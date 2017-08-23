Обидеть подростка просто, порадовать сложнее, а вот впечатлить настолько, чтобы он писал в комментариях «Здесь просто огонь, огонь!», — нужен особый дар. Каким образом открыла его в себе основательница детского клуба Freedom в Великом Новгороде, как начала и продолжает реализовать, каких результатов добивается, и как ей помогает Портал бизнес навигатора МСП, выясняла «Лента.ру».

Странное дело — количество детей в окружающем пространстве в последние 10 лет растет в прогрессии, государственные детские сады и школы переполнены, а достойных коммерческих учреждений на этой жирной, страдающей без сохи ниве совсем мало. Настолько, что в детский клуб Freedom в Новгороде, точнее в работающий на его базе дневной детский лагерь, второй год подряд привозят подростков из Москвы и Питера.

Как вы успели снять кино

Осенью, зимой и весной Freedom работает как клуб — можно придти на тимбилдинг или развлекательную вечеринку целым классом или компанией друзей, можно ходить на мастер-классы известных фотографов, операторов, художников, дизайнеров и так далее, можно заказать «огонек», день рождения и празднование окончания учебного года. А чего стоят поролоновые вечеринки (подробности на фото) — жалко для взрослых ничего подобного не предлагают.

Лето же в клубе разбито на 5 смен лагеря для подростков. Каждая смена тематическая. За время одной из них дети снимают сериал (в этом году получился боевик, в прошлом детектив с элементами драмы), в другой — придумывают и решают квесты, в третьей — бьются с командой противника в игру напоминающую детский КВН, четвертая посвящена актерскому мастерству и театральной постановке. Вместе с детьми, само собой, работают профессионалы.

Поролоновая вечеринка Фото: Артур Осипов 1 /4

Когда ребенок возвращается домой из лагеря с фильмом, в котором они с товарищами самостоятельно создали: сценарий, режиссуру, сыграли роли, сняли видео и сделали монтаж, — родители пребывают в недоумении, и это легко можно прочитать в отзывах клуба: «Как это можно было успеть за две недели?! А вы можете скачать нам фильм на флешку?».

Цена имеет значение

Нет-нет, я не утверждаю, что ничего подобного в России больше нет. Полгода назад я был в лагере «Артек», общался с детьми и с невероятно креавтивным директором Алексеем Каспржаком. В «Артеке» тоже снимают кино, учатся рисовать и фотографировать, соревнуются, поют, танцуют и изучают историю. Во время смен и после них дети находятся в состоянии близком к экзальтации, которое наверное смогли бы выразить теми самыми словами: «Здесь просто огонь, огонь!». Но, увы, если у вашего ребенка нет заслуг регионального уровня, или у вас нет 62 тысяч рублей (столько в среднем обходятся 3 недели в главном детском лагере страны), не видать вашему дитю «Артека» как своих ушей.

Двухнедельная смена в летнем лагере Freedom стоит 9 тысяч рублей. Да, на выходные и ночевать дети уходят домой, но время в лагере, с 10 до 17.00 каждый рабочий день — насыщены как в «Артеке». Это: трехразовое питание, работа с педагогами, кружки и студи, выезды на природу, походы в кинотеатры, квесты, вечеринки, дискотеки, караоке и так далее. Пересчитываем на три недели, получается 13,5 тысяч рублей против 62 тысяч в «Артеке». И дело не в жадности родителей, а в том, что у большинства российских семей с детьми нет этих 62 тысяч.

Наконец, аренда клуба под день рождения, на два часа, без еды и напитков, стоит 5 тысяч. Мне, например, жалко, что я живу не в Великом Новгороде. А еще, в качестве ремарки, Анна организовывает в своем клубе развлекательные мероприятия для детей из коррекционных школ. В ее коллективе их называют «особятами».

Нашла себя совсем не сразу

Анна Ражева в 1998 году закончила школу, поступила в экономический вуз и проработала бухгалтером более 10 лет. Открыть себя настоящую ей позволило рождение первого ребенка, 7 лет назад. Еще находясь в декретном отпуске, она стала ходить с дочкой по клубам для дошкольников. Быстро выяснилось, что ни один из существующих детских центров не предлагает удовлетворительного спектра услуг. В одном можно было организовать день рождения, в другом провести досуг — то есть поиграть с другими детьми, а, например, оставить ребенка с воспитателем часа на 3 вообще возможности не было.

Тут можно устраивать игры вроде КВН Фото: Артур Осипов 1 /4

Аня решила исправить ситуацию. В организации финансовой части ей помогло экономическое образование. Она написала бизнес-план, получила у администрации Новгорода субсидию размером 200 тысяч рублей, и в 2011 году открыла центр для дошкольников «Божья коровка», в котором был и детский садик, и анимация, и развивающие игры. Сначала Аня сама сочиняла анимацию, и даже была аниматором, жила в клубе. Говорит, что второй ее ребенок родился практически в «Божьей коровке», - вышла на работу через две недели после родов. Однако, немного позже Аня собрала команду профессионалов и стала заниматься только организацией своего детского пространства. «Божья коровка» была успешна и в педагогическом, и в экономическом планах — так что работа бухгалтером для Анны осталась в прошлом.

Мармелад и печатные обои

Два года назад она поняла, что выросла из дошкольного пространства, и захотела делать нечто более сложное и интересное. Она закончила курсы при Санкт-Петербургском психологическом университете «Иматон», затем еще одни курсы в Новгороде, получила государственную субсидию в размере 600 тысяч, сняла помещение площадью 130 квадратных метров в ТЦ «Мармелад», и запустила новый, во всех смыслах более взрослый проект.

Мы упомянули о помещении, но на самом деле найти правильное помещение - сделать треть дела. Анна рассказывает, что еще до открытия клуба Freedom, во время обучения в школе предпринимателей Аллы Заводиной, ее очень подробно познакомили с возможностями Бизнес навигатора МСП. При помощи этого инструмента Анна легко нашла то, что было нужно: по проходимости людей, площади, арендной ставке, надежности арендодателей и так далее и так далее.

Два месяца ушло только на дизайн. На фотографиях видно — эти помещения не могут не понравится детям. Но и сил на оформление положено немало. Никаких готовых решений. По ходу дела отказались от двух профессиональных дизайнеров. Концепцию целиком и каждую ее деталь придумывали и доводили всей командой. Даже макеты обоев разрабатывали самостоятельно, и потом заказывали печать в типографии. Посетители называют дизайн клуба его главной фишкой. Хотя, трехметровый экран, диджейская музыкальная аппаратура и система kinect, позволяющая играть, например, в теннис или боулинг с компьютером, детям тоже очень по вкусу.

Клуб Freedom начал набирать обороты сразу. Побывавшие в нем подростки приводили других подростков, увидевшие своих детей родители приводили других родителей. Название отражает концепцию клуба — здесь дети и подростки от 7 до 13 лет получают полную творческую свободу, а помогают им раскрыть себя лучшие педагоги и профессионалы. Где еще можно попробовать себя в телешоу, научиться делать крутые селфи, поставить химические опыты, снять сериал или попрыгать по комнате на треть заполненной цветным поролоном?

Они проводят на самом деле улетные мероприятия Фото: Артур Осипов 1 /4

Клуб для подростков стал забирать столько сил, что Аня закрыла «Божью коровку». Зато она готовиться начать реализовать свое второе образование — открыть кабинет логопеда.

Хороший помощник

— Главный критерий для меня тот факт, — говорит Анна Ражева, — что дети возвращаются. А они возвращаются постоянно. У меня есть ребята, которые за два лета провели уже по три смены в нашем лагере. Есть родители, которые приводят детей в кружки и на мастер классы, и я уже знаю их лично. Честно говоря, для меня самой немного странно, что подобного нашему клуба для детей в Великом Новгороде больше нет.

Как-то кардинально улучшить работу клуба Freedom уже сложно, поэтому освободившаяся творческая энергия Ани пошла в новые русла. Сегодня у нее два проекта: кабинет логопеда и франшиза детского клуба в других городах России.

Она рассказывает, что серьезную помощь в этих начинаниях ей продолжает оказывать Бизнес навигатор МСП. Во-первых, Анна в поиске идеального помещения для кабинета логопеда. Во-вторых, что для Аниной компании сегодня актуально, позволяет эффективно продвигать франшизу по стране, то есть идеи работы с детьми и подростками клуба Freedom, которые у нас, несмотря на обилие детей, пока в дефиците.

