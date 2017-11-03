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«Иногда встречаются прям нереальные темы»

Жизнь и работа крупнейшего паблика Красноярска

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Виды Красноярска
Виды Красноярска
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Во «ВКонтакте» существует множество пабликов и групп, посвященных разным городам, населенным пунктам и даже деревням России. Администраторы подобных объединений превращают обычные сообщества в самые настоящие СМИ. Они публикуют новости, заметки и даже большие обзорные материалы, повествующие о жизни того или иного города. Корреспондент «Ленты.ру» пообщался с менеджером паблика «Я живу [В] Красноярске» Ильей Лочкановым и его главным редактором Алексеем Чепрасовым о региональных медиа и развитии групп во «ВКонтакте».

Региональные СМИ во «ВКтонтакте»

По словам Лочканова, он увлекся социальными сетями еще в далеком 2011 году и сейчас, имея под своим началом несколько крупным сообществ, управляет компанией «Файв паблик» и занимается развитием региональных информационных сообществ.

— В целом я являюсь поклонником региональных медиа и считаю, что их необходимо развивать — в них большой потенциал. Цель таких сообществ, как «Я живу [В] Красноярске», — создание живой информационной повестки для жителей региона. Мы ставим перед собой серьезную задачу: конкурировать с традиционными интернет-СМИ. Для этого у нас есть все необходимое: эксклюзивный пользовательский контент, огромная ежедневная аудитория (одна из самых больших в Красноярском крае), ну и крутая команда, которая работает над контентом и развитием самого паблика.

На то, чтобы набрать 300 тысяч подписчиков, нам понадобилось порядка пяти лет. «Я живу [В] Красноярске», в общем-то, как и многие другие лидирующие сообщества, появился в 2012 году — рассвет моды на региональные группы во «ВКонтакте». Секрет успеха группы в соцсети индивидуален в каждом городе, но в любом случае это всегда умение создавать, находить и размещать контент, который вызывает большой отклик у аудитории.

По правде говоря, сейчас создатель «Я живу [В] Красноярске» решил отойти от управления, передав его нам на условиях, которые устроили обе стороны. Дело в том, что для того, чтобы вырастить паблик и поддерживать его на уровне, нужны серьезные вложения — крупные интернет-СМИ заставляют нас бороться за каждого читателя и отстаивать свою аудиторию. Это, конечно, сложнее, чем просто постить мемы. Тут и журналистика уже, и работа с видео, и определенные ресурсы, направленные на монетизацию контента.

Работа в красноярском паблике

В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» 26-летний редактор «Я живу [В] Красноярске» отметил, что, помимо редакционной работы в паблике, он как специалист по развитию также задействован и в других медиапроектах Красноярска.

— Сейчас «Я живу [В] Красноярске» — это в первую очередь СМИ. В нашей новостной ленте мы собираем все актуальные инфоповоды, связанные с жизнью региона. От мемов и приколов мы, кстати, отказались не до конца, просто сейчас наши редакторы стараются привязывать их непосредственно к новостной повестке. Хотя, сказать по правде, иногда все же проскальзывают просто хорошие мемесы.

Естественно, прежде всего мы рассказываем о том, что волнует наших читателей. Со своими проблемами к нам обращается очень много людей, а мы, как можем, помогаем им: освещаем проблему. Так, в одном из дворов Красноярска в течение трех месяцев были проблемы с ремонтом асфальта. И, самое интересное, спустя три-четыре дня после нашей публикации случилось чудо — приехали рабочие, все оперативно починили и даже уложили новый асфальт. И это только один пример.

Нас интересуют темы, которые волнуют горожан сегодня и прямо сейчас. Короткий топ — пробки, загрязнение воздуха и, конечно, некачественный ремонт дорог. В то же время мы не забываем рассказывать о крутых и веселых мероприятиях, которые проходят у нас в городе. Есть и табу: мы стараемся не освещать непроверенные слухи и сплетни — мы, как и любое уважающее себя СМИ, даем нашим читателям только проверенную информацию.

Я как ответственный за контент человек лично занимаюсь его написанием и выпуском. Работает это все по обычной схеме: мы находим крутую тему, звоним, уточняем и берем комментарии у очевидцев событий. Ну и не забываем регулярно выходить на улицы Красноярска, чтобы подышать воздухом и своими глазами посмотреть, что сейчас творится в городе.

Помимо нашей крутой команды, над контентом трудятся несколько так называемых волонтеров, которые периодически помогают нам на безвозмездной основе. Более того, мы всегда открыты для молодых журналистов или просто желающих попробовать себя в медиасфере.

Конечно, не обходится и без помощи подписчиков. Они присылают нам огромное количество фотографий, видео и просьб о помощи, также рассказывают о своих проблемах, часто делятся мыслями и полезными предложениями. Все это мы читаем и обрабатываем. Откровенно говоря, нам частенько приходится отказываться от присланных читателями новостей, но иногда встречаются прям нереальные темы. Например, один из наших подписчиков сообщил, что нашел собаку в неприкрытом коллекторе и отправил короткое видео. Он объяснил, что вызвал МЧС и будет ждать их прибытия. В итоге у нас вместе с ним получилась неожиданная и очень добрая новость.

Вообще, стоит признать, что наша аудитория очень активная и замечательная. Хотя переборов с «лайками и шэрами» никогда не бывает.

Конкурс для подписчиков

Помимо работы с пользовательским контентом, команда «Я живу [В] Красноярске» не забывает и об увеличении количества читателей. Как утверждает Лочканов, для расширения аудитории они используют конкурсы с ценными призами.

— Паблики уже давно стали прибыльным бизнесом. Это позволяет нам спокойно вкладываться в призовой фонд, тем самым привлекая как можно больше подписчиков. К слову, иногда мы делаем конкурсы совместно со спонсорами. Они и предоставляют разные призы. Однако в большинстве случаем мы стараемся самостоятельно радовать читателей: вот недавно мы разыгрывали 300 литров бензина. В целом это самая обычная медийная схема. В соцсетях она приносит не только пиар, но и вполне конкретную пользу в виде новых подписчиков.

По секрету расскажу, что размер призовых фондов разнится от города к городу: в месяц это несколько сотен тысяч рублей. Все-таки сегодня для поддержания внимания требуются серьезные ресурсы. Сейчас сообщества во «ВКонтакте» не растут, как раньше, когда это было явлением новым и интересным. Сегодня на рынке много конкурирующих игроков, и все поголовно хотят стать лидерами в своих регионах. И это естественно. Паблик — это прибыльный бизнес.

Иногда, если того требует ситуация, мы даже сотрудничаем с местными властями. Но стоит помнить, что мы независимая компания и действуем прежде всего в интересах наших подписчиков и жителей Красноярска. Именно поэтому мы периодически открыто ведем информационное противостояние, стараясь отразить реальную позицию людей. Но говорим мы не только об обратной стороне медали, найдутся у нас новости и об успехах властей.

В общем, мы работаем по тем же принципам, что и и современные онлайн-издания. Просто немного свободнее — на нас труднее давить, ведь соцсети сегодня рулят. Это уже сложившийся факт. И благодаря независимости со временем наше влияние будет только усиливаться. Потому что именно мы делаем Красноярск лучше. Так что, как говорится, подписывайтесь!

Антон Болотов

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