Цена прекрасного

В проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы предусмотрено дополнительное выделение 1 миллиарда рублей для поддержки учреждений и деятелей культуры и искусства. Это необходимо для полноценного выполнения поручения главы государство, касающегося индексации президентских грантов. Владимир Путин поставил правительству задачу пересмотреть размер выплат, исходя из расчетного уровня инфляции, начиная с 2012 года, то есть примерно на 44,5 процента. Кто и в каких объемах получает финансовую поддержку от государства — выяснила «Лента.ру».