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Карманный патриот

Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию

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Фото: Aly Song / Reuters

Знаменитый «золотой щит» — лишь часть огромного плана китайских властей по воплощению самой жесткой интернет-цензуры в мире. Важную роль в регулировании сети выполняют сами китайцы, которые готовы хаять оппозицию и получать зарплату за свою похвалу правительству. «Лента.ру» продолжает публикацию цикла статей о создании, развитии и современном облике китайского интернета.

Свобода ценой пол-юаня

«Золотой щит» решает лишь часть задач по контролю за китайскими пользователями сети. Журналист и интернет-активист Джеймс Феллоуз в своей статье в журнале The Atlantic отмечает, что все технологические достижения не работали бы без целого ряда побочных явлений. «Отрезая китайцев от поиска информации извне, власти загоняют их в знакомую среду, где в игру вступают привычные меры социального контроля. Китайские блогеры давно поняли, что, если им надо заполучить аудиторию, необходимо работать внутри страны, по ту же сторону файрвола, что и их читатели».

Для контроля за активностью в блогосфере китайские власти создали так называемую 50-центовую армию — сообщества проправительственных блогеров, отслеживающих общественные настроения на форумах и в социальных сетях.

Точную дату появления «50-центовой армии» установить практически невозможно, но один из самых ранних следов указывает на специализированный ресурс, созданный руководством городского округа Чанша, провинция Хунань, в 2004 году. На этом сайте отбирались люди, готовые на постоянной основе публиковать идеологически верные новости и посты, а также массово жаловаться на провокационные материалы и комментарии. По разным данным, за это власти ежемесячно выплачивали каждому активисту базовую зарплату в 600 юаней.

В 2005 году аналогичная схема была опробована в Нанкинском университете, руководство которого наняло добровольцев для администрирования самого популярного студенческого форума страны Little Lily. Их зарплата рассчитывалась исходя из числа оставленных позитивных комментариев, а минимальная плата за пост составляла половину юаня. В их обязанности также входила модерация негативных постов и «установление активной и здоровой веб-среды университета» .

Журналисты The New York Times отмечали, что опыт Нанкинского университета был одобрен Министерством образования КНР, издавшим закрытый приказ об обязательном формировании групп интернет-активистов на всех университетских и школьных онлайн-площадках. Схожую тактику освоили и владельцы большинства крупных форумов, а также социальных сетей и блог-платформ в стране. «50-центовая армия» (а именно столько блогерам якобы платили за отдельно взятый пост) получает зарплату не от государства, а от целого ряда компаний и общественных организаций, а суммарная численность онлайн-активистов может достигать 300 тысяч человек.

Однако некоторые специалисты полагают, что деятельность провластных блогеров была поставлена под прямой контроль властей после выступления председателя КНР Ху Цзиньтао на заседании политбюро в январе 2007 года, когда он потребовал «помощи идеологически верного мнения общества для создания позитивного образа страны в публичном поле». Вскоре после этого ЦК КПК совместно с Госсоветом потребовали от всех крупных онлайн-ресурсов и государственных порталов сформировать команды интернет-комментаторов из числа «политически благонадежных товарищей».

В зависимости от конкретных сайтов численность таких команд могла варьироваться. Изначально администрация ресурсов формировала команды по 10-30 человек, но в июне 2009 года руководство партии в срочном порядке потребовало усилить контроль за онлайн-активностью граждан. После этого в ряде регионов были запущены программы по найму 10 тысяч сотрудников для мониторинга городских порталов, и размеры групп увеличились.

Так, в провинции Ганьсу в январе 2010 года объявили о наборе 650 сотрудников для формирования команды проправительственных интернет-блогеров.

Инструкция для патриота

Тогда же ряд правительственных организаций подготовили для сотрудников «50-центовой армии» обучающие материалы и единые правила поведения в сети. В частности, от вступивших в ряды провластных блогеров требовалось «глубокое понимание инструкций и приказов руководства», поскольку только это поможет «остаться невосприимчивыми к идеям диссидентов и сохранить лояльность партии». Проправительственные блогеры также обязаны сохранять свою истинную личность в тайне, притворяться обычными пользователями сети и укреплять свое влияние через взаимодействие с другими пользователями, включая авторитетных блогеров.

В инструкциях прописаны и обязательные к распространению в сети идеи, включая «насаждение враждебности и страха по отношению к демократическим режимам», «сравнение диссидентов с предателями Родины», «разжигание массовых онлайн-споров для отвлечения внимания от политических проблем» и «продвижение националистических идей».

В некоторых документах содержатся подробные рекомендации по ведению дискуссий на те или иные темы. Например, в случае политического спора демократию настоятельно советуют называть «оружием Запада для завоевания Китая» и утверждать, что она «провоцирует неразбериху и хаос», а «демократические страны погрязли в коррупции и преступности».

В 2011 году в сеть попала часть инструкций для членов «50-центовой армии», которая позже была опубликована ресурсом China Digital Times. В них говорилось о необходимости как можно чаще критиковать США и отрицать существование государства Тайвань, но не выступать открыто против демократических идей. Вместо этого активистам предлагалось провоцировать дискуссии о том, что государственное устройство КНР является наилучшим проявлением демократии.

Специалист в области новых медиа Дэвид Бандурски в своей статье «Китайская партизанская война за интернет» утверждает, что все инструкции для проправительственных блогеров разрабатываются сотрудниками Министерства культуры КНР, которые также проводят регулярные онлайн-тренинги с последующими экзаменами. Это подтверждается и интервью одного из членов «50-центовой армии» известному оппозиционному писателю, художнику и блогеру Ай Вэйвэю.

Миллионы покорных блогеров

Интернет-активист утверждает, что у него и его соратников действительно принимали экзамены на вступление в «50-центовую армию», после чего потребовали завести множество аккаунтов на различных онлайн-сервисах. По его словам, это помогает провластным блогерам провоцировать дискуссии и отслеживать негативные комментарии. Кроме того, он говорит, что от 10 до 15 процентов всех комментариев в китайском интернете написаны «50-центовой армией».

Специалисты Института общественных исследований в Гарварде Гари Кинг, Дженифер Пан и Маргарет Робертс в своем исследовании отмечают, что на самом деле эти показатели гораздо выше, и члены «50-центовой армии» ежегодно становятся авторами 480 миллионов комментариев. Согласно их подсчетам, общая численность «50-центовой армии» составляет до двух миллионов человек.

Однако эксперты полагают, что истинной целью проправительственных блогеров являются «не споры с осуждающими политику КПК оппозиционерами и диссидентами, а запутывание интернет-общественности и переключение ее внимания на обсуждение успехов Китая и истории партии». Исследователи проанализировали мнения журналистов, социологов и пользователей китайских соцсетей, после чего сравнили их оценку с 43 тысячами постов членов «50-центовой армии», личности которых были раскрыты в результате утечки почтового архива в одном из государственных ведомств Гуанчжоу.

Опрошенные учеными эксперты были уверены в том, что проправительственные блогеры активно вступают в споры и насаждают прокитайскую позицию, однако в реальности оказалось, что 51 процент их постов был посвящен описанию позитивных изменений в стране, а 22 процента — различным фактам экономического и политического развития Китая. Споры и критика же составили менее 1 процента от общего числа записей.

Кингу, Пан и Робертс также удалось частично доказать, что члены «50-центовой армии» действительно получают инструкции напрямую от государственных ведомств Китая. Более того, гарвардские исследователи установили, что авторы проанализированных ими постов официально трудоустроены в местных органах власти и ежемесячно получают там зарплату. Это опровергает устоявшееся мнение западных СМИ о том, что проправительственным блогерам платят за каждый написанный ими пост.

Правда, авторы исследования признают, что проанализировали лишь небольшой массив данных и не могут утверждать, что по такой схеме работают все два миллиона членов «50-центовой армии».

Тем не менее, по мнению специалиста в области новых медиа Вемкатесана Вембу, в Китае проправительственные блогеры по сути представляют собой гражданский аналог киберполиции. «Они — это глаза и уши КПК, отслеживающие любой недопустимый контент и политическое инакомыслие на просторах сети. Но, главное, они могут изменить настрой абсолютно любого обсуждения в интернете на тот, что выгоден руководству Китая», — отмечает исследователь, называющий китайских проправительственных блогеров «Большим братом 2.0».

Продолжение следует.

Владимир Тодоров
Анастасия Евтушенко

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