«Съехал от родителей, снял квартиру и купил машину» Как юные предприниматели строят бизнес на маркетплейсах в России

Чтобы зарабатывать деньги в современном мире, не обязательно получать высшее образование. Можно даже не заканчивать школу: юные предприимчивые россияне находят способы заработка уже в 14-15 и даже в 10 лет. Их мотивация — помогать близким и реализовывать мечты. О том, как им удается вести бизнес в таком возрасте, — в материале «Ленты.ру».

На одной из панельных дискуссий ПМЭФ-2023 гендиректор VK Владимир Кириенко отметил резкое снижение возраста начинающих онлайн-предпринимателей — на 5-6 лет. По его словам, в России увеличивается число молодых людей, открывающих бизнес в онлайн-среде.

«Два-три года назад это было 17-19 лет, сейчас же многие ребята начинают в 13-14 лет. Они могут попробовать себя в раннем возрасте и определить более четкую траекторию в будущем. Чем раньше ты попробуешь этот вектор, тем раньше ты будешь успешен», — отметил Кириенко.

Сегодня юные предприниматели чаще всего выбирают онлайн-бизнес и начинают его с маркетплейсов — их привлекает бесплатная регистрация, низкий порог входа, а также широкий набор инструментов по управлению продажами

К примеру, Ozon предлагает множество готовых решений для продавцов — помогает настроить логистику и подключить инструменты продвижения, а также сформировать понятные и доступные аналитические отчеты для развития бизнеса.

Зарабатывать, чтобы помогать

15-летний Александр начал предпринимательскую деятельность год назад. Он ничего не знал о том, как вести бухгалтерию, как платить налоги, были трудности с открытием ИП — ввиду его возраста от родителей нужны были разрешения на ведение предпринимательской деятельности. Но цели мотивировали его не сдаваться — также юношу поддерживала семья.

«Изначально моя школа собирала подарок на Новый год детям-сиротам. Почему-то меня это очень вдохновило, и я решил стать предпринимателем, чтобы помогать материально. Мне повезло с тем, что мой старший брат уже занимался продажами на маркетплейсах, поэтому многое я узнал от него — он дал мне основные знания для начала своего собственного дела. Сначала дела шли не очень — не хватало опыта, знаний в этой сфере. Но родители настояли на том, чтобы я не сдавался», — рассказал Александр.

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Потом наш герой пошел дальше — задумался над улучшением качества упаковки и презентабельностью товара. Так клиенты охотнее возвращаются, их лояльность к продавцу растет.

Некоторое время спустя Александр стал лучше разбираться в том, что нужно покупателям. Он проанализировал разные ниши, изучил продажи конкурентов и отзывы на их товары и решил остановиться на декоративной косметике. Александр составил финансовую модель, прикинул все расходы и понял, что сможет выдержать конкуренцию в этой нише.

Сейчас его мотивирует продолжать дело то, что у него уже есть прорывы в предпринимательстве. Александру очень нравится то, чем он сейчас занимается, и несмотря на полноценную учебу, Александр старается уделять своему делу много времени.

Юный возраст, отсутствие опыта и другие трудности не стали для него помехой в том, чтобы стать предпринимателем. И сегодня Александр может гордиться целями, которых ему удалось достичь.

«В первую очередь я достиг независимости от родителей в финансовом плане. Я вышел на планку с оборотом 500 тысяч рублей в месяц. Также благодаря предпринимательству у меня появилось больше полезных знакомств, которые открыли мне множество возможностей Александр, 15 лет

«Я организовал встречу влиятельных предпринимателей нашего города с детьми-сиротами. Бизнесмены поделились с ними важными вещами, рассказали, какие ошибки совершили на своем пути, чтобы предостеречь будущих предпринимателей. Главной целью было заинтересовать детей, показать, что есть люди, которые всегда смогут им помочь в начинаниях, потому что самое страшное — это начать. Я также успел исполнить свою главную мечту, ради которой и начинал дело — купил множество вещей, игрушек, сладостей детям из детских домов и социальных центров. В будущем я хочу работать с детьми, чтобы привнести в наш мир немного больше счастливых улыбок», — рассказал Александр.

Бизнес в 10 лет

Мы познакомились с Ксенией, мамой 10-летнего Максима, который уже зарабатывает свои деньги на маркетплейсе. Он вдохновился примером мамы, которая стала заниматься онлайн-продажами, и тоже захотел попробовать:

«Все началось с того, что моя мама стала продавать товары на Ozon. Сначала я просто наблюдал за ней, иногда помогал с выбором товара. Но потом меня самого затянуло это дело! Мне захотелось тоже попробовать свои силы. Я увидел, что мама неплохо зарабатывает, а главное — сама себе хозяйка. Решил, что и мне нужно чем-то заняться, кроме учебы. Так что начал продавать товары, которые сам выбирал», — рассказал Максим.

Мотивируют его, как и многих других предприимчивых юношей, стремление исполнять свои мечты и желания близких. Также мальчик отметил, что хочет поддерживать заданный родителями уровень жизни и показать им, на что способен.

Я хочу делать подарки друзьям и родителям, а также заходить в любые магазины и не смотреть на цены. Также я хочу поддерживать тот уровень жизни, который задала мама — я хочу сам оплачивать свои путешествия и походы с мамой по вкусным местам Максим, 10 лет

«Но не только ради этого стараюсь. Хочется доказать маме и папе, что я способен на большее, чем просто хорошо учиться. Плюс начинаю понимать цену деньгам — ведь сам их зарабатываю. Это очень ценный опыт для меня», — отметил юный бизнесмен.

Пока что его самая большая победа как предпринимателя — выручка 172 тысячи рублей за месяц.

«Прогресс есть, и я им очень горжусь. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Моя цель — миллион в месяц! Конечно, было бы круто ее достичь, но даже если не получится, меня просто радует сам процесс. Я стараюсь относиться к делу серьезно, как взрослый, но в то же время не забывать отдыхать и развлекаться, как и положено людям моего возраста», — добавил Максим.

Таким образом, бизнес на маркетплейсе доступен каждому, вне независимости от возраста. Даже в 10 лет можно реализовывать свой предпринимательский потенциал. Главное — желание.

Фото: nimito / Shutterstock / Fotodom

Исполнить большую мечту

Петр занялся маркетплейсами уже после школы. Обстоятельства сложились так, что летняя подработка перед поступлением в университет привела его к открытию своего дела.

«Два года назад я закончил 11 класс, у меня было целых три месяца до поступления в университет — отличное время, чтобы начать себя реализовывать. Тогда случайно я познакомился с будущим напарником. Он взял меня к себе на работу — сначала я упаковывал товар для его магазина на маркетплейсе, а затем он разглядел во мне потенциал и начал подталкивать меня к тому, что и мне пора торговать. За несколько месяцев я изучил основные принципы работы с маркетплейсами, подобрал товар и на заработанные у напарника деньги закупил первую партию. Открыл ИП, зарегистрировался на площадке, начал загружать товары и буквально сразу понял, что это мое, потому что я делал это с особым интересом. Я закончил с оформлением магазина, и через пару дней пошли первые продажи. Тогда я начал ловить момент — понимал, какие товары нужно поставлять и как расширяться», — рассказал свою историю Петр.

На сегодняшний день главная мотивация Петра — спортивный интерес, желание прыгать выше головы и достигать новых целей каждый месяц. А еще он всегда стремился быть похожим на отца, который занимался торговлей мяса более 20 лет и управлял собственной логистической компанией. Кажется, у Петра все получилось:

Мой оборот за год торговли перевалил за один миллион и сегодня составляет около 1,7-2 миллионов рублей в месяц. Я съехал от родителей, снял квартиру в Петербурге. Перед новым годом купил машину, о которой мечтал с юных лет — легендарный Nissan Skyline R34 Петр

На маркетплейсах Петр продает товары для ремонта — отвертки, молотки и прочее, а также оконную фурнитуру — ручки, замки, поворотные механизмы. У него с напарником есть свое небольшое производство мелкой фурнитуры. В планах: дальнейшее развитие своего производства, увеличение его площади и рост оборота продаж как минимум в 2 раза в 2024 году. Также Петр мечтает начать путешествовать, но пока что из-за работы у него не хватает времени на полноценный отдых.

Таким образом, сегодня с помощью маркетплейсов молодые люди могут реализовывать свои амбиции и зарабатывать на свои мечты уже в юном возрасте. Для того чтобы продавцы могли быстрее приблизиться к исполнению своих целей, Ozon предлагает бесплатное обучение по работе с площадкой для продавцов совершенно разного уровня — от регистрации на маркетплейсе до разбора сложных аналитических отчетов. Кроме того, площадка продолжает активно развивать инструментарий личного кабинета для эффективного и удобного ведения бизнеса.

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