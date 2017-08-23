Обидеть подростка просто, порадовать сложнее, а вот впечатлить настолько, чтобы он писал в комментариях «Здесь просто огонь, огонь!», — нужен особый дар. Каким образом открыла его в себе основательница детского клуба Freedom в Великом Новгороде, как начала и продолжает реализовать, каких результатов добивается, и как ей помогает Портал бизнес навигатора МСП, выясняла «Лента.ру».
Странное дело — количество детей в окружающем пространстве в последние 10 лет растет в прогрессии, государственные детские сады и школы переполнены, а достойных коммерческих учреждений на этой жирной, страдающей без сохи ниве совсем мало. Настолько, что в детский клуб Freedom в Новгороде, точнее в работающий на его базе дневной детский лагерь, второй год подряд привозят подростков из Москвы и Питера.
Как вы успели снять кино
Осенью, зимой и весной Freedom работает как клуб — можно придти на тимбилдинг или развлекательную вечеринку целым классом или компанией друзей, можно ходить на мастер-классы известных фотографов, операторов, художников, дизайнеров и так далее, можно заказать «огонек», день рождения и празднование окончания учебного года. А чего стоят поролоновые вечеринки (подробности на фото) — жалко для взрослых ничего подобного не предлагают.
Лето же в клубе разбито на 5 смен лагеря для подростков. Каждая смена тематическая. За время одной из них дети снимают сериал (в этом году получился боевик, в прошлом детектив с элементами драмы), в другой — придумывают и решают квесты, в третьей — бьются с командой противника в игру напоминающую детский КВН, четвертая посвящена актерскому мастерству и театральной постановке. Вместе с детьми, само собой, работают профессионалы.
Когда ребенок возвращается домой из лагеря с фильмом, в котором они с товарищами самостоятельно создали: сценарий, режиссуру, сыграли роли, сняли видео и сделали монтаж, — родители пребывают в недоумении, и это легко можно прочитать в отзывах клуба: «Как это можно было успеть за две недели?! А вы можете скачать нам фильм на флешку?».
Цена имеет значение
Нет-нет, я не утверждаю, что ничего подобного в России больше нет. Полгода назад я был в лагере «Артек», общался с детьми и с невероятно креавтивным директором Алексеем Каспржаком. В «Артеке» тоже снимают кино, учатся рисовать и фотографировать, соревнуются, поют, танцуют и изучают историю. Во время смен и после них дети находятся в состоянии близком к экзальтации, которое наверное смогли бы выразить теми самыми словами: «Здесь просто огонь, огонь!». Но, увы, если у вашего ребенка нет заслуг регионального уровня, или у вас нет 62 тысяч рублей (столько в среднем обходятся 3 недели в главном детском лагере страны), не видать вашему дитю «Артека» как своих ушей.
Двухнедельная смена в летнем лагере Freedom стоит 9 тысяч рублей. Да, на выходные и ночевать дети уходят домой, но время в лагере, с 10 до 17.00 каждый рабочий день — насыщены как в «Артеке». Это: трехразовое питание, работа с педагогами, кружки и студи, выезды на природу, походы в кинотеатры, квесты, вечеринки, дискотеки, караоке и так далее. Пересчитываем на три недели, получается 13,5 тысяч рублей против 62 тысяч в «Артеке». И дело не в жадности родителей, а в том, что у большинства российских семей с детьми нет этих 62 тысяч.
Наконец, аренда клуба под день рождения, на два часа, без еды и напитков, стоит 5 тысяч. Мне, например, жалко, что я живу не в Великом Новгороде. А еще, в качестве ремарки, Анна организовывает в своем клубе развлекательные мероприятия для детей из коррекционных школ. В ее коллективе их называют «особятами».
Нашла себя совсем не сразу
Анна Ражева в 1998 году закончила школу, поступила в экономический вуз и проработала бухгалтером более 10 лет. Открыть себя настоящую ей позволило рождение первого ребенка, 7 лет назад. Еще находясь в декретном отпуске, она стала ходить с дочкой по клубам для дошкольников. Быстро выяснилось, что ни один из существующих детских центров не предлагает удовлетворительного спектра услуг. В одном можно было организовать день рождения, в другом провести досуг — то есть поиграть с другими детьми, а, например, оставить ребенка с воспитателем часа на 3 вообще возможности не было.
Аня решила исправить ситуацию. В организации финансовой части ей помогло экономическое образование. Она написала бизнес-план, получила у администрации Новгорода субсидию размером 200 тысяч рублей, и в 2011 году открыла центр для дошкольников «Божья коровка», в котором был и детский садик, и анимация, и развивающие игры. Сначала Аня сама сочиняла анимацию, и даже была аниматором, жила в клубе. Говорит, что второй ее ребенок родился практически в «Божьей коровке», - вышла на работу через две недели после родов. Однако, немного позже Аня собрала команду профессионалов и стала заниматься только организацией своего детского пространства. «Божья коровка» была успешна и в педагогическом, и в экономическом планах — так что работа бухгалтером для Анны осталась в прошлом.
Мармелад и печатные обои
Два года назад она поняла, что выросла из дошкольного пространства, и захотела делать нечто более сложное и интересное. Она закончила курсы при Санкт-Петербургском психологическом университете «Иматон», затем еще одни курсы в Новгороде, получила государственную субсидию в размере 600 тысяч, сняла помещение площадью 130 квадратных метров в ТЦ «Мармелад», и запустила новый, во всех смыслах более взрослый проект.
Мы упомянули о помещении, но на самом деле найти правильное помещение - сделать треть дела. Анна рассказывает, что еще до открытия клуба Freedom, во время обучения в школе предпринимателей Аллы Заводиной, ее очень подробно познакомили с возможностями Бизнес навигатора МСП. При помощи этого инструмента Анна легко нашла то, что было нужно: по проходимости людей, площади, арендной ставке, надежности арендодателей и так далее и так далее.
Два месяца ушло только на дизайн. На фотографиях видно — эти помещения не могут не понравится детям. Но и сил на оформление положено немало. Никаких готовых решений. По ходу дела отказались от двух профессиональных дизайнеров. Концепцию целиком и каждую ее деталь придумывали и доводили всей командой. Даже макеты обоев разрабатывали самостоятельно, и потом заказывали печать в типографии. Посетители называют дизайн клуба его главной фишкой. Хотя, трехметровый экран, диджейская музыкальная аппаратура и система kinect, позволяющая играть, например, в теннис или боулинг с компьютером, детям тоже очень по вкусу.
Клуб Freedom начал набирать обороты сразу. Побывавшие в нем подростки приводили других подростков, увидевшие своих детей родители приводили других родителей. Название отражает концепцию клуба — здесь дети и подростки от 7 до 13 лет получают полную творческую свободу, а помогают им раскрыть себя лучшие педагоги и профессионалы. Где еще можно попробовать себя в телешоу, научиться делать крутые селфи, поставить химические опыты, снять сериал или попрыгать по комнате на треть заполненной цветным поролоном?
Клуб для подростков стал забирать столько сил, что Аня закрыла «Божью коровку». Зато она готовиться начать реализовать свое второе образование — открыть кабинет логопеда.
Хороший помощник
— Главный критерий для меня тот факт, — говорит Анна Ражева, — что дети возвращаются. А они возвращаются постоянно. У меня есть ребята, которые за два лета провели уже по три смены в нашем лагере. Есть родители, которые приводят детей в кружки и на мастер классы, и я уже знаю их лично. Честно говоря, для меня самой немного странно, что подобного нашему клуба для детей в Великом Новгороде больше нет.
Как-то кардинально улучшить работу клуба Freedom уже сложно, поэтому освободившаяся творческая энергия Ани пошла в новые русла. Сегодня у нее два проекта: кабинет логопеда и франшиза детского клуба в других городах России.
Она рассказывает, что серьезную помощь в этих начинаниях ей продолжает оказывать Бизнес навигатор МСП. Во-первых, Анна в поиске идеального помещения для кабинета логопеда. Во-вторых, что для Аниной компании сегодня актуально, позволяет эффективно продвигать франшизу по стране, то есть идеи работы с детьми и подростками клуба Freedom, которые у нас, несмотря на обилие детей, пока в дефиците.