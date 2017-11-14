Культура
 
Последние новости
Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»
Якутяне завещали потомкам кока-колу и «Доширак»
Китайцев призвали заменить Иисуса на Си Цзиньпина и разбогатеть
Проваливший отбор на ЧМ-2018 тренер сборной Италии потребовал 700 тысяч евро
Впервые создано трехглазое зрячее существо
«Россия 24» поверила в фейк Минобороны и выдумала границу Сирии и Ирана
Средняя московская зарплата приблизилась к сумме с пятью нулями  

Цена прекрасного

Сколько стоит казне поддержка молодых талантов и выдающихся деятелей искусства

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы предусмотрено дополнительное выделение 1 миллиарда рублей для поддержки учреждений и деятелей культуры и искусства. Это необходимо для полноценного выполнения поручения главы государство, касающегося индексации президентских грантов. Владимир Путин поставил правительству задачу пересмотреть размер выплат, исходя из расчетного уровня инфляции, начиная с 2012 года, то есть примерно на 44,5 процента. Кто и в каких объемах получает финансовую поддержку от государства — выяснила «Лента.ру».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

«Все вокруг бурлило»

Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром
15:56Сегодня

Джонни Депп поучаствовал в дикой оргии в клипе Мэнсона

10:28Сегодня

На концерт Джамалы в Минске никто не пришел

16:41Сегодня

Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить

Культура00:0413 ноября

«Дело обстояло плачевно»

Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
13:38Сегодня

Актера из «Спасти рядового Райана» обвинили в совращении 11-летней девочки

02:1213 ноября

Клип «Ленинграда» получил премию UK Music Video Awards

14:49Сегодня

В сети испугались за жизнь разжиревшего Кристиана Бэйла

Культура00:03Сегодня

«Телевизор забыл об этом рассказать»

Неизлечимая болезнь перестала быть смертельным приговором
09:45Сегодня

Панин испугался заявившей на него в полицию Поклонской

17:5512 ноября

Игоря Талькова-младшего задержали во время исполнения песен отца

11:42Сегодня

Макаревич рассказал об интимных отношениях в «Машине времени»

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Экстремалы нашли бомбоубежище в закрытом СИЗО «Кресты-2»
Украинцу-наркоману в Сочи вынесли приговор за неделю до суда
Эффект бабочки
Как выжить, если каждое прикосновение вызывает жуткую боль
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Медведев рассказал о доброжелательности Трампа
Глава Хакасии посоветовал бедным муниципалитетам варить тушенку
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Китайцев призвали заменить Иисуса на Си Цзиньпина и разбогатеть
Медсестер в Южной Корее заставили оголиться перед чиновниками
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский военачальник предложил ради мира уничтожить Донецк и Луганск
Туристов в «купальниках Бората» задержали в Казахстане
Секстремистка с голой грудью подожгла «трамвай Порошенко»
Додон назвал условия вхождения Приднестровья в состав Молдавии
В ЛНР пояснили предложение вернуть республику в состав Украины
Все материалы
Экономика
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу
Богатство землян выросло на треть за десять лет экономического кризиса
Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»
Немцы подтвердили заинтересованность в «Северном потоке-2»
Медведев пожаловался на увековечивание санкций
Все материалы
Силовые структуры
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве и Подмосковье поймали 69 исламских экстремистов
Житель псковской деревни застрелил двоих участковых и покончил с собой
Актеру Этушу вернули все похищенные миллионы
Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик
Впервые создано трехглазое зрячее существо
В МГУ обеспокоились сжатием «яиц»
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
Все материалы
Спорт
Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России
Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля
Сидите дома
Кто лишает Россию Олимпиады
Глава оргкомитета Олимпиады-2018 прокомментировал возможное отстранение России
Проваливший отбор на ЧМ-2018 тренер сборной Италии потребовал 700 тысяч евро
В Сирии погиб воевавший за ИГ российский боксер
Изгнанный из НХЛ россиянин отличился в первом матче после возвращения домой
Роналду решил уйти из «Реала»
Все материалы
Культура
«Все вокруг бурлило»
Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
«Телевизор забыл об этом рассказать»
Неизлечимая болезнь перестала быть смертельным приговором
Джонни Депп поучаствовал в дикой оргии в клипе Мэнсона
Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить
Актера из «Спасти рядового Райана» обвинили в совращении 11-летней девочки
В сети испугались за жизнь разжиревшего Кристиана Бэйла
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
Подземные толчки растрясли курда в прямом эфире
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Дуров оголился ради Apple
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Зрители американского телешоу принялись демонстративно уничтожать кофеварки
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Рэп на века
Для землян записали секретный трек, но услышат они его только через сто лет
Воры вынесли из магазина элитный виски на 673 тысячи евро
Разоблачен бренд одежды жены продюсера-насильника
Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом
Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов
Orijeen выпустила переливающуюся разными цветами мебель
Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Названы самые экзотические для русских туристов города Европы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео
Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Пикап Toyota Hilux сделали похожим на «Такому»
Эволюцию «Джипов» за 77 лет показали в двухминутном ролике
Кларксон стал лицом авиакомпании Emirates
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы