Старые друзья

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В России появится Ассоциация древних городов

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Вид на Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь со стороны реки Волги
Вид на Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь со стороны реки Волги
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В конце июля глава Рязанской области Николай Любимов выступил с инициативой создания Ассоциации древних городов России и даже задумал провести их форум — уже в августе следующего года. «Лента.ру» поинтересовалась подробностями и тем, насколько туристическим центрам нужна подобная организация.

Международный опыт

Идея объединения малых, древних, особо охраняемых и прочих туристических городов не нова. Один из самых известных подобных проектов — Организация городов Всемирного наследия (ОГВН), куда входит более 280 населенных пунктов, охраняемых ЮНЕСКО.

Организация со штаб-квартирой в канадском Квебеке решает как насущные проблемы городов, так и помогает им стратегически. Участники объединения обмениваются опытом, делятся удачными кейсами, связанными с управлением такого рода муниципалитетами и охраной культурного наследия. Кроме того, ОГВН — прекрасная возможность для городов получить дополнительную рекламу — проводимые организацией мероприятия традиционно привлекают внимание множества журналистов и блогеров.

Российские города входят в Евроазиатское региональное отделение, созданное в 2003 году. В 2007-м в Казани провели IX Всемирный конгресс ОГВН, собравший представителей 196 городов.

Еще одно подобное объединение — Лига исторических городов, основанная в Киото в 1994 году. В нее входят более 70 населенных пунктов, правда, представительство России ограничено лишь Казанью. Раз в два года лига организует масштабные конференции (следующая состоится в 2018 году в турецкой Бурсе), где обсуждаются различные вопросы, важные для исторических городов — археологические раскопки, стратегии привлечения туристов, модернизация городской инфраструктуры и так далее

«Мы связаны друг с другом общими задачами, которые выводят нас за рамки наследия в мир глобальных проблем, таких как, например, изменение климата», — говорит один из сопредседателей лиги, мэр города Балларат (Австралия) Дес Хадсон. По его словам, организация дает возможность очень разным по своей структуре историческим городам обсудить множество вопросов, которые трудно решать в одиночку.

В середине июля глава Суздаля Сергей Годунин говорил о создании ассоциации малых исторических туристических городов, чтобы совместно развивать познавательный туризм. Кроме того, в Урюпинске проводится форум малых городов «Провинция», собравший в этом году представителей 52 городов.

Новая ассоциация

В России проводится множество мероприятий, способных привлечь как международных, так и внутренних туристов. Однако из-за разрозненности и отсутствия глобальной программы Россия теряет миллиарды рублей, который мог бы принести туризм.

Путь к решению проблемы — упорядочивание и объединение городов, интересующих туристов. Речь идет о городах с многовековой историей. Глава Рязанской области Николай Любимов считает, что у них не только высокий туристический потенциал, но и схожие проблемы. Повсеместно неразвита индустрия гостеприимства, инфраструктура устарела, а транспортная доступность вызывает серьезные нарекания. Далеко не все древние города, интересные туристам, располагают современными гостиницами, хорошими ресторанами и возможностями для бюджетного отдыха — хостелов зачастую не бывает вовсе.

Советник губернатора Новгородской области Николай Новичков, курирующий вопросы туризма, считает, что любая активность, направленная на повышение внимания к историческим городам, идет на пользу туристической и инвестиционной привлекательности страны. «В России достаточно городов возрастом старше тысячи лет. Важно, чтобы они жили и развивались. Инициативу коллег из Рязани надо, конечно, поддерживать», — говорит эксперт.

По его словам, туризм в России без исторических городов просто невозможен.

К сожалению, главное, что привлекает туристов — историческая застройка, святыни, памятники архитектуры, зачастую находится в печальном виде. Денег на восстановление, реконструкцию и просто поддержание в бюджетах городов недостаточно.

Идея Любимова состоит в том, чтобы древние города России начали решать эти проблемы вместе, делились опытом и наработками, привлекали инвесторов, пользуясь помощью и поддержкой международных организаций подобного рода.

По словам PR-директора проекта «Виртуальный музей резных наличников» и гида по южному Подмосковью Анастасии Клёповой, в России явно не хватает ассоциаций и объединений, созданных по принципу схожести стоящих перед участниками задач. Клёпова считает, что возникла колоссальная коммуникационная дыра, людям негде меняться опытом и неоткуда черпать вдохновение. «Вопрос только в том, насколько реализуем проект эффективной ассоциации древних городов в России. Представителями в ней должны быть не только и не столько чиновники, сколько самые пассионарные, деятельные, публичные и уважаемые люди из этих самых городов», — говорит эксперт.

При этом Клёпова отмечает, что формалистский подход к формированию костяка ассоциации может полностью загубить идею. «Однако есть примеры действительно эффективных проектов. Можно вспомнить, какую волну обсуждений вызвало включение села Вятское в список Ассоциации самых красивых деревень России, созданной на базе Федерации самых красивых деревень мира. Это побудило поднять на федеральном уровне в СМИ такие темы, как сохранение исторической городской застройки, не защищенной сегодня ни одним законом России», — уточняет она.

По мнению Клёповой, очень не хватает самого понятия «древний город России». «Существующий список исторических городов я бы назвала как минимум не полным, а главное — несправедливым. Если включать в ассоциацию будут не по субъективным критериям, а по одному-единственному — возрасту, это привлечет внимание к городам, которые ранее не могли войти ни в какие списки и объединения. Ведь практически во всех древних городах есть что показать и за сохранение чего стоит бороться, но никому это пока не надо», — отмечает эксперт.

Соглашается с ней и кандидат экономических наук Ольга Кузнецова. Она полагает, что создание подобного объединения во-многом уникально. «Во-первых, в него войдут, судя по всему, небольшие города, чего в мировой практике еще не было, — все международные ассоциации собирают под своим крылом довольно крупные центры. Во-вторых, это будет структура с большой локализацией, поскольку в истории Руси княжества были рядом, воевали, объединялись, делились, создавая уникальный культурно-исторический контекст», — говорит она.

Кроме того, Кузнецова считает, что исторические города России действительно объединены общими проблемами, и если решить их в отдельно взятом городе, алгоритм можно применять и в других населенных пунктах.

И последнее: работа такой ассоциации, безусловно, будет способствовать популяризации исторических городов как в России, так и за ее пределами, где познания большинства туристов о нашей стране пока ограничены лишь Москвой, Санкт-Петербургом и, быть может, Казанью с Сочи.

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