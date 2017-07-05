Интернет и СМИ
 
Последние новости
Умер писатель Даниил Гранин
Выступавший за ЦСКА с 2010 года сербский футболист покинул клуб
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Популярные новости
Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС из-за культа Бандеры
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения

Во славу сатаны

Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Александра Шиколая во «ВКонтакте»

Сегодня с помощью YouTube можно не только научиться правильно подворачивать джинсы, мастерски крутить спиннер и выращивать гомункула, но и сделать неплохую музыкальную карьеру. Именно так случилось с разнорабочим из Свердловской области Александром Шиколаем, более известным как исполнитель брутал-дэт-метала ALEX TERRIBLE. Необычная история музыканта — в монологе, произнесенном им для «Ленты.ру»

«Тупо захотел точно так же»

Четыре года назад, до того как начать пилить ролики на YouTube, я сменил множество профессий и заводов: работал помощником главного механика, инженером-конструктором, у литейных станков стоял и даже продавцом успел побывать. Но все это время занимался экстремальным вокалом.

Техникам экстрим-вокала обучался с 14 лет. Все делал сам — просто включал «фанеру» и тренировался. Учился петь я только по каверам: пытался изобразить мимику и эмоции. Особое влияние на меня оказали Suicide Silence и Bring Me The Horizon — на тот момент мои любимые группы. Именно из-за них я взялся за тяжелую музыку. Помню, когда их услышал, я тупо захотел точно так же — перепевал их песни, но делал это только для себя.

Тогда у меня, естественно, уже была своя банда, к слову, далеко не первая. Однако, в отличие от меня, ребята стремились к какой-то славе. Именно это меня здорово мотивировало, и я решил попробовать себя на YouTube — принялся записывать каверы и публиковать их в надежде, что меня заметят какие-нибудь прогрессивные музыканты. Забегая вперед, скажу, что так в итоге и произошло.

В рекламу не вкладывался. У меня вообще ничего не было, только 500 друзей во «ВКонтакте». Я на удачу опубликовал на странице кавер на трек Unanswered от Suicide Silence, и он тут же набрал тысячу лайков. Я его даже на Pikabu видел — вообще, не понял как, но у меня появилась своя фан-база. Это, наверное, и был переломный момент.

Я стал активнее делать ролики на YouTube. Среди них были каверы и на тяжелые группы вроде Slipknot, и на попсовые типа Imagine Dragons — моя знакомая очень просила, чтобы я «наорал» на них кавер. Я даже не знал, что это за коллектив такой, и представить не мог, что ролик наберет более 800 тысяч просмотров.

Из YouTube в жизнь

В скором времени мне в Facebook написал гитарист тогда довольно известной британской дэт-кор-команды Acrania Джек Симонс и предложил запустить совместный интернет-проект. Я засомневался. Дело в том, что до этого все музыканты, с которыми я играл, вроде бы хотели чего-то добиться, но не особо. Однако на предложение Джека я в итоге согласился.

Поначалу все не клеилось — я хотел давать больше живых концертов, а с музыкантами из разных стран это было несколько проблематично. Тогда Джек предложил назвать группу Slaughter to Prevail и набрать русских ребят, с которыми мы, правда, впоследствии тоже разбежались. До сих пор не можем определиться с составом группы, ведь тут важны не только способности музыканта, но и человеческие качества.

Зато тогда мы успели проехаться по России и даже заглянули в Европу. У нас было записано всего два трека — Crowned&Conquered и Hell, клип на который собрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Тем не менее нам удалось договориться с российским агентством Booking Machine: именно они организовали нам тур в России и связались с европейским менеджером о концертах за границей.

Мы неистово хайпили и писали музыку — свежий интернет-проект приглянулся иностранцам. Сегодня у нас уже новый менеджер из Imperial Artist Management, который работает напрямую с Sumerian Records (один из самых авторитетных и уважаемых лейблов в мире тяжелой музыки — прим. «Ленты.ру»).

Рутина звезды брутал-дэт-метала

Мы, кстати, только недавно закончили полуторамесячный тур по Северной Америке, потом еще три дня люто жгли в Мексике. Вот теперь отдыхаем дома недели четыре, и опять за работу. На самом деле планы грандиозные. Скажу по секрету: мы собираемся в тур с Suicide Silence. За это спасибо нашему менеджеру.

Несмотря на все его заслуги, я считаю, что 90 процентов успеха Slaughter to Prevail — это мои ролики на YouTube. Безусловно, это только мое мнение, но тут нет ничего удивительного. Я же фронтмен, имидж и промо — это моя работа, я должен этим заниматься. Кроме того, я точно знаю, что если меня выпрут с Sumerian Records, то я без проблем смогу двигаться вперед без чьей-либо помощи.

К сожалению, сейчас с партнерской программы YouTube я не получаю ни копейки. Я как раз нахожусь на стадии подключения к новой: там мне обещают выплачивать 90 процентов от прибыли с канала. Это неплохо — с прошлой, например, мне платили всего 10 тысяч рублей в месяц. На сегодня у меня стабильно получается поднимать более 100 тысяч рублей в месяц.

Иногда выходит и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей. Тут все зависит от продажи мерча, количества концертов и приходящих на наши выступления людей. Пока мне приходится самостоятельно себя рекламировать и даже придумывать сторонние способы заработка — Sumerian Records не занимается раскруткой музыкантов в социальных сетях.

Сторонний доход

Я решил запустить свои авторские маски, придумал идею, нарисовал эскиз, как смог, и отправил мастерам в Сочи. За восемь тысяч рублей они все сделали. Я получил заказ, надел на голову и пошел записывать каверы. Зрителям понравилась маска, мы с ребятами назначили цену в четыре тысячи рублей за штуку и запустили массовое производство. Уже потом я нашел мастеров подешевле и сейчас с каждой маски имею по косарю — продали мы их уже более тысячи.

Что меня действительно шокирует: фанаты начали делать татуировки с этой маской. Я не могу даже адекватно отреагировать на это, не могу понять, как мне это воспринимать. Я бы никогда в жизни не подумал, что со мной такое произойдет. Но если моим слушателям настолько нравится музыка, что они накалывают себе мою символику, — это круто.

Еще раньше я преподавал экстремальный вокал по Skype, но получалось не очень — плохой из меня учитель. Просто тогда нужны были деньги. Сейчас я записал несколько видеоуроков, которые продают партнеры. Честно говоря, я даже не в курсе их стоимости: что-то порядка 666 рублей. Второй пакет уже выйдет дороже.

Также я увлекаюсь стримами — сижу и играю в Counter-Strike. Я вообще большой фанат CS — в теме с 6-летнего возраста. Рубимся мы вместе с другом и во время игры запускаем трансляцию, чтобы люди могли видеть нас и общаться с нами. Они же видят нас настоящих, и им это, похоже, нравится. Даже деньги жертвуют: кто по 50, кто по 100 рублей. Но я вывести их не могу — не умею. Мне просто нравится играть, угорать и общаться со зрителями.

Основное мое дело, помимо группы, — RUSSIAN HATE PROJECT, на который, собственно, уходит большая часть моих доходов. Дело в том, что на моем канале уже более 140 тысяч подписчиков: негоже, имея такую большую аудиторию, сидеть на стуле и просто орать в камеру. Люди ждут другого контента, а я в меру своих сил пытаюсь что-то для них сделать. Каждый день стараюсь записывать каверы хотя бы для себя. Со съемкой мне помогает друг из Челябинска, он записывает все ролики и, собственно, монтирует. Более того, именно он сделал все клипы для Slaughter to Prevail.

Сатана?

Некоторые грешным делом могут подумать, что все это и правда во славу сатаны. На самом деле это, конечно, образ. Любому, кто проговорит со мной более двух минут, станет ясно, что я адекватный и добрый человек. Вся эта кровь, сатана и кишки — это ради хайпа, ради промо и ради группы, которая должна выделяться на фоне остальных коллективов. Например, когда ты идешь на концерт послушать музыку — это одно дело, а когда ты идешь на Rammstein — ты идешь ради шоу и кайфа. Я делаю упор именно на это: развивать имидж группы. С одной стороны, я вырос в поселке городского типа, там были в основном только быдло и гопники, и я ничем от них не отличался. Я полюбил агрессивную музыку, потому что во мне есть что-то брутальное.

Интересно, что у меня пока не было ни одного столкновения с православными активистами. Думаю, скоро они начнут вставлять мне палки в колеса. Вообще, я воспринимаю их как религиозных фанатиков и предпочитаю не вступать с ними в дискуссии. Я бы просто обошел их стороной. Но в нашей стране, где РПЦ ставит храмы там, где ей взбредет в голову, это будет непросто.

На самом деле я не гонюсь за хайпом на YouTube. Я делаю каверы только на то, что мне самому нравится. Например, на 21 Pilots или Оксимирона. Он, кстати, писал мне в личку, хвалил, говорит «Чувак, ты ******* [здорово] наорал». Респект от таких людей дает мне мотивацию, чтобы развиваться и двигаться дальше. Сейчас я не чувствую себя каким-то крутым ютубером, который добился своей цели. Я не к этому шел, я все делал ради музыки.

Вот группа — это другое. У нас есть четкий план. Мы пишем новый альбом. Он абсолютно отличается от предыдущего. Я сейчас начинаю осознавать, что мы постепенно выходим на новый уровень. И людям это действительно нравится.

Записал Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 4 июля

Ты — следующий

Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
17:18 4 июля

Британец создал «самое успешное» резюме с помощью автозаполнения Google

14:28 4 июля

Ходор из «Игры престолов» спародировал сцену своей смерти в рекламе KFC

00:17Сегодня

Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения

Интернет и СМИ20:1216 июня

Как в шелках

Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
15:57 4 июля

Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya

13:33 4 июля

Сын Трампа обиделся на пользователей сети из-за шуток про «Сумерки»

08:01 4 июля

Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети

Интернет и СМИ15:3030 июня

«Это только начало»

Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
19:48 4 июля

Популярный YouTube-блогер покончила с собой после смерти деда

02:51 4 июля

Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски

19:10 4 июля

Россия и Китай договорились сообща развивать региональные СМИ

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
Антон Алиханов«Женщину вынуть, автомат поставить...»
И.о. главы Калининградской области Антон Алиханов в репортаже «Ленты.ру»
Источник рассказал о состоянии Тулеева
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
В Псковской области проверят сообщение об избиении фельдшера на глазах у полиции
Минюст объяснил позицию России по коллективному чтению Библии в кафе
Все материалы
Мир
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
В США подтвердили запуск северокорейской МБР
Французские таможенники задержали нигерийца с 79 тысячами евро в желудке
Рост популярности секс-шопов зафиксировали в Южной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Глава европейского представительства на Украине призвал к реформе СБУ
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»
Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС из-за культа Бандеры
На Украине поймали оставлявшего шоколадки в банках грабителя
Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине
Все материалы
Финансы
Подняли рост за здравие
Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
Александр Бирман: Технократическая трагедия
Чего не хватило Дмитрию Страшнову
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
«ВТБ Капитал» стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам первого полугодия
Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России
Райффайзенбанк спрогнозировал подорожание доллара до 65 рублей
РФ и КНР изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Путин рассказал о приоритетах в сотрудничестве России и Китая
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Производителя БАДов для стойкой эрекции заподозрили в неуплате налогов
«Роснефть» назвала условие мирового соглашения с АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Кражи порядка
Как блюстители закона становятся жертвами преступников
Пилоты вертолетов Ка-52 отработали сложные фигуры пилотажа
«Антонов» предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77
Лжерабочие украли из домов в Митино пожарное оборудование на 1,4 миллиона рублей
МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Фотография из рапорта Юргена Штропа, руководившего подавлением восстания в Варшавском гетто. Оригинальная подпись гласила: «Силой извлеченные из убежища».Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Apple в очередной раз запатентовала iPhone 6
В США решили с помощью видео рассказать о своей истории жителям России
Все материалы
Спорт
Не подкосились ноги
Самые безумные поступки болельщиков во время Кубка конфедераций
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Выступавший за ЦСКА с 2010 года сербский футболист покинул клуб
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии
Поигравший за «Анжи» португалец пожаловался на постоянную стрельбу в Дагестане
Украинец Долгополов отказался играть с Федерером во втором сете
Названа дата награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ
Все материалы
Культура
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Мединский ответил критикам своей диссертации
Умер писатель Даниил Гранин
Тодоровский и Ярмольник побоялись ехать в Одессу из-за черного списка
Снуп Догг признался в нелегальном скачивании нового альбома ДЖЕЙ-ЗИ
Все материалы
Интернет и СМИ
Во славу сатаны
Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области
Британец создал «самое успешное» резюме с помощью автозаполнения Google
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Популярный YouTube-блогер покончила с собой после смерти деда
Все материалы
Ценности
Вдохнули смысл
Comme des Garçons представила «бетонный» аромат
Канье Уэст выпустил фирменные носки
Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Все материалы
Путешествия
«В Сочи можно отдохнуть за 12 тысяч в неделю»
Генеральный менеджер AZIMUT Роза Хутор о летнем отдыхе в горах
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Туристам в Грузии предложили пасти скот
Путину пожаловались на позорные пробки к морю в Сочи
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Российская пассажирка рассказала о штурме самолета в Болгарию
Россию включили в топ туристических направлений мира
Все материалы
Из жизни
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
В Ирландии ленивый тюлень прилег отдохнуть в лодке
Страдавшая от анорексии британка нашла спасение в фитнесе
Житель Финляндии получил условный срок за покупку девичьей невинности
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Все материалы
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Fiat 500 признали произведением искусства
«Калашников» разработает три мотоцикла для военных
В cети раскрыли дизайн нового кроссовера BMW
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы