«Отматерил ЦСКА, и помогло. Сразу выиграли»

Московский ЦСКА забыл, как побеждать на своем поле в Лиге чемпионов, поэтому реабилитируется в гостях. Армейцы в крайне важном поединке группового этапа оказались сильнее швейцарского «Базеля» — 2:1. Заставив своих болельщиков впасть в депрессию после первого тайма, красно-синие вышли на вторую половину куда более агрессивными. В результате Алан Дзагоев и Понтус Вернблум расписались на табло стадиона «Сент Якобс Парк». «Лента.ру» проследила, как менялось настроение фанатов по ходу этого матча.

Два безответных пропущенных гола и полная безнадега после матча в Москве. Игроки армейской атаки, которые скрылись где-то в траве газона на «ВЭБ Арене». Совершенно заслуженная критика в СМИ. Букмекеры, которые единогласно отдавали победу «Базелю». Перед вторым матчем со швейцарским клубом футболисты ЦСКА основательно нагрузили и себя, и болельщиков, но почему-то победили.

Хотя на 32-й минуте на коленях по «Сент Якобс Парку» катался тренер «Базеля». Лука Зуффи остался в возмутительном одиночестве на линии штрафной и перекинул мяч через Игоря Акинфеева, который за мгновение до этого прервал выход один на один. Мы верили, что в 11-ю годовщину последнего «сухого» матча с российским вратарем случится чудо.

Но мы были так наивны...

Начало конца? Действительно, казалось, что третий подряд гол от «Базеля» закроет красно-синим путь в плей-офф. Да и у болельщиков начало портиться и без того не самое радужное настроение.

Первый тайм поразил не только довольно глупым голом, но и полной пассивностью в атаке. Витиньо и юный Константин Кучаев при поддержке товарищей за 45 минут не сообразили ничего и отправились отдыхать. Спустя 15 минут на поле вышли другие люди.

Вместо Витиньо впервые с сентября появился Алан Дзагоев. Совпадение или нет, но с ним ЦСКА стал действовать куда острее и раскованнее. А сам полузащитник на 62-й минуте оказался один перед вратарем Томашем Вацликом, обманул его одним движением и мягко перекинул мяч через голкипера соперника.

Через 14 минут коллекционер желтых и красных карточек Понтус Вернблум взял и показал всем нападающим ЦСКА, как нужно реализовывать моменты. Один удар — один гол. Вот она, эффективность!

Армейцы на тот момент уже сделали, казалось бы, невозможное, забив дважды. Впереди их ждало не менее жесткое испытание: озлобленные швейцарцы полетели вперед. ЦСКА всей командой встал в своей штрафной, однако времени «Базелю» не хватило. Москвичи снова победили в Лиге чемпионов, и снова на выезде.

Для братьев Березуцких этот матч стал юбилейным. Василий и Алексей на двоих провели ровно тысячу игр. Настроение после такой победы у них явно будет праздничным.

Впрочем, секрет победы, похоже, кроется вовсе не в магии цифр.



