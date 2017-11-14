Культура
 
Последние новости
Украина собралась заработать миллионы долларов на разрыве отношений с Россией
Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт
Сотрудники киевского морга отказались работать без горячей воды и отопления
Пьяный священник насмерть задавил пешехода и уехал с места ДТП
Великобритания объявила о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
Буффон расплакался и завершил карьеру в сборной Италии
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Популярные новости
Украина собралась заработать миллионы долларов на разрыве отношений с Россией
Пьяный священник насмерть задавил пешехода и уехал с места ДТП
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Поклонская заявила на Панина в полицию
Путин покопался в iPhone министра Орешкина
Полицейский покончил с собой у главного здания МГУ
Буффон расплакался и завершил карьеру в сборной Италии

«Все вокруг бурлило»

Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Молодой Годар»

В российский прокат выходит фильм «Молодой Годар» — портрет культового режиссера в критический для него и для Франции период волнений 1968-го. В то время вся Франция была охвачена волной протестов и жаждой перемен — и Годар, к тому времени уже ставший идолом для молодого поколения, не мог остаться в стороне. Фильм известного по оскароносному «Артисту» режиссера Мишеля Хазанавичюса основан на воспоминаниях бывшей супруги Жан-Люка Годара, актрисы и писательницы Анн Вяземски. Ее в новом фильме сыграла Стейси Мартин, а молодого Годара — Луи Гаррель. Мартин, прославившаяся благодаря фильму Ларса фон Триера «Нимфоманка», рассказала «Ленте.ру», почему «Молодой Годар» получился комедией.

«Лента.ру»: Стейси, что для вас значит 1968 год? Вы читали о событиях, всколыхнувших тогда Францию?

Стейси Мартин: Конечно, я же тут выросла, ходила во французскую школу. Та эпоха сильно повлияла на будущее, привела к серьезным переменам в стране. Люди тогда задались чувствительными политическими вопросами и явно подняли градус дискуссии. Студенты, профсоюзы хотели сказать «нет» правительству и делали это, как умели. Можно сказать, Французская Республика до сих пор пожинает плоды 1968-го.

Но вы в «Молодом Годаре», похоже, видите в этой значимой для истории и политики эпохе повод и для комедии?

Ну да, мы увидели возможность для не совсем серьезного фильма. Мишелю Хазанавичюсу не хотелось «грузить» зрителей — цель была, напротив, развлечь. И отпраздновать завоевания поколения 1960-х. Для меня самыми захватывающими стали съемки манифестаций. Никогда не видела на площадке такой большой массовки, и чтобы одновременно в толпе разворачивалось столько событий.

Ваша героиня ведь наполовину русская, аристократка из семьи князей Вяземских. С другой стороны, она внучка классика французской литературы Франсуа Мориака. Имидж бунтарки, очевидно, контрастировал с ее происхождением, да и в самом фильме журналисты атакуют Анну вопросами, что думают о ее провокационном творчестве родственники. Наверное, непросто, будучи из такой семьи, ассоциироваться с Годаром?

Во всех интервью Анн Вяземски шутила над интересом к ее знаменитым родственникам. Я читала ее книгу воспоминаний, и сценарий, надо сказать, весьма близок к первоисточнику. Но до съемок не встречалась с автором, решила довериться собственному пониманию. Моя героиня молода и влюблена, должно быть, она не слишком задумывалась, кто она и кем были ее родители. Ее душа и тело принадлежали настоящему времени, она жила здесь и сейчас. Все вокруг бурлило, менялось — и в культурном плане, и в женском вопросе. Знаете, это так захватывающе — попасть в свое время. И мне увлекательно было просто существовать в пространстве картины. Хотя внешне я, по-моему, не очень похожа на Анн.

Ваша героиня ведь и сама творческая натура, но в отношениях с Годаром ей приходится скорее быть ведомой, поддержкой ему.

Наверное, поэтому их брак не мог продлиться слишком долго. Она поняла, что нуждается в развитии, она выросла, многому научилась. Анн, конечно, сильная, самодостаточная личность. Но этот этап — жизнь с Годаром — был важен и нужен ей. Она восхищалась Жан-Люком, и роль музы помогла ей определиться с собственными жизненными целями. Ей, как бы это выразиться... стало что сказать самой — и как писательнице, и как актрисе. Отношения Годара и Вяземски в фильме выглядят нежными, мягкими, иногда забавными, видно, насколько любовь их вдохновляет. Но муза полюбила художника одним — а он взял и изменился. Это и привело к расставанию. Как моя героиня говорит о бывшем возлюбленном, когда он пытался свести счеты с жизнью: «Он тогда не умер, но что-то в нем умерло навсегда».

А что вы думаете про кино без режиссера? Годар приходит к этой идее в конце фильма: его новая съемочная группа голосует, какой быть чуть ли не каждой сцене. Вам такое близко, или режиссер, по-вашему, все же должен быть диктатором?

Мне нравится работать с режиссером, который держит все в своих руках. Когда все знают, что он тут главный. То есть мне нравится сотрудничать, пробовать что-то вместе, но должен быть кто-то, кто решит, что же мы в итоге делаем. Мне кажется, для Годара это был лишь период, и позже он вернется к режиссерскому, авторскому кино. Да и не уверена, что полное отсутствие постановщика в принципе возможно: просто направляя на что-то камеру, вы уже режиссируете.

Ларс фон Триер, между прочим, снял фильм «Самый главный босс», где «режиссером и оператором» объявил… камеру в офисе.

Но это же была своего рода игра! Причем и такая игра невозможна без режиссерской руки и мысли, ведь он выбирает, где камеру поставить, сколько этих камер будет и что вырезать при монтаже.

Ну, в «Нимфоманке», где вы снялись, режиссер уже не отказывался отвечать за то, что в кадре; что важного для себя вы вынесли из работы с Триером?

Он поверил в меня, когда никто не верил. Помог убедиться, что я могу быть актрисой, научил относиться к работе весело, помог внутренне раскрепоститься и не бояться непредсказуемого.

«Молодой Годар» выходит в российский прокат 16 ноября

Беседовала Екатерина Чен

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0413 ноября

«Дело обстояло плачевно»

Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
21:1513 ноября

Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова

02:1213 ноября

Клип «Ленинграда» получил премию UK Music Video Awards

19:5313 ноября

Поклонская заявила на Панина в полицию

Культура00:05 9 ноября

Вместо Страшного суда

Почему прошлое возбуждает вражду и ведет в окопы
16:3013 ноября

Замену клавишника «Машины времени» объяснили украинскими гастролями

17:5512 ноября

Игоря Талькова-младшего задержали во время исполнения песен отца

15:5613 ноября

Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца

Культура00:14 4 ноября

Тору никто не пишет

Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
15:0713 ноября

Российским фильмам пообещали миллиардные сборы

13:2613 ноября

Макаревич назвал ерундой сообщение об уходе клавишника из-за Крыма

14:1613 ноября

Звезда «Чудо-женщины» пригрозила покинуть франшизу из-за секс-скандала

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Выгнавшие ребенка-инвалида сотрудники кинотеатра уличили его мать во лжи
Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Студентам пообещали комфортное соседство с росгвардейцами на время ЧМ-2018
Ребенка с инвалидностью выгнали из кинотеатра в Петербурге по велению «хозяина»
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
В Южной Африке прихожане Церкви откровения бога избили полицейского
Азар возглавит Минздрав
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Конфликт украинских школьниц в соцсетях перерос в драку
Глава ДНР назвал причину возможного свержения Порошенко
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии
Женщинам предрекли безработицу
ОПЕК отчиталась о перевыполнении плана сокращения нефтедобычи
Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги у малого бизнеса
Чубайс пообещал России большую газовую турбину
«Калашников» передадут в частные руки
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Отчаяние стрелявшего в отеле у Кремля Джабраилова оказалось действием кокаина
Сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида
Охотившихся на девочек-подростков разбойников осудили в Екатеринбурге
Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Владельцам iPhone X позволили скрыть «монобровь»
Обнаружена новая польза низкокалорийной диеты
Найдена загадочная звезда-«зомби»
Из человеческого тела получат электричество
Все материалы
Спорт
Сидите дома
Кто лишает Россию Олимпиады
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
Буффон расплакался и завершил карьеру в сборной Италии
Сборная Италии по футболу осталась без чемпионата мира в России
Зайцева прокомментировала обвинения в допинговых махинациях
Бывшая четвертая ракетка мира рассказала о регулярных избиениях отцом
Все материалы
Культура
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Любовники за кулисами
Мэрилин Монро в постели и Мерил Стрип с двумя мужчинами
Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова
Поклонская заявила на Панина в полицию
Замену клавишника «Машины времени» объяснили украинскими гастролями
Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Orijeen выпустила переливающуюся разными цветами мебель
Клиенты Ralph Lauren добавят на свои свитера полоски и надписи готикой
Объяснено влияние проституции на моду
Белла Хадид с накладной челкой покривлялась в купальном халате
Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе
Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Жаждавшие романтики французские туристы угнали гондолу в Венеции
Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой
Россияне устремились за границу
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
«Корвет» с пробегом 1,2 миллиона километров пожертвовали музею
Mercedes-Maybach превратили в 900-сильный суперседан
103-летний Peugeot продали за 7 миллионов долларов
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы