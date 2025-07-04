Украина ночью атаковала шесть регионов России. Есть пострадавшие, без света остались тысячи человек

Слюсарь: При атаке дронов ВСУ на Ростовскую область погибла пенсионерка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы. В частности, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по Подмосковью и Ростовской области, есть пострадавшие, женщина не выжила.

Жертвой атаки БПЛА в Ростовской области стала пенсионерка

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что украинские беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области. «БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий», — написал он.

Так, в поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный дом, обрушилась плита перекрытия. Жертвой случившегося стала женщина-пенсионер, бывшая учительница. Эвакуированы 20 жителей. В Азове и Азовском районе поступало множество сообщений о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Минобороны России, ночью силами и средствами ПВО в Ростовской области уничтожено и перехвачено 26 БПЛА.

В Подмосковье БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ

Утром беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ в Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в Telegram. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в микрорайоне Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП.

«Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма. Несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома», — написала она.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинских беспилотников пострадали два человека. «60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — написал он, уточнив, что оба были доставлены в больницу.

Состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Минобороны отчитались об атаках ВСУ

Как отчитались в Минобороны России, в ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме Ростовской и Московской областей, атаке подверглись Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.