«Соперники нас недооценивали»

В Дудинке 19 мая начнется этап мирового турнира по керлингу CCT Arctic Cup. Самая северная в мире арена «Таймыр» впервые примет гостей из арктических государств: США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Организаторы рассчитывают, что турнир пробудит интерес жителей города к «игре ревущих камней», а заодно привлечет на Таймыр туристов. Еще два года назад в Дудинке ничего не знали о керлинге; сейчас в городе есть своя школа, команда и первые серьезные трофеи. Как необычный вид спорта завоевывает популярность за полярным кругом? «Лента.ру» побеседовала с главой Дудинки Юрием Гуриным о подготовке к соревнованиям и будущем города после их завершения.

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Гурин: Все началось после того, как в Федерации керлинга узнали, что в Дудинке построили самый северный каток в мире. Они решили убедиться, что это действительно так.

Не поверили?

В том-то и дело. Связались со мной и пригласили в Москву. Разумеется, мы были всеми руками за проведение турнира в Дудинке. Но есть важный нюанс: оборудование для игры очень дорогое. Каждый камень стоит от тысячи долларов, а их нужно минимум 16. В федерации объяснили, что от нас нужно лишь принципиальное согласие на проведение турнира. Они, в свою очередь, крайне заинтересованы в проведении соревнований и расширении географии мест, где занимаются керлингом.

Много ли иностранных команд, желающих попасть на турнир?

Подбором занималась Федерация керлинга. У нас не было задачи охватить все страны, мы хотим собрать на своей площадке те государства, у которых есть территории за Полярным кругом. Исключение сделали для спортсменок из Швейцарии — это одна из наиболее сильных и титулованных команд.

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Керлинг так популярен в Дудинке?

О керлинге узнали только в прошлом году, после первых соревнований. Когда они проводились, всех желающих записывали в будущую секцию. В списке было около 80 человек, реально занимаются в настоящий момент около 40. После соревнований «Норникель» подарил нам оборудование для игры: камни, щетки, слайдеры и даже машину для обработки льда. За полгода тренировок команда добилась внушительных результатов.

Каких?

В прошлом году наша команда стала чемпионом Красноярского края, обыграв девять других команд. Начали заниматься в мае, летом был перерыв, тренировки возобновились с сентября по ноябрь. Победа для всех была шоком. Соперники нас недооценивали, а когда поняли, что команда сильная, было уже поздно. Также ездили на первенство Северного федерального округа, но там выступили не так хорошо.

Чем еще удивит гостей самая северная арена?

Помимо непосредственно ледовой арены, для гостей готовят этногородок. Там будут чумы, планируем представить продукцию наших коренных малочисленных народов, в том числе оленину, рыбу, изделия народных промыслов. Также предполагаются катания на упряжках с хаски, а возможно, и на оленях. Нашим иностранным гостям местный колорит должен быть интересен.

Международные соревнования — событие яркое и безусловно значимое, но все же кратковременное. Не получится так, что потом стадион будет простаивать?

На протяжении четырех лет в Дудинке строился каток. В 2014 году мы его ввели в эксплуатацию. С появлением ледовой площадки сразу же начал развиваться хоккей — для всех желающих в возрасте от восьми лет. Теперь у нас три возрастные группы: младшая от 8 до 11 лет, подростковая от 12 до 15 лет, взрослая от 16 и старше. Мы обеспечили всех желающих экипировкой — коньками, клюшками. Те, кто занимается постоянно, покупают себе форму.

Кадр: Russian Curling TV / YouTube Подготовка к "CCT Arctic Cup 2017"

А как насчет фигурного катания?

Это самое проблемное направление — пока нам не удается привлечь тренера. Я уже обращался к министру спорта Красноярского края, он отправлял письма в Москву, но никто не откликнулся, хотя мы обеспечиваем жильем, соцпакетом, хорошей зарплатой. Мы писали письмо в Федерацию фигурного катания, нам ответили, что пока нет возможности прислать специалистов, но работа в этом направлении ведется.

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Всеми перечисленными видами спорта в Дудинке занимаются в помещении. Есть ли возможность тренироваться на открытом воздухе?

Мы выиграли грант на строительство горнолыжного комплекса. Конечно, в полной мере сложно назвать его именно горнолыжным, потому что у нас не горы, а холмистая местность. Уже оборудовали склон протяженностью около 500 метров, где поставили два бугельных подъемника. У нас есть свой ратрак для подготовки снега, в небольшом количестве закупили инвентарь: сноуборды, лыжи и тюбинги. В лыжной секции занимаются около 50 человек. Со следующего сентября там будет своя детская секция.

Как думаете, может ли этот комплекс привлечь в регион иностранных экстремалов — лыжников и сноубодистов?

Для этого необходимо построить гостевые домики, чтобы приезжающие лыжники и сноубордисты могли оставаться на ночь. Нужно понимать, что люди приезжают в Дудинку не просто посмотреть тундру — ее можно увидеть из окна. Показывать нужно изюминку.

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Как тогда надо позиционировать Дудинку? Может быть, стоит подавать ее как арктическую Мекку?

Мы прорабатываем маршруты, которые будут интересны туристам. Например, в 200 километрах от Дудинки есть поселок, там находится турбаза, сейчас она не эксплуатируется, но еще в достаточно живом состоянии. Для того чтобы не стыдно было привозить туристов, нужно привести ее в божеский вид. Там есть озеро, можно организовать рыбалку. Кроме того, туристов можно знакомить с бытом коренных народов — установить этностойбище, показать ремесла...

Но пока туристы в Дудинке нечастые гости.

Действительно, иностранцы сейчас приезжают крайне редко. Приезжали энтузиасты, которые шли по маршруту в сторону Диксона. Еще в начале 2000 годов здесь пытались развивать арктический туризм, вывозить через Хатангу на Северный полюс, но это очень затратное мероприятие. Целенаправленного стабильного направления пока нет. Но это только пока. Сейчас все меняется. Раньше люди отсюда уезжали...

Неужели возвращаются?

Лет десять назад численность населения катастрофически падала, а сейчас на нашу территорию заходят серьезные компании, которые создают новые рабочие места. Все развивается.