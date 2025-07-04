Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 4 июля 2025Россия

Украина ночью атаковала шесть регионов России. Есть пострадавшие, без света остались тысячи человек

Слюсарь: При атаке дронов ВСУ на Ростовскую область погибла пенсионерка
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы. В частности, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по Подмосковью и Ростовской области, есть пострадавшие, женщина не выжила.

Жертвой атаки БПЛА в Ростовской области стала пенсионерка

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что украинские беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области. «БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий», — написал он.

Так, в поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный дом, обрушилась плита перекрытия. Жертвой случившегося стала женщина-пенсионер, бывшая учительница. Эвакуированы 20 жителей. В Азове и Азовском районе поступало множество сообщений о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Увиденное вызвало шок» Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
«Увиденное вызвало шок»Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
30 июня 2025
«Нужно воевать на кураже. И мы воевали» Морпехи 155-й бригады — о боях под Курском, бегстве элитных частей ВСУ и переменах в армии
«Нужно воевать на кураже. И мы воевали»Морпехи 155-й бригады — о боях под Курском, бегстве элитных частей ВСУ и переменах в армии
28 марта 2025

По данным Минобороны России, ночью силами и средствами ПВО в Ростовской области уничтожено и перехвачено 26 БПЛА.

В Подмосковье БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ

Утром беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ в Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в Telegram. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в микрорайоне Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП.

«Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма. Несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома», — написала она.

Сергиев Посад

Сергиев Посад. Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинских беспилотников пострадали два человека. «60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — написал он, уточнив, что оба были доставлены в больницу.

Состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Минобороны отчитались об атаках ВСУ

Как отчитались в Минобороны России, в ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме Ростовской и Московской областей, атаке подверглись Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ночью атаковала шесть регионов России. Есть пострадавшие, без света остались тысячи человек

    Опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на регион России

    Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в российском городе

    Сестра Кейт Мосс повторила ее культовый образ в ультракоротком платье

    Россиянин организовал мастерскую по изготовлению оружия и получил срок

    Россиянка описала жизнь пенсионерки в тундре словами «звучит как дорогой курорт»

    Стало известно о ликвидации еще одного эстонского наемника ВСУ

    Талибы захотели признания американцами

    В российском городе до смерти забили приехавшего в отпуск к другу бойца СВО

    Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости