Бизнес — занятие захватывающее и интересное, это прекрасная возможность для самореализации и роста. У вас малый бизнес в торговле? Значит, вам самому приходится выполнять множество дел, вести учет и контролировать. Документооборот, необходимость соответствовать букве закона, рутинные процессы, отнимающие много времени. Товар закупи, продажи зарегистрируй, остатки посчитай, чеки по 54-ФЗ выбей... И не прогори! Оказывается, многое из длинного списка можно просто автоматизировать. И освободить время на развитие бизнеса. Изучаем облачный сервис для управления торговлей МойСклад.

Не просто, а очень просто

Перейти на «МойСклад» можно за считаные минуты: именно столько времени займет регистрация на сайте. Ну да, надо еще во всем разобраться. Для этого есть бесплатная демоверсия, там вам все покажут и расскажут. Интерфейс наглядный и интуитивно понятный, никаких сложных меню. Вам и вашим сотрудникам вполне хватит половины рабочего дня, чтобы освоиться.

На все случаи жизни

«МойСклад» — это торговля, склад и CRM в одном облаке. Неважно, что у вас в данный момент: розничная торговля, оптовая, интернет-магазин или производство или даже все это вместе. Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, финансы, клиентов, поставщиков и собственно склад. Причем если характер вашего бизнеса изменится, если бизнес масштабируется, менять систему не придется. Достаточно перейти на другой тариф и расширить число сотрудников, подключенных к системе.

Более 900 тысяч компаний уже пользуются сервисом «МойСклад»

Сервис резко повышает эффективность торгового бизнеса, и тариф совершенно необременительный («Базовый» — 1 тысяча рублей в месяц). Без современных информационных технологий сегодня нельзя, а программное обеспечение в коробке — это вчерашний день, все сегодня происходит в интернете, в облаке. И в первую очередь это относится к малому бизнесу, которому облачные сервисы сильно облегчают жизнь. Ну и повышают конкурентоспособность, конечно.

Всегда на связи

Одно из главных преимуществ облачного сервиса — то, что им можно пользоваться буквально из любого уголка планеты. Ну, конечно, при условии, что там есть интернет. А поскольку интернет сейчас есть практически везде, где ступает нога человека, вы сможете управлять своим бизнесом где угодно и когда угодно. Более того: для этого не понадобится даже ноутбука. Достаточно обычного смартфона. Причем мобильные приложения для iOS и Android позволят вам не просто видеть результаты продаж по торговым точкам и аналитику, но и торговать в магазине в полном соответствии с 54-ФЗ (благодаря Android-приложению «Касса»).

Мобильные приложения «МоегоСклада» Изображение: предоставлено компанией «МойСклад»

Всегда в правовом поле

Сервис «МойСклад» полностью соответствует новым требованиям закона 54-ФЗ. Розничное решение «МоегоСклада» позволяет пробивать чеки именно так, как надо. И что немаловажно: если обновится закон, обновится и это решение. То есть вообще снимается проблема соответствия документооборота нормам регуляторов. Сервис автоматически создает все виды необходимых документов (накладные, счета, счета-фактуры, кассовые ордеры и т. д.), выводит на печать или пересылает в электронном виде контрагентам. Впрочем, предусмотрена возможность использования и собственных шаблонов документов.

Надежнее, чем в сейфе

Из сейфа могут украсть, а цифровые документы в сейфе не нуждаются. Жесткие диски и флешки — это тоже уже вчерашний день. Жесткий диск может сломаться, флешку можно потерять. Все данные уходят в облако — вот там ничего не ломается и не теряется. Сервис «МойСклад» хранит информацию в нескольких дата-центрах в разных городах. Информация обновляется в реальном времени, делаются резервные копии. Если вдруг возникли проблемы с интернетом, торговлю можно вести и в офлайне, потом все данные быстро синхронизируются.

Не только учет, но и аналитика

«МойСклад» позволяет управлять любым количеством торговых точек, контролировать выручку. Система предоставляет статистику продаж по точкам и сама готовит для вас аналитические отчеты, позволяющие работать с ассортиментом, закупками, ценами. Кроме того, есть CRM, то есть клиентская аналитика, позволяющая анализировать и сегментировать клиентов по разным параметрам, проводить локальные рассылки или акции. Аналитический блок превращает «МойСклад» в полноценный бэк-офис, причем вся информация выдается в максимально удобном и наглядном виде.

Аналитика в «МоемСкладе» Изображение: предоставлено компанией «МойСклад»

Рабочее место продавца и контроль торговых точек

«МойСклад» предельно автоматизирует бизнес-процессы. Это касается не только документооборота и аналитики, но и собственно торговли. В связке с фискальным регистратором и сканером штрих-кодов «МойСклад» — полноценное рабочее место продавца-кассира. Все продажи торговой точки в реальном времени передаются на сервер и фиксируются в соответствующем отчете, система контролирует очередность торговых смен, количество денег в кассе, проводит инвентаризацию. «МойСклад» избавляет от всех неприятных сюрпризов, порой преподносимых владельцу бизнеса недостаточно квалифицированными сотрудниками.

Решение для розницы «МоегоСклада» Изображение: предоставлено компанией «МойСклад»

Бэк-офис для интернет-магазина

«МойСклад» — это полноценный бэк-офис для интернет-магазина. Без бэк-офиса в интернет-бизнесе никуда. Сервис позволяет обрабатывать заказы, автоматически передает информацию об остатках товара на сайт, позволяет распределять заказы по курьерам, контролировать все статусы выполнения заказа. Единственное, что от вас требуется, — создать простейшую интернет-витрину, например, при помощи конструктора сайтов. Если к сайту подключить «МойСклад», витрина всегда будет отображать только доступные товары и их верное количество.

Техподдержка 24 часа в сутки

И последнее по списку, но не по значимости. Разумеется, поддержка пользователей сервиса работает бесплатно, круглосуточно и без выходных. На этапе освоения программы вам будет доступен персональный менеджер. Любой вопрос можно задать по телефону или по электронной почте — как вам удобнее.