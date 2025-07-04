Производство роботов Tesla задержали

AI Invest: Tesla отложила производство роботов из-за проблем в подразделении

Корпорация Tesla не сможет произвести запланированное количество роботов Optimus в срок из-за проблем. Об этом сообщает портал AI Invest.

Источники в компании рассказали, что занимающееся роботами подразделение находится в упадке. Отчасти это связано с недавним уходом руководителя программы Милана Ковача, который работал с Илоном Маском с 2016 года. Также производитель столкнулся с техническими проблемами.

Выяснилось, что некоторые детали гуманоидов перегреваются, также они не могут переносить тяжелый груз. В настоящий момент тестовая партия Optimus выполняет мелкие задачи на заводах Tesla, но их эффективность, по словам сотрудников, составляет «менее половины эффективности рабочих-людей».

Tesla уведомила поставщиков, что минимум на два месяца приостанавливает закупку заказов. По мнению авторов AI Invest, проблемы усложнят выполнение амбициозной цели главы Tesla Илона Маска, который ранее пообещал произвести в 2025 году от 5 до 10 тысяч человекоподобных роботов.

В конце июня компания Neuralink анонсировала подключение своих пациентов к роботам Tesla Optimus. В фирме утверждают, что чипированные смогут управлять роботами силой мысли.