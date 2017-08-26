Вилкой в глаз

В 2005 году увидела свет первая игра из серии Yakuza, которую выпускает японская компания Sega. Сейчас, когда в серии уже шесть частей и на подходе перевод седьмой части на английский, фирма выпустила англоязычную версию Yakuza Kiwami — ремейка самой первой Yakuza, вышедшей 12 лет назад. «Лента.ру» поиграла в нее и делится впечатлениями.

Приключения Кирюхи

Мрачные заключенные в одинаковых серых робах садятся за длинные столы: в тюремной столовой обед. Мрачный мускулистый Кирюха неподвижно смотрит на свою тарелку с баландой. Остальные заключенные перешептываются: это тот, который завалил пахана? Да-да, похоже, он.

«Ты пошто пахана-то завалил? — спрашивает Кирюху сосед. — Не по понятиям!» Тот отвечает односложно, и зэку не нравится ответ товарища по несчастью. В руках его вилка, и он делает молниеносный бросок в сторону глаза Кирюхи. Кирюха встает, а другие заключенные раздвигают столы. Сейчас будет жарко.

Мощными ударами кулаков Кирюха разбрасывает нападающих, и даже вилки не спасают его противника. Покалеченные зэки валяются в различных позах на полу, а их главный герой тяжело дышит. Сзади незаметно подходит надзиратель и вырубает Кирюху резиновой дубинкой.

Кирюха, он же Кирю, — известный член клана якудзы Тодзё. Он планировал собрать собственную «семью», но этим планам помешал его босс Сохэй Додзима, который покусился на честь подруги детства главного героя. Его друг, Акира Нисикияма, убивает Додзиму, а Кирю берет вину за убийство на себя. После того как он выйдет из тюрьмы, на него будет охотиться вся якудза.

Так начинается игра Yakuza Kiwami, ремейк первой игры серии Yakuza (или, в японской версии «Рю га готоку»). В ней насчитывается уже шесть частей, потому не грех напомнить игроку о том, что было в начале, учитывая, что первая вышла в 2005 году для приставки Playstation 2, и сегодня ее графика выглядит далеко не современно.

Скриншот: Yakuza Kiwami 1 /2

Здравствуй, старый друг

Игры Yakuza никогда не были особо популярны на Западе, потому и переводят их на английский язык с сильным запозданием. В Японии же они стали настоящим культурным феноменом. Во времена второй Playstation немногие успели оценить игру за пределами страны происхождения, а уж тем более втянуться в серию. Возможно, этот факт и стал причиной создания ремейка первой Yakuza.

Yakuza Kiwami в действительности стоит воспринимать как совершенно новую игру — от старой там остался только сюжет и диалоги. Вся графика полностью переработана на модифицированном движке, на котором игры серии создаются начиная с третьей части. Конечно, учитывая, что японская версия Yakuza Kiwami — кросс-платформенная и запускается как на PS3, так и на PS4, приставках разных поколений, особых красот от игры ждать не стоит, однако четкая картинка, эффекты и текстуры радуют глаз.

Если сравнивать эту игру с другими частями, то, вероятно, больше всего она похожа на Yakuza 0, вышедшую не так давно, — приквел первой. Из нее заимствована система рукопашных боев, и это приятное дополнение к ремейку, так как в оригинале боевки были чрезвычайно однообразными и выглядели неуклюже.

Кирю может использовать три боевых стиля: Brawler, Rush и Beast, а также, зарабатывая очки опыта, тратить их на улучшение собственных умений и узнавать новые приемы. Каждый из них отличается: один предназначен для того, чтобы наносить молниеносные быстрые удары; другой подойдет для тех, кому нравится драться всем, что попадется под руку; третий делает протагониста неповоротливым, но позволяет нанести существенный вред оппоненту сразу.

Интересно, что события игры разворачиваются в 90-х годах, когда Кирю находится на пике своих сил и умений. Однако выйдя из тюрьмы через десять лет, он обнаруживает, что в плане боя ему придется учиться всему заново. Мир тоже изменился: люди активно пользуются сотовыми телефонами, которые протагонисту в новинку, и он ничего не знает о том, что произошло с его друзьями и знакомыми. Помимо этого, песни в салонах караоке совершенно другие — теперь в Японии все слушают и поют евробит!

Обрести растерянный за годы тюремного заключения опыт Кирю поможет его друг-враг Горо Мадзима — манерный одноглазый мафиози, постоянно желающий вызвать главного героя на бой. Почему? Потому что это просто забавно. Во временной линии игр протагонист встречает его не в первый раз, поскольку он — один из двух персонажей, которым может управлять игрок в Yakuza 0. Победить Мадзиму непросто, но бой с ним позволяет многому научиться.

Скриншот: Yakuza Kiwami

Помимо этого он — связующее звено между приквелом и первой частью: во время встреч с ним игрок будет вспоминать события Yakuza 0. В нулевой части Мадзима предстает как чрезвычайно выдержанный и корректный человек, личность его изменяется только в конце. В первой же он словно делится надвое: в сюжетных вставках он тот же клоун и балагур, что и до ремейка, а в ностальгические моменты словно перевоплощается в человека из Yakuza 0.

То же самое можно сказать и о сюжете в целом: вставки, которые были сделаны в него позже, и сцены из оригинальной игры выглядят инородными по отношению друг к другу. Да и сама история, которая в 2005 году, вероятно, смотрелась как откровение, выглядит сейчас скучновато. Совершенно линейная канва не вызывает желания исследовать город и искать побочные задания, которых предостаточно.

Тем не менее именно они и интересны прежде всего. Можно драться на ринге, посещать ночные клубы, петь в караоке и играть в игры на игровых автоматах, а также выполнять задания вторичных персонажей, по которым можно изучать карикатурно гротескное представление о жизни Японии.

Бег по трубе

Впрочем, несмотря на все это в Yakuza Kiwami маловато контента по сравнению с такими монстрами, как Yakuza 0 или Yakuza 5. Основная история сравнительно короткая, а побочные квесты легкие и незамысловатые.

Более того, влиться в игру непросто. Игроку придется преодолеть первые пару часов, пропуская излишне длинные диалоги и кинематографические вставки — потому что терпения выдержать их и в самом деле зачастую не хватает. Еще хуже выглядят первые сюжетные задания в стиле «пойди и принеси», выматывающие и не доставляющие практически никакого удовольствия.

Скриншот: Yakuza Kiwami

И, самое главное, послать эти квесты к черту и отправить слоняться по городу с первых минут игры невозможно — игроку просто не дают это сделать, ограничивая свободу его передвижения. Зачастую непросто отделить воспоминания героев о прошлом от реальности: они возникают практически ниоткуда, в середине сюжетных миссий.

Конечно, эти претензии выглядят смешно, если учитывать, что Yakuza Kiwami — все же ремейк игры, выпущенной в 2005 году. Однако продается она по цене ненамного меньшей, чем современные, и это несколько озадачивает. Если человек играл в первую Yakuza, вряд ли ему стоит приобретать Yakuza Kiwami (разве что если он преданный фанат серии). А тем, кто никогда не играл в эти игры, вероятно, стоит начать знакомство с ними с Yakuza 0, благо она существенно интереснее как в плане сюжета, так и геймплея в целом.