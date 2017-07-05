Во славу сатаны

Сегодня с помощью YouTube можно не только научиться правильно подворачивать джинсы, мастерски крутить спиннер и выращивать гомункула, но и сделать неплохую музыкальную карьеру. Именно так случилось с разнорабочим из Свердловской области Александром Шиколаем, более известным как исполнитель брутал-дэт-метала ALEX TERRIBLE. Необычная история музыканта — в монологе, произнесенном им для «Ленты.ру»

«Тупо захотел точно так же»

Четыре года назад, до того как начать пилить ролики на YouTube, я сменил множество профессий и заводов: работал помощником главного механика, инженером-конструктором, у литейных станков стоял и даже продавцом успел побывать. Но все это время занимался экстремальным вокалом.

Техникам экстрим-вокала обучался с 14 лет. Все делал сам — просто включал «фанеру» и тренировался. Учился петь я только по каверам: пытался изобразить мимику и эмоции. Особое влияние на меня оказали Suicide Silence и Bring Me The Horizon — на тот момент мои любимые группы. Именно из-за них я взялся за тяжелую музыку. Помню, когда их услышал, я тупо захотел точно так же — перепевал их песни, но делал это только для себя.

Тогда у меня, естественно, уже была своя банда, к слову, далеко не первая. Однако, в отличие от меня, ребята стремились к какой-то славе. Именно это меня здорово мотивировало, и я решил попробовать себя на YouTube — принялся записывать каверы и публиковать их в надежде, что меня заметят какие-нибудь прогрессивные музыканты. Забегая вперед, скажу, что так в итоге и произошло.

В рекламу не вкладывался. У меня вообще ничего не было, только 500 друзей во «ВКонтакте». Я на удачу опубликовал на странице кавер на трек Unanswered от Suicide Silence, и он тут же набрал тысячу лайков. Я его даже на Pikabu видел — вообще, не понял как, но у меня появилась своя фан-база. Это, наверное, и был переломный момент.

Я стал активнее делать ролики на YouTube. Среди них были каверы и на тяжелые группы вроде Slipknot, и на попсовые типа Imagine Dragons — моя знакомая очень просила, чтобы я «наорал» на них кавер. Я даже не знал, что это за коллектив такой, и представить не мог, что ролик наберет более 800 тысяч просмотров.

Из YouTube в жизнь

В скором времени мне в Facebook написал гитарист тогда довольно известной британской дэт-кор-команды Acrania Джек Симонс и предложил запустить совместный интернет-проект. Я засомневался. Дело в том, что до этого все музыканты, с которыми я играл, вроде бы хотели чего-то добиться, но не особо. Однако на предложение Джека я в итоге согласился.

Поначалу все не клеилось — я хотел давать больше живых концертов, а с музыкантами из разных стран это было несколько проблематично. Тогда Джек предложил назвать группу Slaughter to Prevail и набрать русских ребят, с которыми мы, правда, впоследствии тоже разбежались. До сих пор не можем определиться с составом группы, ведь тут важны не только способности музыканта, но и человеческие качества.

Зато тогда мы успели проехаться по России и даже заглянули в Европу. У нас было записано всего два трека — Crowned&Conquered и Hell, клип на который собрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Тем не менее нам удалось договориться с российским агентством Booking Machine: именно они организовали нам тур в России и связались с европейским менеджером о концертах за границей.

Мы неистово хайпили и писали музыку — свежий интернет-проект приглянулся иностранцам. Сегодня у нас уже новый менеджер из Imperial Artist Management, который работает напрямую с Sumerian Records (один из самых авторитетных и уважаемых лейблов в мире тяжелой музыки — прим. «Ленты.ру»).

Рутина звезды брутал-дэт-метала

Мы, кстати, только недавно закончили полуторамесячный тур по Северной Америке, потом еще три дня люто жгли в Мексике. Вот теперь отдыхаем дома недели четыре, и опять за работу. На самом деле планы грандиозные. Скажу по секрету: мы собираемся в тур с Suicide Silence. За это спасибо нашему менеджеру.

Несмотря на все его заслуги, я считаю, что 90 процентов успеха Slaughter to Prevail — это мои ролики на YouTube. Безусловно, это только мое мнение, но тут нет ничего удивительного. Я же фронтмен, имидж и промо — это моя работа, я должен этим заниматься. Кроме того, я точно знаю, что если меня выпрут с Sumerian Records, то я без проблем смогу двигаться вперед без чьей-либо помощи.

К сожалению, сейчас с партнерской программы YouTube я не получаю ни копейки. Я как раз нахожусь на стадии подключения к новой: там мне обещают выплачивать 90 процентов от прибыли с канала. Это неплохо — с прошлой, например, мне платили всего 10 тысяч рублей в месяц. На сегодня у меня стабильно получается поднимать более 100 тысяч рублей в месяц.

Иногда выходит и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей. Тут все зависит от продажи мерча, количества концертов и приходящих на наши выступления людей. Пока мне приходится самостоятельно себя рекламировать и даже придумывать сторонние способы заработка — Sumerian Records не занимается раскруткой музыкантов в социальных сетях.

Сторонний доход

Я решил запустить свои авторские маски, придумал идею, нарисовал эскиз, как смог, и отправил мастерам в Сочи. За восемь тысяч рублей они все сделали. Я получил заказ, надел на голову и пошел записывать каверы. Зрителям понравилась маска, мы с ребятами назначили цену в четыре тысячи рублей за штуку и запустили массовое производство. Уже потом я нашел мастеров подешевле и сейчас с каждой маски имею по косарю — продали мы их уже более тысячи.

Что меня действительно шокирует: фанаты начали делать татуировки с этой маской. Я не могу даже адекватно отреагировать на это, не могу понять, как мне это воспринимать. Я бы никогда в жизни не подумал, что со мной такое произойдет. Но если моим слушателям настолько нравится музыка, что они накалывают себе мою символику, — это круто.

A post shared by satanicmotherfucker666 (@alexterribleofficial) on Jun 17, 2017 at 1:57pm PDT

Еще раньше я преподавал экстремальный вокал по Skype, но получалось не очень — плохой из меня учитель. Просто тогда нужны были деньги. Сейчас я записал несколько видеоуроков, которые продают партнеры. Честно говоря, я даже не в курсе их стоимости: что-то порядка 666 рублей. Второй пакет уже выйдет дороже.

Также я увлекаюсь стримами — сижу и играю в Counter-Strike. Я вообще большой фанат CS — в теме с 6-летнего возраста. Рубимся мы вместе с другом и во время игры запускаем трансляцию, чтобы люди могли видеть нас и общаться с нами. Они же видят нас настоящих, и им это, похоже, нравится. Даже деньги жертвуют: кто по 50, кто по 100 рублей. Но я вывести их не могу — не умею. Мне просто нравится играть, угорать и общаться со зрителями.

Основное мое дело, помимо группы, — RUSSIAN HATE PROJECT, на который, собственно, уходит большая часть моих доходов. Дело в том, что на моем канале уже более 140 тысяч подписчиков: негоже, имея такую большую аудиторию, сидеть на стуле и просто орать в камеру. Люди ждут другого контента, а я в меру своих сил пытаюсь что-то для них сделать. Каждый день стараюсь записывать каверы хотя бы для себя. Со съемкой мне помогает друг из Челябинска, он записывает все ролики и, собственно, монтирует. Более того, именно он сделал все клипы для Slaughter to Prevail.

Сатана?

Некоторые грешным делом могут подумать, что все это и правда во славу сатаны. На самом деле это, конечно, образ. Любому, кто проговорит со мной более двух минут, станет ясно, что я адекватный и добрый человек. Вся эта кровь, сатана и кишки — это ради хайпа, ради промо и ради группы, которая должна выделяться на фоне остальных коллективов. Например, когда ты идешь на концерт послушать музыку — это одно дело, а когда ты идешь на Rammstein — ты идешь ради шоу и кайфа. Я делаю упор именно на это: развивать имидж группы. С одной стороны, я вырос в поселке городского типа, там были в основном только быдло и гопники, и я ничем от них не отличался. Я полюбил агрессивную музыку, потому что во мне есть что-то брутальное.

Интересно, что у меня пока не было ни одного столкновения с православными активистами. Думаю, скоро они начнут вставлять мне палки в колеса. Вообще, я воспринимаю их как религиозных фанатиков и предпочитаю не вступать с ними в дискуссии. Я бы просто обошел их стороной. Но в нашей стране, где РПЦ ставит храмы там, где ей взбредет в голову, это будет непросто.

На самом деле я не гонюсь за хайпом на YouTube. Я делаю каверы только на то, что мне самому нравится. Например, на 21 Pilots или Оксимирона. Он, кстати, писал мне в личку, хвалил, говорит «Чувак, ты ******* [здорово] наорал». Респект от таких людей дает мне мотивацию, чтобы развиваться и двигаться дальше. Сейчас я не чувствую себя каким-то крутым ютубером, который добился своей цели. Я не к этому шел, я все делал ради музыки.

Вот группа — это другое. У нас есть четкий план. Мы пишем новый альбом. Он абсолютно отличается от предыдущего. Я сейчас начинаю осознавать, что мы постепенно выходим на новый уровень. И людям это действительно нравится.