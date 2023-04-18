Сердце под защитой. В России нашли способ спасти тысячи жизней. При чем тут нацпроекты?

В России нашли способ спасти тысячи жизней. При чем тут нацпроекты?

Примерно каждый шестой человек в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает от гипертонии. Это значит, что 1,3 миллиарда человек рискуют пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных повышенным артериальным давлением. Современная медицина позволяет затормозить развитие гипертонии на ранней стадии, предотвратить ее разрушительные последствия, поэтому укоренить в россиянах привычку к профилактике и самодиагностике гипертонии стало одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Своевременная проверка

Сто лет назад гипертонией страдали преимущественно люди старше 50 лет, но в последнее десятилетие повышенное артериальное давление не редкость уже у 30-летних, это заболевание все чаще обнаруживают даже у 20-летних.

Очень многие просто не думают, что у них может развиваться гипертония. Порой болезнь подолгу никак себя не проявляет, самочувствие не ухудшается, тревожных симптомов не ощущается. С другой стороны, симптомы гипертонии легко принять за признаки других заболеваний — это головная боль, головокружение, «мушки» перед глазами, тошнота, рвота. Чтобы не упустить развитие болезни, надо всего лишь регулярно измерять артериальное давление, что легко сделать даже самостоятельно, в домашних условиях.

Как показывают данные международных исследований, почти половина гипертоников не догадываются о своем заболевании, потому что никогда не проходили диагностику и не считали нужным измерять артериальное давление. И больше половины не получают необходимого лечения, подвергая свою жизнь опасности, поскольку гипертония значительно повышает риск патологий сердца, мозга и почек.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Сложилась парадоксальная ситуация: люди массово страдают и умирают от болезни, которую несложно диагностировать и держать под контролем при помощи лекарственных препаратов.

В России мужчины и женщины подвержены гипертонии примерно одинаково: показатели заболеваемости, по данным на 2021 год, составляли 48,4 и 43,4 процента соответственно.

При этом замечено, что мужчины реже и менее эффективно лечатся, тогда как женщины относятся к своему здоровью более ответственно. Показательно, что Россия заняла пятое место в мире по уровню снижения распространенности гипертонии среди женщин в период с 1990 по 2019 год, отмечает ВОЗ. В отношении мужчин по этому показателю мы пока не вошли даже в первую десятку стран. Средняя продолжительность жизни у мужчин с диагнозом «гипертония» составляет 62 года, у женщин — 73 года. Неудивительно, что женщины в России в среднем живут намного дольше мужчин.

Что важно знать

Когда мы говорим о повышенном давлении, имеется в виду заболевание, точное медицинское название которого — артериальная гипертензия, или гипертония. Разберемся, в чем выражается эта патология.

Мы привычно говорим «верхнее» и «нижнее» давление, но что это значит? Циркулируя по сосудам, кровь давит на их стенки, это называется артериальным давлением. Когда сердечная мышца сокращается, выталкивая кровь, давление на сосуды усиливается, затем сердечная мышца расслабляется, и давление снижается. Чтобы обозначить силу давления, учитывают объем крови, который сердце выталкивает за единицу времени, и силу ответного сопротивления сосудов.

Силу воздействия на стенки артерий во время сокращения сердечной мышцы называют верхним (систолическим) давлением. А силу давления в момент полного ослабления сердечной мышцы называют нижним (диастолическим) давлением.

Чрезмерное давление повреждает стенки сосудов, тем самым провоцируя такие тяжелые болезни, как ишемический и геморрагический инсульт, нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, а также почечная недостаточность, кровоизлияния на глазном дне, отек и атрофия зрительного нерва.

Считается, что безопасное значение верхнего давления составляет от 120 до 129 миллиметров ртутного столба, а нижнего — от 80 до 84.

Отклонением в пределах нормы (нормально высоким давлением) считается давление 139/89. Если же давление превышает эти показатели, говорят о развитии гипертонии, которая повышает риск инвалидности и смерти на 70 процентов, указано в клинических рекомендациях Российского кардиологического общества за 2022 год.

Различают три стадии течения болезни. На первой стадии показатели давления могут колебаться в пределах от 140/90 до 159/99 миллиметров ртутного столба. На этой стадии давление еще может прийти в норму без помощи лекарств. На второй стадии верхние границы давления колеблются в диапазоне 160-180, а нижние — 99-110. В таком состоянии давление уже не снизится без помощи лекарств.

Если давление выше, чем 180/110, это третья стадия гипертонии, когда возникает угроза жизни больного.

Контроль рисков

Как можно видеть по распространенности гипертонии, ее провоцирует много разных факторов. Одни можно минимизировать, с другими ничего не поделаешь.

Негативно воздействуют на организм стрессы, в том числе от напряженной учебы и работы, недосыпание, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, нездоровая пища.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Старение организма более чем у половины людей становится причиной развития артериальной гипертензии. Ничего не поделаешь с наследственной предрасположенностью: человек вдвое больше рискует стать гипертоником, если хотя бы один из родителей страдает от повышенного давления, говорят данные исследований. С давних пор известно, что повышение давления отмечается у людей с сахарным диабетом.

Но раз уж риска все равно не избежать, важно научиться его контролировать, регулярно проверяя свое давление. Если выявить гипертонию на ранней стадии, современный уровень медицины позволяет эффективно затормозить ее развитие.

Получается, что многие россияне страдают от тяжелых болезней и преждевременно умирают из-за гипертонии только потому, что не следили за состоянием своего здоровья и запустили болезнь. Изменить эту ситуацию, снизить смертности от болезней системы кровообращения — одна из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В этом свете улучшение ситуации с профилактикой артериальной гипертензии стало одним из государственных приоритетов.

«Эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, — подчеркнул российский президент. — Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему».

Прошлым летом при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» в России развернулась кампания по выявлению артериальной гипертензии. С помощью самых разных способов людям разъясняют, почему жизненно необходимо сформировать привычку регулярно проверять свое давление.

Но основным инструментом профилактики и своевременного лечения гипертонии должны стать профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Они должны быть максимально доступными, качественными и комфортными — эта задача прямо поставлена нацпроектом «Здравоохранение». Один из целевых показателей нацпроекта так и сформулирован: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами с 39,7 процента в 2018 году до 70 процентов в 2024 году. Россиян старше 39 лет ждут на диспансеризацию ежегодно, но и тем, кто моложе, необходимо каждый год проходить профилактический осмотр в поликлинике. Даже если вы чувствуете себя здоровым, не помешает лишний раз провериться. Пренебрегая такой возможностью, многие запускают серьезные болезни, которые можно было бы вылечить на ранней стадии с минимальными потерями.

Нацпроект «Здравоохранение» выводит медицинское обслуживание в стране на новый уровень. Развернуты масштабные программы переподготовки и повышения квалификации врачей.

Новое современное медицинское оборудование получат не менее 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений со всей страны.

А для удаленных районов строят фельдшерско-акушерские пункты и поставляют мобильные медицинские комплексы. Все это поможет внедрить современные методы диагностики и лечения, а значит — улучшить здоровье россиян. В том числе поставлена задача к 2024 году почти на четверть снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России за счет реализации нацпроекта «Здравоохранение».