Бонджорно, рагацци!

В Москве впервые пройдет Большой Фестиваль Италии / Grand Italia Fest. Мероприятие, организованное по инициативе Национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и Посольства Италии в России, состоится 22 и 23 июля в Саду «Эрмитаж». Вход свободный. Гостей ждет театрализованная шоу-программа и большой концерт с участием артистов из Италии, а также множество необычных интерактивных зон. «Лента.ру» составила гид по фестивалю.

Площадь Фонтана де Треви

Сразу при входе в парк гости попадут в Италию с ее с уличными артистами, мимами и торговцами и будут вовлечены в самый настоящий карнавал событий.

Главная сцена

Именно здесь будут проходить выступления итальянских и российских артистов. За классическую программу отвечают заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий и меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра Муравицкая. Популярный жанр представит Александр Еловских. А танцевальный - актеры Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, которые исполнят итальянский народный танец «тарантелла». С итальянской стороны выступят профессиональные певцы и музыканты Робертоне и Томас Грациозо.

Karaoke Italiano

Для тех, кто любит петь сам, будет открыта зона караоке с огромным выбором самых популярных и любимых итальянских хитов. Поддержат выступающих поющие ведущие.

Квест «Италия: чемоданное настроение»

Лучше всего познакомиться с Италией смогут участники квеста, которым предстоит побывать на всех площадках фестиваля и выполнить много креативных заданий. Те, кто пройдет все испытания, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов: сертификаты на международный роуминг, авиабилеты в Италию, неделя в отеле на Сардинии, участие в итальянской регате и круиз на двоих по Средиземноморью. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться на квест заранее на сайте фестиваля.

Морская зона

Здесь гостей ждет захватывающая регата на радиоуправляемых мини-яхтах в 7-ми метровом бассейне и опять призы. Победители получат сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте на двоих. Здесь же можно будет отдохнуть, наслаждаясь итальянской музыкой и стаканчиком вкусного лимонада, а также сделать оригинальные фото на память в компании с самым настоящим капитаном.

Итальянские рестораны

Хрустящая чиамбелла, огромный выбор пасты и ризотто, приготовленные по оригинальным итальянским рецептам, домашнее сицилийское джелато, ароматный итальянский кофе и другие гастрономические шедевры – все это представят гостеприимные итальянские рестораны.

Фото: David Silverman / Getty Images

Кулинарные мастер-классы

Шеф-повара из Италии научат всех желающих готовить оригинальные авторские блюда, которые потом можно будет продегустировать. В программе уже заявлены: жареный кальмар с копчёным сыром рикотта и соусом из зеленого горошка и ризотто с тартаром из розовых креветок и сыром страчателла. А опытные пиццайоло научат готовить настоящую итальянскую пиццу.

Давильня винограда

Многие помнят, как в фильме «Укрощение строптивой» Адриано Челентано давил виноград. Повторить этот опыт и поучаствовать в одном из самых захватывающих этапов приготовления вина смогут все желающие. А лучшие «давильщики» получат призы.

Style&Beauty

Вряд ли найдется хотя бы одна девушка, которая останется равнодушна к этой зоне, где ее будут ждать стилисты, имиджмейкеры, шоппинг-гиды и дизайнеры. Специалисты сделают прическу, проконсультируют по созданию актуального модного образа, научат создавать fashion-скетчи и расскажут, как и где лучше заниматься шоппингом в Италии. Без самого шоппинга тоже не обойдется. Ведь на фестивале будет работать аутлет с итальянской одеждой и аксессуарами по специальным ценам.

Итальянский маркет

Кроме одежды и аксессуаров на фестивале можно будет приобрести итальянские сувениры, традиционные товары и вкуснейшие продукты.

Art Italia

Эта зона для любителей прекрасного. Они смогут освоить азы живописи и создать собственный Travel Book, получив уроки у профессиональных художников.

Арт-кафе

Здесь не только можно выпить чашку кофе или чая, но за неспешной беседой с экспертами-искусствоведами также узнать много нового об итальянском искусстве разных эпох и его лучших его представителях.

Школа итальянского языка

Давно хотели начать изучать этот красивый мелодичный язык или уже его учите? Тогда стоит непременно заглянуть в школу итальянского языка, где преподаватели из Италии в игровой форме дадут первые уроки, раскроют смысл не только популярных фраз, но и жестов.

Фото: David Silverman / Getty Images

Футбол

Какая же Италия без футбола. Ведь сборная Италии одна из сильнейших в мире! «Рома», «Милан», «Интер»… С представителями фан-клубов этих команд можно будет вживую пообщаться на фестивале, а также выиграть призы в викторине на знание итальянского футбола, принять участие (по предварительной записи) в турнире по киберфутболу FIFA 2017 на Кубок Италии и поиграть в кикер (настольный футбол).

Формула 1

Для поклонников знаменитых гонок организаторы приготовили полноразмерный стимулятор настоящего болида, за рулем которого можно прокатиться по знаменитой трассе Монца - одной из старейших гоночных трасс мира. Монца - самая быстрая трасса современной Формулы-1, именно на ней установлены рекорды максимальной скорости. Гонщиков ждет абсолютный эффект присутствия за рулем болида, перемещение в двух плоскостях, 3D изображение и объемный звук.

Горные лыжи в Итальянских Альпах

Скатиться по скоростной трассе Доломитовых Альп на горных лыжах летом в центре Москвы? Нет ничего проще, если это фестиваль Италии. В Саду «Эрмитаж» будет установлен горнолыжный стимулятор с полным эффектом присутствия. Особенно интересно будет тем, кто еще ни разу не стоял на горных лыжах, но очень хочет попробовать.

Маркет путешествий

Здесь можно узнать абсолютно все и даже больше о туристических возможностях Италии, спланировать поездку и выбрать оптимальный вариант тура по специальным ценам.

Детская зона

Детей в Италии боготворят, поэтому можно смело приходить на фестиваль всей семьей. Скучно не будет. Для маленьких гостей будут работать многочисленные творческие мастерские. А еще удивительная Школа Леонардо да Винчи, где можно познакомиться с изобретениями великого итальянца и попробовать «изобрести» некоторые из них сами. Например, принять участие в интерактиве по робототехнике. Ведь именно Леорардо создал первый в мире чертеж человекоподобного робота аж в 1495 году.

Зона мастер-классов

У взрослых тоже будет возможность поучаствовать в творческих процессах, приняв участие в мастер-классах по изготовлению сумок, магнитов, венецианских карнавальных масок и многого другого.

Балкон Джульетты

Это территория для влюбленных пар. Они смогут почувствовать себя Ромео и Джульеттой, сделать романтические фото на знаменитом балконе и повесить символический замочек на память.

Лекторий

Здесь будут проходить интереснейшие лекции об Италии и итальянцах.

Также гостей фестиваля ждут фотовыставка, где будут представлены все регионы Италии, кинотеатр, где будут показывать самые любимые итальянские фильмы, и многое другое.

Более подробно с программой фестиваля можно познакомиться здесь.