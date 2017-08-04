Философия удобства

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«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images

Банк для предпринимателей «Точка» (подразделение банка «Открытие», специализирующееся на работе с клиентами МСБ) и Qiwi достигли соглашения о сотрудничестве в сфере малого бизнеса, в частности — договорились о совместной дистрибуции продуктов и услуг для предпринимателей.

В ближайшее время клиенты «Точки» получат возможность использовать сеть Qiwi для приема платежей от своих клиентов. В свою очередь, «Киви Банк» запустит обслуживание малого бизнеса на основании продуктов, сервисов и бизнес-процессов на платформе «Точки».

Не просто банк

По словам председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, «новый формат сотрудничества, который запускается с Qiwi, открывает клиентам доступ к лучшим сервисам на рынке. Помимо повышения удовлетворенности клиентов, реализация этого проекта для "Открытия" и Qiwi создает потенциал для дополнительной монетизации, в том числе за счет кросс-продаж и сокращения расходов — использование технологии партнера позволяет обеим компаниям не инвестировать в разработку собственных аналогичных сервисов, а получить доступ к готовому отработанному решению».

«Точка» старается помочь предпринимателю вести бизнес на всех этапах: от регистрации до ведения и сдачи финансовой отчетности и продвижения в интернете. Продукт «Точки» представляет собой полностью онлайновый банковский сервис для предпринимателей. Это мобильный и интернет-банк, круглосуточный онлайн-офис, первый в мире facebook-бот с платежным функционалом, а также самый длинный в стране операционный день — межбанковские платежи ходят 21 час в сутки, платежи внутри «Точки» ходят круглосуточно.

Кроме того, «Точка» предлагает клиентам регистрацию ИП или ООО, помощь в подсчете и уплате налогов, своевременное информирование о блокировках счета. Также «Точка» интегрирована со всеми популярными бухгалтерскими и юридическими компаниями, обладает широкой сетью бизнес-партнеров: «Яндекс.Директ», Microsoft, Kaspersky, Mail.ru Group, Yota, HeadHunter, «Битрикс24», my Target.

«Для нас сотрудничество с QIWI — первый опыт масштабирования нашего сервиса с участием партнеров, по итогам которого мы планируем рассмотреть возможность такого сотрудничества и с другими компаниями, — говорит управляющий директор банка для предпринимателей «Точка» Борис Дьяконов. — На мой взгляд, QIWI — идеальный партнер для реализации проекта. В основе сервиса, созданного «Точкой», лежит философия, согласно которой мы должны быть не просто банком, а партнером, который помогает своим клиентам. Продукты и сервисы, которые предлагает QIWI, говорят о том, что компания придерживается аналогичного подхода. Например, их кассовое решение одинаково удобно для всех клиентов — от маленьких магазинов до супермаркетов, от онлайн-торговли до курьеров».

В рамках стратегии

На сегодняшний день Qiwi является ведущим платежным сервисом нового поколения в России и странах СНГ. Ему принадлежит интегрированная платежная сеть, которая включает свыше 18 миллионов виртуальных кошельков и более 157 тысяч терминалов и точек приема платежей и позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.

С помощью Qiwi торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 69 миллиардов рублей от более чем 53 миллионов клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты Qiwi имеют возможность использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

В Qiwi сотрудничество с банком назвали одним из элементов стратегии развития платежного сервиса. «Технологическое партнерство с «Точкой» является одним из элементов стратегии трансформации Qiwi в Bank-as-a service (банк-как-сервис), — заявил генеральный директор группы Qiwi Сергей Солонин. — Объединив усилия с близкой нам по духу «Точкой», мы будем совместно работать над созданием качественно новой технологической среды для компаний малого и среднего бизнеса».

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