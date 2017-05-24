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Скип и его команда

Все, что нужно знать о керлинге

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Фото: страница Arctic Cup '17. Этап мирового тура по кёрлингу в Facebook

На Таймыре на днях завершился самый северный в мире турнир по керлингу среди женщин — Arctic Cup. Ведущие команды из шести стран — России, США, Канады, Швеции, Финляндии и Швейцарии — сражались за призовой фонд в 100 тысяч долларов. Керлинг в России — не самый популярный вид спорта. Во многом потому, что с правилами этой игры знакомы немногие. «Лента.ру» собрала все, что нужно знать о керлинге, чтобы у читателей не оставалось поводов считать этот игру абсурдной или непонятной.

Что нужно для игры в керлинг?

В первую очередь для игры нужна экипировка. В нее входят щетки, спортивный костюм и обувь, которая обеспечивает скольжение и перемещение по площадке.

Это обычная обувь?

На подошве ботинка приклеен толстый слой тефлона, который называют слайдер. Кроме того, для этого ботинка нужна нескользящая накладка — гриппер.

Щетки тоже непростые?

Совсем непростые. Щетки могут быть разными: чаще всего используются щетки из конского волоса или матерчатые. Профессионалы, как правило, имеют щетки двух видов. Натуральные щетки, похожие на те, что используются в быту, лучше подходят для игры на открытом воздухе, а матерчатые — на искусственном льду. Щетка у каждого спортсмена своя, а то и не одна. Часто профессиональные команды держат набор из восьми щеток, которыми пользуются во время игры.

Эту экипировку керлеры берут с собой на соревнования, а вот камни обычно предоставляют организаторы. Как правило, снаряды не сильно отличаются друг от друга, а вес каждого составляет почти 20 килограммов. Они сделаны из специального гранита особо прочных пород. При изготовлении камня его тщательно шлифуют, придают форму, а затем полируют. Низ камня обтачивается таким образом, чтобы сделать трение об лед минимальным. Для игры таких камней нужно восемь, и у каждого есть свой порядковый номер.

И как играть?

На первый взгляд, правила довольно просты. В каждой команде по керлингу четыре игрока: скип — он же капитан команды, который определяет тактику игры, и свипперы. Скип практически не работает щеткой, с ее помощью капитан указывает, куда бросать камень.

Игра состоит из восьми периодов, или эндов. Суть каждого — загнать свой камень как можно ближе к «дому», который размечен на льду цветным кружком. При этом во время бросков каждая команда пытается выбить из этой зоны камни противника. Каждый игрок выполняет по два броска в каждом энде в определенной последовательности, чередуясь с соперником.

Главный вопрос (без него нельзя): для чего спортсмены трут лед щетками?

Щетки в игре нужны для того, чтобы корректировать движение камня, если бросок был недостаточно сильным. Происходит это за счет того, что поверхность льда для игры — пупырчатая. Перед игрой айсмейкеры покрывают лед специальными каплями. Игроки стирают их щетками, тем самым изменяя скорость камня, а также траекторию его движения. В результате трения образуется водяная пленка, благодаря которой скольжение камня можно продлить на пару метров. За игру свиппер натирает примерно пять километров льда. После того как обе команды запустили все 16 камней, производится подсчет очков. Их дают только за камни, находящиеся в размеченной территории — «доме». Побеждает та команда, которая набирает наибольшее количество очков за 10 эндов.

Казалось бы, все просто, но это не совсем так. В чем же сложность игры?

Керлинг — это не просто «стрельба» камнями по мишени, не зря его называют «шахматами на льду». Камни практически никогда не бросают точно в цель, потому что снаряд плохо управляем, и траектория его движения может сдвинуться вбок. Часто игроки специально делают бросок так, чтобы закрыть камнем другие удачно расположившиеся в доме снаряды — помешать сопернику изменить их месторасположение. Самое сложное в керлинге — рассчитать скорость запуска камня.

В правилах есть несколько условий, существенно влияющих на ход игры. Для выполнения броска игрок отталкивается от стартовой колодки и разгоняет по льду камень. Его нужно успеть отпустить до специальной линии — хог-лайна. Если игрок не выпустил камень до этого момента, камень удаляют из игры. Под ручкой камня установлен датчик, благодаря которому судьи фиксируют, что спортсмен не отпустил его за линией. Если во время броска спортсменки, натирающие лед, случайно задевают ногой или щеткой свой камень, он также выбывает из игры. А вот на чужие камни это правило не распространяется, если его заденут — он будет просто возвращен на место.

Во время игры в керлинг спортсмены часто кричат. Зачем?

Во время броска счет идет на секунды, времени на переговоры у спортсменов попросту нет. Игроки засекают время, за которое камень доезжает до линии, после чего должны молниеносно реагировать. Капитан смотрит на траекторию движения камня, и в зависимости от нее громко командует, как и когда растирать лет перед скользящим камнем. В отличие от тенниса, крики спортсменов в керлинге действительно влияют на исход игры.

Дмитрий Саркисов

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