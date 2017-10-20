«Не думаю, что по мне будут долго скучать»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В четверг, 19 октября, Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». От действующего президента России ждали ответа на ключевой вопрос — куда и при ком будет двигаться страна в следующие шесть лет. Но, как и прежде, Путин уклонился от ответа на вопрос о намерении баллотироваться на новый срок. Зато обозначил качества, которые могут стать ключевыми для действий России на международной арене: терпение, аккуратность и результативность. Этот список можно было бы дополнить и словом «стабильность» — во всяком случае, в последовательной критике США.

Без образа будущего

Итоговая пленарная сессия клуба, в которой принял участие президент, носила название «Мир будущего: через столкновение к гармонии». В этом году собравшиеся эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России, отмечали дефицит рациональности, «стратегическую фривольность» современного мира, а также опасность столкновения человека и технологий. «Если искусственный интеллект явится в образе очаровательной блондинки, что с ним делать?» — задавались вопросом политологи.

Помочь с ответом, по замыслу, должен был основатель Alibaba Джек Ма. Знаменитый китаец констатировал, что мир переходит от эпохи информационных технологий к веку цифровых, что глобализацию нельзя остановить, а умных машин не стоит опасаться.

Интересно, что на главного гостя — президента России — эксперты клуба возложили нетипичную для него задачу — зарядить присутствующих оптимизмом. Помимо светлого взгляда на будущее, от Путина ждали и громких заявлений. Может быть, даже объявления об участии в выборах-2018. Но раскрывать свои намерения перед иностранной аудиторией российский лидер не стал. И даже сделал скучающее лицо, отвечая на вопрос о национальных задачах на последующие шест лет. Так же, словно немного скучая, он ответил на вопрос о том, может ли женщина стать президентом России. «У нас все возможно», — сказал Путин.

Терпение, главное — терпение

Разговоры о геополитике на пленарной сессии тоже не принесли громких или хотя бы ярких заявлений. Несмотря на очевидные успехи России в Сирии, эту тему Путин не развивал. Он лишь однажды заметил, что, набравшись терпения и аккуратно преодолевая множество противоречий в регионе, Москва добивает позитивных изменений: «Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там в ближайшее время добьем».

Говоря о ситуации на Украине, Путин был также немногословен: «У нас никогда в голове не было чего-то у кого-то отнимать, что-то делить…» Россия готова вернуться к конструктивному диалогу с соседом, и ей не нужны конфликты на границе.

Зато референдум о независимости Каталонии вызвал гораздо больший отклик у российского президента. Оговорившись, что это не наше дело, Путин все же упрекнул европейцев: им «раньше надо было думать» о таких сложных процессах. «Знали ведь, правда? Правда, — говорил он. — Однако в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств». И бездумно, из желания «угодить старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживали отделение Косово», напомнил он. В то же время присоединение Крыма к России Евросоюз, мягко говоря, не одобрил. Получается, для них на Западе есть правильные борцы за свободу и независимость, а есть неправильные, сделал вывод Путин.

Напрасно доверяли

Наибольшее внимание президент России (и это уже традиция) уделил политике Вашингтона. Он подчеркнул, что новый санкционный пакет направлен на вытеснение России с европейского рынка энергоносителей. Пользуясь ситуацией, Вашингтон попросту продвигает свое, более дорогое топливо. «Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензии на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет», — предупредил Путин.

Пообещав буквально на пару минут отвлечься на тему ядерного разоружения, он посвятил этому не менее 15 минут. Путин подчеркнул, что Россия продемонстрировала беспрецедентную открытость перед США в этом вопросе. А в ответ получила полное игнорирование национальных интересов: поддержку сепаратизма на Кавказе и трагические события в Югославии.

Вот это доверие Западу Путин назвал главной ошибкой России. Очевидно, теперь такого доверия нет. Но и беспокойства, подчеркивал российский президент, тоже нет. По его словам, Россию, например, не волнует активизация сил НАТО. «Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен... Пускай они тренируются. Все под контролем», —
сказал он с улыбкой.

Камень в сторону США кинул и бывший президент Афганистана Хамид Карзай, также присутствовавший на сессии. Он возложил на Штаты ответственность за радикализацию его страны. Когда Карзай заметил, что бывший госсекретарь США Джон Керри приезжал в Афганистан и считал голоса на выборах, Путин не удержался от ироничной ремарки: «Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень»,.

Ответил анекдотом

Не стала неожиданностью и оценка, которую Путин дал ключевому событию России ХХ века — революции. Обращаясь к урокам столетней давности, он назвал результаты большевистского переворота неоднозначными: «Как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий».

Путин отметил, что революция всегда происходит вследствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены. Российский президент признал, что и сегодня усиливающееся неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности.

Завершалась пленарная сессия еще одной попыткой выяснить планы Путина на президентскую кампанию. Модератор Федор Лукьянов посетовал, что Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же будет заседать, если Путин примет «другое решение», подразумевая отказ Путина от участия в выборах. По его словам, Путин уже стал талисманом клуба, без него будет тяжело.

Путин в ответ шутил, а потом, заметив в зале предпринимателя Петра Авена, решил рассказать анекдот про разорившегося бизнесмена и его жену. «Я буду тебя очень любить. И очень скучать», — говорит, уходя неверная. «Так что я не думаю, что по мне будут долго скучать», — снова смеялся Путин.

Татьяна Меликян

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