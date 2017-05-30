Приоритеты цифровой экономики

В Иннополисе в период с 24 по 26 мая состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2017» (ЦИПР). В ее работе приняли участие представители федеральных ведомств, региональных органов власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы. Министры связи и коммуникаций ЕАЭС выбрали площадку конференции для рабочей встречи, на которой обсудили согласованную политику в области информатизации. О настоящем и будущем цифровой России рассказывает корреспондент «Ленты.ру».

Программный подход

Консолидированная программа ЦИПР-2017 была представлена почти из 40 панельных дискуссий по проблемам развития ИТ-индустрии в России: Big Data, цифровые технологии в промышленности, электронное образование, blockchain, телемедицина, цифровая энергетика, а также информационная безопасность, цифровое госуправление.

Уровень цифровизации России, по мнению экспертов, отстает от мировых лидеров на 5-8 лет. Чтобы наверстать упущенное, по поручению президент Владимира Путина разрабатывается программа «Цифровая экономика 2024». Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на конференции рассказал о структуре документа. В нем есть группы: законодательная и регуляторная среда, система управления, госуправление, умный город, информационная безопасность, инфраструктура, кадры и образование, цифровое здравоохранение, научные исследования. В нем есть слои — среда, платформы и технологии, рынки и отрасли экономики.

Фото: Виктор Молодцов / пресс-служба конференции ЦИПР

Например, цели программы в сфере госуправления — повышение качества государственных и муниципальных услуг, а также сокращение издержек. Сейчас на портале госуслуг зарегистрированы 39,6 процента россиян, а в 2018 году этот показатель достигнет 70 процентов.

По умному городу предполагается достижение таких целей, как повышение надежности и эффективности электро-, тепло- и водоснабжения, формирование инновационной инфраструктуры.

Ждать, а не догонять

«Надо обеспечить приоритет для технологий, которые основаны на цифровом долгосрочном подходе, и создать среду, в которой будем поощрять инновационные процессы, инвестиции в инновации», — подчеркнул Никифоров.

Он призвал коллег работать на опережение, «чтобы не технологии нас ждали, а мы ждали технологии». По его словам, сейчас идет активная работа над поправками в действующее законодательство. Новые законы должны быть приняты к 2018 году. В результате будет создана нормативно-правовая база для реализации создаваемой программы.

Еще один приоритет — внедрение технологии 5G. Предположительно, она может быть запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Ну а в тестовом режиме мобильная связь пятого поколения раньше других регионов появится в Татарстане. Протокол о совместной проработке вопроса строительства в республике опытной зоны подписали «Ростелеком» и «Таттелеком» в рамках конференции ЦИПР-2017.

Фото: Виктор Молодцов / пресс-служба конференции ЦИПР

В понимании первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина, основная цель программы — регуляторика и правовые решения, которые позволят бизнесу внедрять цифровые экономические подходы. «Переход на индустриальный интернет невозможен без коммерческих решений», — подчеркнул Никитин.

Ускорение перехода на цифровизацию — это миссия Минэкономики, считает замглавы ведомства Олег Фомичев. По его словам, численность трудоспособного населения будет снижаться на 600 тысяч в год. Цифровизация поможет уменьшить негативное влияние этого или даже его исключить, уверен чиновник.

Само государство также будет трансформироваться, полагает он: к 2035 году Россия может представлять собой ИТ-платформу с точки зрения предоставления ИТ-услуг гражданам. «До 2025 года есть возможность перейти на проверки и надзор в режиме онлайн без выезда», — отметил Фомичев.

В свою очередь, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко напомнил, что комплексное развитие российской промышленности напрямую связано с автоматизацией производственных процессов и цифровизацией всей национальной экономической системы. «Российская промышленность может предложить клиентам на внешних и внутренних рынках комплексные ИТ-решения», — уверен он.

Знаки качества

Многие российские ИТ-продукты конкурентоспособны и потенциально востребованы на мировом рынке. Это доказал конкурс стартапов, проведенный «Ростехом». Всего было рассмотрено более 50 заявок. Из них отобрали пять, которые посчитали наиболее перспективными для экспорта.

Среди проектов-финалистов три — Tele MD, Last.Backend, «Умное городское LED освещение» — созданы в рамках концепции умный город, а два — Yorso, Buydentity — в сфере торговли и логистики. Стартапы-победители при выходе на рынки других стран получат масштабную юридическую и переговорную поддержку «Ростеха». Также им будет предоставлена возможность пилотного внедрения стартапов на промышленных предприятиях Татарстана в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0».

Российские ИТ-компании обладают высоким экспортным потенциалом. В частности, стартап Yorso, представляющий торговую интернет-площадку для крупнооптового рынка рыбы и морепродуктов, которая позволяет автоматизировать процедуру закупки, продажи и логистики, успешно работает в восьми странах мира.

На панельной дискуссии «Корпоративное венчурное инвестирование как инструмент формирования цифровой экономики» шла речь о том, какие бизнес-модели корпоративных венчурных инвестиций наиболее перспективны в России, обсуждался опыт работы ведущих компаний в этом направлении. Так, генеральный директор «ГПМ Технологии» Вадим Федотов рассказал об инвестициях холдинга в технологические компании по модели media for equity.

По оценке международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), в 2015 году объем цифровой экономики в России составил 2,1 процента ВВП, а к 2020-му может вырасти до 5,6 процента ВВП, что будет сопоставимо с прогнозируемым показателем по Евросоюзу — 7,5 процента. Это станет реальностью в том случае, что развитие отрасли пойдет по интенсивной модели, считают аналитики BCG.

На конференции состоялась презентация компании RITE (Russian Information Technology Export) , созданной при «Ростехе» . Она займется продвижением и продажей российских ИТ-продуктов на зарубежных рынках.

ИТ без опасности

Информационная безопасность, сохранность персональных данных — этим темам участники конференции ЦИПР-2017 уделили особое внимание. И не только на дискуссионных площадках. «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), компании «Оммджи Технолоджи» и «Майнд Лабс» презентовали прототип унифицированной коммуникационной системы. Это уникальный российский аналог Skype. Он не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрован хакерами или иностранными спецслужбами. При этом система совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети.

«Для нас главный результат конференции — успешная презентация гражданских продуктов и диалог с потенциальными потребителями, партнерами, представителями госструктур», — говорит временный генеральный директор объединенного холдинга «Росэлектроника» Григорий Элькин. По его словам, холдинг в этом году представил первый компьютер на передовом отечественном микропроцессоре «Эльбрус-8С», а также новые образцы телекоммуникационного оборудования.

Такие мероприятия, как ЦИПР-2017, позволяют «сверить часы» с основными участниками рынка, чтобы убедиться, что компания находится в тренде, отметил Элькин.

В свою очередь «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы. Инвестиции в проект составят около 200 миллионов рублей, сообщил глава компании Михаил Осеевский. Новинка сначала придет в банковский сектор, а затем получит широкое применение.

Начали за здравие

Россия испытывает дефицит медицинских кадров. По статистике, не хватает более 30 тысяч врачей. В ряде регионов лечебные учреждения укомплектованы на 40-60 процентов. Телемедицинские технологии дают возможность решить эту проблему — такой тезис прозвучал на конференции ЦИПР-2017.

К телемедицинским услугам также относится обеспечение медпомощи в удаленных районах с помощью передвижных лабораторий, подключения к скоростному интернету всех больниц и поликлиник. Эта инфраструктура необходима для перевода всей системы здравоохранения в цифровой формат.

Минздрав рассматривает возможность внедрения цифровых технологий, сообщила директор департамента информационных технологий и связи ведомства Елена Бойко. Предполагается, что к концу 2018 года на каждого россиянина будет заведена электронная медицинская карта.

«Следующий этап — введение интеллектуальных информационных систем, которые будут поддержкой для врачей в принятии врачебных решений», — сказала Бойко.

Однако прежде, по ее словам, необходимо накопить в электронном виде значительную базу, которая нужна для того, чтобы машина самостоятельно обучалась с учетом анализа этих данных.

Знание — сила

В России сегодня насчитывается около 44 тысяч школ, в которых учатся более 14,2 миллиона школьников. Существующая система образования не справляется с задачей подготовки и воспитания подрастающего поколения для жизни в новом мире и существенно отстает от развития ИКТ, а значит нуждается в модернизации, констатировали участники панельной дискуссии «Электронное образование».

По их мнению, Россия активно движется по пути создания цифровой образовательной среды, которая объединит в единую систему электронные учебники, новые методы работы с образовательным контентом, системы учета и управления развитием школьников. Для этого необходимо создать инфраструктуру и разработать концепции достижения поставленных целей.

Этой работой занимается Национальный Центр Электронного образования (НЦЭО), созданный в 2016 году для реализации проекта «Единая электронная образовательная среда» на базе аппаратно-программного комплекса, разработанного «Ростехом».

Повышенным интересом участников и гостей конференции пользовалась выставка новейших разработок российских и зарубежных компаний. Так, «Росэлектроника» впервые представила систему хранения с биометрическим контролем, Национальный центр информатизации (НЦИ) — отечественную операционную систему «ОСь» и решения на ее базе для автоматизации рабочих мест и создания базовых информационных систем.

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) «Ростеха» и компания SAP СНГ разработали автоматизированную систему управления государственной корпорацией (АСУ ГК) для создания цифрового предприятия в госсекторе и промышленном комплексе. Презентация новинки состоялась на конференции.

Успех имел и круговой стенд компании Siemens, с помощью которого можно было совершить виртуальный тур по цифровому предприятию.

Южнокорейская компания Samsung Group, являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичных компонентов, телекоммникационного оборудования, представила на выставке в Иннополисе свою новинку - смартфон Galaxy S8 и принтеры.

О спорт, ты мир!

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила на конференции с лекцией на тему киберспорта. Она подчеркнула, что требуется инновационный формат освещения соревнований на телевидении, чтобы «людям, которые не участвуют в нем, было интересно это смотреть».

Тина Канделаки с участниками конференции Фото: Антон Тушин / пресс-служба конференции ЦИПР

В последний день конференции делегация во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ побывала на одном из объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года стадионе «Казань-Арена». Участники конференции осмотрели спортивный объект на предмет готовности телекоммуникационной инфраструктуры к проведению Кубка Конфедераций, матчи которого пройдут уже этим летом. Они ознакомились с работой регионального операционного центра, аппаратной мобильной связи, главной телекоммуникационной аппаратной TCR-1.

Компетенции и кадры

Рабочая группа экономического совета президента РФ по направлению «Цифровая экономика» выбрала конференцию ЦИПР-2017 местом проведения очередного совещания. Обсуждение проблем прошло за закрытыми дверями. Об итогах рассказал журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

Он заявил, что проект программы «Цифровая экономика» находится в достаточно высокой степени готовности. «Примерно ясно, что надо дорабатывать. Но ее можно принимать уже в том виде, в котором она есть», — сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, к осени будет сформирован реестр технологий (или компетенций), которыми Россия должна обладать к 2020-2025 годам для полноценного развития цифровой экономики. Не менее важно уже сейчас начинать заниматься вопросами регуляторики и стандартизации. «Третье — вопрос подготовки кадров. У нас, к сожалению, дефицит кадров в этой области», — признал помощник президента.