Бизнес
 
Последние новости
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Евросоюза и Украины
В Крыму задумались о необходимости «более дешевых цен» на отдых
Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в ОАЭ
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Тотти решил продолжить карьеру футболиста
Мосгордуму заинтересовало отсутствие SMS-оповещений об урагане  
Губернатор отреагировал на скандал с Land Cruiser епископа фразой «Бог не фраер»
Популярные новости
Губернатор отреагировал на скандал с Land Cruiser епископа фразой «Бог не фраер»
В МИД раскритиковали шельмование российского посла в США
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Евросоюза и Украины
Названа главная польза частого употребления кофе
Тотти решил продолжить карьеру футболиста

Приоритеты цифровой экономики

Сектор ИТ превращается в драйвер промышленного роста

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Молодцов / пресс-служба конференции ЦИПР

В Иннополисе в период с 24 по 26 мая состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2017» (ЦИПР). В ее работе приняли участие представители федеральных ведомств, региональных органов власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы. Министры связи и коммуникаций ЕАЭС выбрали площадку конференции для рабочей встречи, на которой обсудили согласованную политику в области информатизации. О настоящем и будущем цифровой России рассказывает корреспондент «Ленты.ру».

Программный подход

Консолидированная программа ЦИПР-2017 была представлена почти из 40 панельных дискуссий по проблемам развития ИТ-индустрии в России: Big Data, цифровые технологии в промышленности, электронное образование, blockchain, телемедицина, цифровая энергетика, а также информационная безопасность, цифровое госуправление.

Уровень цифровизации России, по мнению экспертов, отстает от мировых лидеров на 5-8 лет. Чтобы наверстать упущенное, по поручению президент Владимира Путина разрабатывается программа «Цифровая экономика 2024». Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на конференции рассказал о структуре документа. В нем есть группы: законодательная и регуляторная среда, система управления, госуправление, умный город, информационная безопасность, инфраструктура, кадры и образование, цифровое здравоохранение, научные исследования. В нем есть слои — среда, платформы и технологии, рынки и отрасли экономики.

Например, цели программы в сфере госуправления — повышение качества государственных и муниципальных услуг, а также сокращение издержек. Сейчас на портале госуслуг зарегистрированы 39,6 процента россиян, а в 2018 году этот показатель достигнет 70 процентов.

По умному городу предполагается достижение таких целей, как повышение надежности и эффективности электро-, тепло- и водоснабжения, формирование инновационной инфраструктуры.

Ждать, а не догонять

«Надо обеспечить приоритет для технологий, которые основаны на цифровом долгосрочном подходе, и создать среду, в которой будем поощрять инновационные процессы, инвестиции в инновации», — подчеркнул Никифоров.

Он призвал коллег работать на опережение, «чтобы не технологии нас ждали, а мы ждали технологии». По его словам, сейчас идет активная работа над поправками в действующее законодательство. Новые законы должны быть приняты к 2018 году. В результате будет создана нормативно-правовая база для реализации создаваемой программы.

Еще один приоритет — внедрение технологии 5G. Предположительно, она может быть запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Ну а в тестовом режиме мобильная связь пятого поколения раньше других регионов появится в Татарстане. Протокол о совместной проработке вопроса строительства в республике опытной зоны подписали «Ростелеком» и «Таттелеком» в рамках конференции ЦИПР-2017.

В понимании первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина, основная цель программы — регуляторика и правовые решения, которые позволят бизнесу внедрять цифровые экономические подходы. «Переход на индустриальный интернет невозможен без коммерческих решений», — подчеркнул Никитин.

Ускорение перехода на цифровизацию — это миссия Минэкономики, считает замглавы ведомства Олег Фомичев. По его словам, численность трудоспособного населения будет снижаться на 600 тысяч в год. Цифровизация поможет уменьшить негативное влияние этого или даже его исключить, уверен чиновник.

Само государство также будет трансформироваться, полагает он: к 2035 году Россия может представлять собой ИТ-платформу с точки зрения предоставления ИТ-услуг гражданам. «До 2025 года есть возможность перейти на проверки и надзор в режиме онлайн без выезда», — отметил Фомичев.

В свою очередь, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко напомнил, что комплексное развитие российской промышленности напрямую связано с автоматизацией производственных процессов и цифровизацией всей национальной экономической системы. «Российская промышленность может предложить клиентам на внешних и внутренних рынках комплексные ИТ-решения», — уверен он.

Знаки качества

Многие российские ИТ-продукты конкурентоспособны и потенциально востребованы на мировом рынке. Это доказал конкурс стартапов, проведенный «Ростехом». Всего было рассмотрено более 50 заявок. Из них отобрали пять, которые посчитали наиболее перспективными для экспорта.

Среди проектов-финалистов три — Tele MD, Last.Backend, «Умное городское LED освещение» — созданы в рамках концепции умный город, а два — Yorso, Buydentity — в сфере торговли и логистики. Стартапы-победители при выходе на рынки других стран получат масштабную юридическую и переговорную поддержку «Ростеха». Также им будет предоставлена возможность пилотного внедрения стартапов на промышленных предприятиях Татарстана в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0».

Российские ИТ-компании обладают высоким экспортным потенциалом. В частности, стартап Yorso, представляющий торговую интернет-площадку для крупнооптового рынка рыбы и морепродуктов, которая позволяет автоматизировать процедуру закупки, продажи и логистики, успешно работает в восьми странах мира.

На панельной дискуссии «Корпоративное венчурное инвестирование как инструмент формирования цифровой экономики» шла речь о том, какие бизнес-модели корпоративных венчурных инвестиций наиболее перспективны в России, обсуждался опыт работы ведущих компаний в этом направлении. Так, генеральный директор «ГПМ Технологии» Вадим Федотов рассказал об инвестициях холдинга в технологические компании по модели media for equity.

По оценке международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), в 2015 году объем цифровой экономики в России составил 2,1 процента ВВП, а к 2020-му может вырасти до 5,6 процента ВВП, что будет сопоставимо с прогнозируемым показателем по Евросоюзу — 7,5 процента. Это станет реальностью в том случае, что развитие отрасли пойдет по интенсивной модели, считают аналитики BCG.

На конференции состоялась презентация компании RITE (Russian Information Technology Export) , созданной при «Ростехе» . Она займется продвижением и продажей российских ИТ-продуктов на зарубежных рынках.

ИТ без опасности

Информационная безопасность, сохранность персональных данных — этим темам участники конференции ЦИПР-2017 уделили особое внимание. И не только на дискуссионных площадках. «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), компании «Оммджи Технолоджи» и «Майнд Лабс» презентовали прототип унифицированной коммуникационной системы. Это уникальный российский аналог Skype. Он не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрован хакерами или иностранными спецслужбами. При этом система совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети.

«Для нас главный результат конференции — успешная презентация гражданских продуктов и диалог с потенциальными потребителями, партнерами, представителями госструктур», — говорит временный генеральный директор объединенного холдинга «Росэлектроника» Григорий Элькин. По его словам, холдинг в этом году представил первый компьютер на передовом отечественном микропроцессоре «Эльбрус-8С», а также новые образцы телекоммуникационного оборудования.

Такие мероприятия, как ЦИПР-2017, позволяют «сверить часы» с основными участниками рынка, чтобы убедиться, что компания находится в тренде, отметил Элькин.

В свою очередь «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы. Инвестиции в проект составят около 200 миллионов рублей, сообщил глава компании Михаил Осеевский. Новинка сначала придет в банковский сектор, а затем получит широкое применение.

Начали за здравие

Россия испытывает дефицит медицинских кадров. По статистике, не хватает более 30 тысяч врачей. В ряде регионов лечебные учреждения укомплектованы на 40-60 процентов. Телемедицинские технологии дают возможность решить эту проблему — такой тезис прозвучал на конференции ЦИПР-2017.

К телемедицинским услугам также относится обеспечение медпомощи в удаленных районах с помощью передвижных лабораторий, подключения к скоростному интернету всех больниц и поликлиник. Эта инфраструктура необходима для перевода всей системы здравоохранения в цифровой формат.

Минздрав рассматривает возможность внедрения цифровых технологий, сообщила директор департамента информационных технологий и связи ведомства Елена Бойко. Предполагается, что к концу 2018 года на каждого россиянина будет заведена электронная медицинская карта.

«Следующий этап — введение интеллектуальных информационных систем, которые будут поддержкой для врачей в принятии врачебных решений», — сказала Бойко.

Однако прежде, по ее словам, необходимо накопить в электронном виде значительную базу, которая нужна для того, чтобы машина самостоятельно обучалась с учетом анализа этих данных.

Знание — сила

В России сегодня насчитывается около 44 тысяч школ, в которых учатся более 14,2 миллиона школьников. Существующая система образования не справляется с задачей подготовки и воспитания подрастающего поколения для жизни в новом мире и существенно отстает от развития ИКТ, а значит нуждается в модернизации, констатировали участники панельной дискуссии «Электронное образование».

По их мнению, Россия активно движется по пути создания цифровой образовательной среды, которая объединит в единую систему электронные учебники, новые методы работы с образовательным контентом, системы учета и управления развитием школьников. Для этого необходимо создать инфраструктуру и разработать концепции достижения поставленных целей.

Этой работой занимается Национальный Центр Электронного образования (НЦЭО), созданный в 2016 году для реализации проекта «Единая электронная образовательная среда» на базе аппаратно-программного комплекса, разработанного «Ростехом».

Повышенным интересом участников и гостей конференции пользовалась выставка новейших разработок российских и зарубежных компаний. Так, «Росэлектроника» впервые представила систему хранения с биометрическим контролем, Национальный центр информатизации (НЦИ) — отечественную операционную систему «ОСь» и решения на ее базе для автоматизации рабочих мест и создания базовых информационных систем.

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) «Ростеха» и компания SAP СНГ разработали автоматизированную систему управления государственной корпорацией (АСУ ГК) для создания цифрового предприятия в госсекторе и промышленном комплексе. Презентация новинки состоялась на конференции.

Успех имел и круговой стенд компании Siemens, с помощью которого можно было совершить виртуальный тур по цифровому предприятию.

Южнокорейская компания Samsung Group, являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичных компонентов, телекоммникационного оборудования, представила на выставке в Иннополисе свою новинку - смартфон Galaxy S8 и принтеры.

О спорт, ты мир!

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила на конференции с лекцией на тему киберспорта. Она подчеркнула, что требуется инновационный формат освещения соревнований на телевидении, чтобы «людям, которые не участвуют в нем, было интересно это смотреть».

В последний день конференции делегация во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ побывала на одном из объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года стадионе «Казань-Арена». Участники конференции осмотрели спортивный объект на предмет готовности телекоммуникационной инфраструктуры к проведению Кубка Конфедераций, матчи которого пройдут уже этим летом. Они ознакомились с работой регионального операционного центра, аппаратной мобильной связи, главной телекоммуникационной аппаратной TCR-1.

Компетенции и кадры

Рабочая группа экономического совета президента РФ по направлению «Цифровая экономика» выбрала конференцию ЦИПР-2017 местом проведения очередного совещания. Обсуждение проблем прошло за закрытыми дверями. Об итогах рассказал журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

Он заявил, что проект программы «Цифровая экономика» находится в достаточно высокой степени готовности. «Примерно ясно, что надо дорабатывать. Но ее можно принимать уже в том виде, в котором она есть», — сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, к осени будет сформирован реестр технологий (или компетенций), которыми Россия должна обладать к 2020-2025 годам для полноценного развития цифровой экономики. Не менее важно уже сейчас начинать заниматься вопросами регуляторики и стандартизации. «Третье — вопрос подготовки кадров. У нас, к сожалению, дефицит кадров в этой области», — признал помощник президента.

Игорь Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
15:20 29 мая 2017
Максим Максимов

Рожденный не в СССР

Кто и как строит новый российский бизнес
14:16 20 мая 2017

Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя

12:55 Сегодня

«ЖДУНа» решили сделать товарным знаком

13:28 20 мая 2017

Украина обложила российский шоколад пошлиной

Бизнес
 — 
19:01 29 мая 2017

«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»

Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
12:05 Сегодня

Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя

10:38 Сегодня

Госкомпаниям запретят покупать иностранные самолеты

18:13 20 мая 2017

Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя

Бизнес
 — 
18:59 26 мая 2017

Систематические ошибки

Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
21:19 29 мая 2017

Россия продала первый комбайн в ЮАР

17:53 29 мая 2017

Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро

20:08 19 мая 2017

Улюкаева задумали лишить вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома»

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
«Очарованный странник» с ветеранами сел на мель в Нижегородской области
Олег Табаков лишился хранившихся в банке «Клиентский» 677 миллионов рублей
«Мою девочку изуродовали»
Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Семьи жертв урагана в Подмосковье получат по миллиону рублей
Все материалы
Мир
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Избранный президент Сербии подтвердил нежелание вести страну в НАТО
В МИД раскритиковали шельмование российского посла в США
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева
Глава львовских католиков призвал украинцев покаяться за Волынскую резню
Молдавский премьер прокомментировал высылку российских дипломатов
В администрации Порошенко поведали об украинских корнях Анны Ярославны
Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
ВТБ задумался о закрытии «дочки» на Украине
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
АСИ объявило о создании фонда поддержки социального предпринимательства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Приоритеты цифровой экономики
Сектор ИТ превращается в драйвер промышленного роста
«ЖДУНа» решили сделать товарным знаком
Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя
Госкомпаниям запретят покупать иностранные самолеты
Россия продала первый комбайн в ЮАР
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
«Рособоронэкспорт» в пять раз нарастил объем заказов на стрелковое оружие
Убийцу петербургского журналиста Циликина приговорили к 8,5 годам колонии
Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии ради учений ВМФ
Подмосковного лесничего задержали за взятку в 72 тысячи долларов
Все материалы
Наука и техника
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Sony прекратила выпуск PlayStation 3
Названа главная польза частого употребления кофе
Названы любимые группы и фильмы американских наркоманов и алкоголиков
Найдена потенциально обитаемая суперземля
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Бейсболисты устроили массовую драку во время матча MLB в США
Тотти решил продолжить карьеру футболиста
«Панатинаикос» лишили очков за попавшую в тренера ПАОК банку пива
Касильяс сравнил вручение «Золотого мяча» Яшину с высадкой людей на Луну
Все материалы
Культура
«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»
Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Фильм Хлебникова попал в программу фестиваля в Карловых Варах
Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина
Изабель Юппер обратилась к Путину по поводу Серебренникова
Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Обнародован тайный список запрещенной одежды для телеведущих «Би-би-си»
Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Японцы предложили модным москвичам одеться в черное
Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории
Lacoste снял ролик о вечной любви
M.A.C выпустил «фруктовую» коллекцию косметики
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Эксперты определили самый популярный у туристов лесной отель
Размещавшего туристов в обесточенном отеле бизнесмена отправили в тюрьму
Бортпроводник United Airlines обвинил пассажира-гея в домогательствах к сыну
Названо курортное направление в России с самым дешевым арендным жильем на лето
Россияне помогли Анталье компенсировать потери в сфере туризма
Все материалы
Из жизни
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Йоркширский терьер ценой жизни спас хозяйку от кобры
Джордж Клуни отказался от поездки в Ереван из-за беременной жены
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей
Убившего сотрудницу зоопарка тигра оставили в живых
Все материалы
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
Появилась фотография интерьера новой «Теслы»
Новый Renault Megane RS сфотографировали без камуфляжа
Lotus поможет Volvo настроить шасси будущих моделей
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы