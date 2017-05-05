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Северная Москва

Как село на Енисее стало главным портом Сибири

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СССР. Красноярский край. 1 марта 1980 г. Дудинский порт. Порт города Дудинка на Енисее
Фото: Бармин Юрий / ТАСС

Городское поселение Дудинка расположено в Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, на правом берегу Енисея. В его порт заходят суда разных стран. В 2017 году у Дудинки юбилей — 350 лет. «Лента.ру» рассказывает об истории этого города.

Восхищенный Нансен

Прибыв в начале ХХ века в эту северную российскую деревню, знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен не поверил своим глазам. Перед ним в череде домов, расположенных вдоль обрыва над Енисеем, стояло чрезвычайно высокое и красивое строение, которое он сравнил со сказочным дворцом. Жил в нем первый купец в округе — по заверениям местных жителей, один из самых приятных и добрых людей в этих краях.

Нансен заметил и милую церквушку с колокольней, на которой было семь колоколов, а при ней даже французский магазинчик под названием Revillon, где его экспедиция закупила необходимую кухонную утварь.

Неподалеку от поселения находились богатые залежи каменного угля. Как писал исследователь, это месторождение было известно давно, но к постоянным его разработкам все никак не могли приступить. «Нет никакого сомнения в том, что у этого месторождения большое будущее, — утверждал Нансен. — Построить 90 километров железнодорожного полотна через тундру от залежей до деревни несложно, несмотря на вечную мерзлоту».

Железную дорогу действительно построили, но случилось это уже в другой стране — в СССР. Той самой деревней была Дудинка (сейчас — город), как ее называл Нансен, Москва Севера. Именно здесь начинались и оканчивались все крупные сделки, совершавшиеся от Хатанги до Анабары, отсюда уходили торговые суда.

Начало

Многие российские северные города не насчитывают и ста лет истории, но о Дудинке это сказать нельзя. Ее в 1667 году основал стрелец Иван Сорокин из города Мангазеи, когда на троне находился Алексей Михайлович Романов. Тогда она представляла собой зимовье, построенное «пониже верхния Дудины реки».

Вероятно, Сорокин основал его именно в этом месте потому, что оно было наиболее удобным в плане доступности. Во-первых, здесь находился наиболее удобный выход к Енисею, по которому открывался путь на Мангазею, Туруханск и другие находящиеся по течению реки поселения. Во-вторых, расположи он зимовку южнее, то, учитывая, что там выпадает много рыхлого снега, добираться на оленях до реки было бы чрезвычайно сложно. Построй Сорокин поселение севернее — здесь колонистам помешал бы более суровый климат и отсутствие топлива.

Впрочем, временные зимовья возникали там, где сейчас находится Дудинка, значительно раньше. Архивные документы свидетельствуют, что русские землепроходцы бывали там еще в начале XVII века. Именно по их описаниям составлена карта региона, опубликованная в 1609 году голландским купцом И. Массом.

В таможенных книгах Мангазеи, датируемых 1620-ми годами, упоминается зимовье «пясидское», в котором собирали ясак — дань с местного кочевого населения. Подобное же поселение было основано 1610 году при устье реки Хантайки. Эти зимовья располагались к югу и северу от Норильска и современной Дудинки, однако археологи, обнаружившие на раскопках Мангазеи плавильную печь, датируемую 1608 годом, нашли в ней следы руды, добываемой в норильском регионе. Раз руду добывали — значит, были и поселения.

Упоминания о Дудинке встречаются и в источниках XVIII — начала XIX веков. Впрочем, стоит отметить что изначально «зимовье Дудинское» располагалось вовсе не на берегах Енисея, как современный город, а на реке Дудине, находящейся выше и восточнее. Тут много раз бывали участники Великой Северной экспедиции и первые исследователи полуострова Таймыр. Останавливался здесь в 1742 году и знаменитый первооткрыватель Харитон Лаптев, отряд которого вышел из Туруханска 8 февраля и прибыл в «зимовье на реке Дудиной» 2 марта.

Купеческое поселение

В середине XIX века на Дудинском участке Туруханского края Енисейской губернии располагались три села: Дудинское, Хатангское и Толстый Нос, не считая множества станков и выселков. К 1860 году в Дудинском насчитывалось «сорок душ обоего пола».

В поселении было единственное каменное строение — церковь, однако в 1868 году ее разобрали купцы Сотниковы, чтобы построить в норильских горах плавильную печь. Вместо нее возвели деревянную, которую и описал в своих воспоминаниях Фритьоф Нансен.

Называя Дудинку Северной Москвой, норвежский путешественник не кривил душой. Село стояло в начале Хатангского тракта, по которому зимой велась торговля с аборигенами. Пушнину, полученную от них в обмен на кухонную утварь, продукты питания и украшения, с началом весенней навигации, купцы на пароходах вывозили на туруханские и енисейские рынки.

Красивый огромный дом, замеченный Нансеном, принадлежал потомку купцов Сотниковых. В 1913 году он уехал учиться в Томский университет и стал геологом, а во время Гражданской войны был казачьим атаманом. Судьба Сотникова незавидна — в 1920 году его расстреляли в Красноярске.

Одним из самых известных дудинцев был исследователь Никифор Бегичев, плававший на шхуне «Заря» в рамках Русской полярной экспедиции Эдуарда Толля. Он поселился в Дудинке в 1906 году, а впоследствии женился и заимел детей.

Город Дудинка

Поворотным моментом в истории Дудинки стало 10 декабря 1930 года, когда ей присвоили статус административного центра Таймырского национального округа. В журнале «Советский Север» рассказывалось о строительстве и благоустройстве населенного пункта: «Дудинка строится, правда, не так бурно, как Игарка, но строится. Через каждую декаду появляются новые белые пятна крыш. Окружком, окрисполком, окроно, Союззолото, Таймырсоюз — строят все».

Еще более значительное событие произошло в 1935 году, когда началось строительство Норильского комбината, а также Дудинского порта и железной дороги, о необходимости которой писал Нансен. Полярник-челюскинец Отто Шмидт, который тогда был начальником Севморпути, побывал в Дудинке и обещал ходатайствовать о присвоении растущему поселку статуса города. Случилось это, однако, только в 1951 году.

Пока же Дудинка активно расширялась, причем по большей части руками политзаключенных, осужденных по печально известной 58-й статье. В поселке действовали пересыльные лагеря, через которые прошел примерно миллион человек, распределяемых по системе ГУЛАГа.

В 50-х годах, к моменту присвоения Дудинке статуса города, там проживало более 13 тысяч человек. Активно работал порт, грузооборот которого превышал 600 тысяч тонн. Через 10 лет в Дудинке начали строить первые четырехэтажные дома на сваях, а еще через двадцать лет город мог похвастаться целым микрорайоном девятиэтажек.

Духовная жизнь населенного пункта пережила свое возрождение в 1991 году, когда, в последний год существования Советского Союза, был поставлен вопрос о возрождении местной православной общины. Благодаря ее деятельности в 1998 году началось восстановление церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы, разрушенной в 1920-е годы. Сейчас она является одной из основных дудинских достопримечательностей.

В настоящее время Дудинка — самый северный международный морской порт в России, самый крупный в Сибири. Круглый год открыто судоходство между ним, Архангельском и Мурманском, а по Енисею плывут суда к Красноярску и Диксону.

Михаил Карпов

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