоду, что просто не считают нужным тратить драгоценные дрова на обогрев спящих людей. Все равно все укутаны в теплые шкуры», — пояснила она.

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Сам чум, который выглядит как простая палатка из жердей и шкур, по стоимости равен однокомнатной квартире в региональном центре. «На один зимний чум уходит около 80 оленьих шкур. Каждая стоит 10-20 тысяч рублей. Добавьте сюда жерди из лиственницы, все внутреннее убранство — и получится сумма около миллиона», — удивилась россиянка.

Блогерша также отметила, что оленеводы совершают около 100 переездов с полной сборкой и разборкой жилища за год. «Женщина разбирает чум, укладывает все вещи на нарты. Потом семья проезжает около 50 километров, и стойбище появляется на новом месте. И так постоянно», — поразилась она.

Еще одна особенность быта оленеводов, на которую обратила внимание путешественница, — наличие телевизора и спутниковой тарелки. Антенну они устанавливают на ближайшее дерево, а питание идет от генератора. «Представьте: вокруг безлюдная тундра, а мы смотрим то же самое развлекательное шоу, что и миллионы людей в городских квартирах», — восхитилась автор.

Ранее другой российский тревел-блогер пожил несколько дней в гостях у ненецкой семьи в тундре и узнал о местных брачных традициях. По его словам, по строгости они ничуть не уступают кавказским.

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