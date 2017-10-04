Сладкая сенсация

Немецкий бренд со 125-летней историей выводит на российский рынок замороженной пиццы совершенно инновационный продукт — пиццу «Шоколадный десерт» в хорошо известной всем линейке замороженной пиццы Ristorante.

Пицца бывает разной. В этом вообще смысл пиццы: для нее годятся практически любые ингредиенты. Клади на тесто что хочешь, ставь в печку — и через полчаса ланч по-итальянски готов.

На самом деле, конечно, все не так просто. Ингредиенты могут быть любыми, но они все же должны сочетаться, а то получится ни рыба ни мясо. За многовековую историю пиццы сложились классические рецепты: «пепперони», «маргарита», «маринара», «карбонара», «четыре сыра»… Бывают, кстати, рецепты, где есть и рыба, и мясо. Кулинарное творчество в этом направлении никто не ограничивает. Производители продолжают экспериментировать, предлагая потребителям свои фирменные варианты.

Фото: предоставлено «Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG»

Но вот до того, чтобы превратить пиццу в десерт, пожалуй, еще никто не додумался. Что ж, инновации в кулинарии так же важны, как и в сфере цифровых технологий. На сей раз революционным инноватором выступила немецкая компания Dr.Oetker, разработавшая рецепт шоколадной пиццы и выпустившая ее на мировой рынок.

Замороженная пицца — флагманский продукт бренда Dr.Oetker с 1970-х годов. Для него был создан собственный суббренд — Ristorante (то есть «ресторан» по-итальянски). Это именно итальянская пицца на тонком хрустящем тесте, обильно покрытая начинкой до самых краев и вкусная, как в настоящем итальянском ресторане. В продуктовой линейке представлены все классические вкусы, но есть и достаточно оригинальные. Всего 11 видов. Пицца производится в Германии и только из самых высококачественных ингредиентов.

И вот там, в Германии, в городе Билефельде (где находится штаб-квартира компании) задумали настоящую кулинарную революцию. Да, речь идет о шоколадной пицце Ristorante.

«Пицца на десерт? Это что, первоапрельская шутка?» — так отреагировали в Западной Европе, когда 1 апреля 2017 года общественности представили пиццу «Шоколадный десерт» в линейке Ristorante. Но нет, никаких шуток. Это кулинарная инновация. Не верите? А попробуйте!

И потребители бросились пробовать. В магазинах шоколадную пиццу расхватывали как горячие пирожки — даром что она замороженная. В социальных сетях развернулись споры вокруг сенсационной новинки: вкус очень нравится, но сама идея пиццы на десерт плохо укладывается в голове.

Может, это не пицца, а, скажем, пай, пирог? Нет, все же именно пицца: тонкое хрустящее тесто с какао, обильно покрытое шоколадным соусом, и кусочки белого, молочного, темного шоколада — высочайшего качества и отменного вкуса.

Теперь этот инновационный продукт добрался и до России. Приобрести его можно в гипермаркетах и супермаркетах в отделе замороженной продукции.

В компании Dr.Oetker считают, что их новинка полностью перевернет представления не только о пицце, но и в целом о замороженных десертах. Вполне возможно. В любом случае — почему бы не воспользоваться плодами совершенно мирной и бескровной кулинарной революции? Приятного аппетита!