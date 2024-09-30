В России начали продавать уникальный гаджет. Чем поражают новые часы от Huawei?

В мире умных часов появляются все более совершенные устройства, однако новые Huawei Watch D2 действительно удивляют своими возможностями. Это не просто гаджет для идентификации времени или шагов, а настоящий помощник на вашем запястье. Первые умные часы с функцией суточного мониторирования АД оснащены уникальным набором функций для мониторинга здоровья, а стильный дизайн превращает их модный аксессуар. Обзор новинки — в материале «Ленты.ру».

Стиль и комфорт в одном корпусе

Дизайн Huawei Watch D2 явно привлекает внимание. Часы сочетают в себе классический и современный стиль и подойдут под любой образ. Корпус из алюминиевого сплава выглядит дорого, а весит немного, поэтому устройство удобно носить целый день.

AMOLED-дисплей размером 1,82 дюйма с разрешением 480 × 408 радует четкой и яркой картинкой. Плотность изображения 347 PPI делает изображение на экране детализированным и насыщенным.

В часах Huawei Watch D2 предусмотрены съемные модули для разных запястий. Есть размеры M и L. Оба модуля изготовлены из фторэластомера и имеют встроенную манжету для измерения артериального давления. Ремешок M подходит для обхвата запястий 130-160 миллиметров, размер L — для запястья 161-210 миллиметров.

Благодаря улучшенной системе крепления их очень просто менять. На внутренней стороне ремешка находится манжета для измерения артериального давления.

Часы имеют защиту по стандарту IP68. Это означает, что они устойчивы к пыли и могут выдерживать временное попадание в воду, однако принимать душ в них не рекомендуется.

Не стоит также надевать их в сауне, так как воздействие высокой температуры может повредить устройство.

Хотя часы не предназначены для плавания, их можно безбоязненно носить в дождливую погоду и не снимать при мытье рук.

Фото: Пресс-служба Huawei

Мониторинг всего

Huawei Watch D2 оснащены функцией, которая далеко выходит за рамки стандартных фитнес-трекеров. Самое главное — это суточное мониторирование АД. И еще ряда важных показателей.

Давайте подробнее разберем, как это работает.

Функция суточного мониторирования артериального давления — это настоящая находка

Часы оснащены миниатюрным насосом и надувным ремешком, который, как манжета тонометра, надувается и измеряет давление.

Часы могут автоматически измерять давление каждые 15 минут днем и ночью, что дает возможность регистрировать изменения в течение суток и видеть, как ведет себя давление во время сна, после еды или физических нагрузок.

Это настоящий прорыв для умных часов, так как подобные функции обычно доступны только на специализированных мобильных устройствах.

Помимо этого, специальный датчик позволяет отслеживать электрическую активность сердца и выявлять возможные аритмии или другие нарушения сердечного ритма.

Особого внимания заслуживает функция уровня кислорода в крови (SpO₂). Это полезно не только для спортсменов, но и для людей, у которых могут быть проблемы с дыханием, например, при астме.

Постоянный мониторинг уровня кислорода в крови позволяет своевременно выявлять отклонения от нормы.

Интересно, что часы также мониторят уровень стресса на основе анализа сердечного ритма. Если уровень стресса высокий, часы предложат смягчающие боковые движения.

Эта полезная функция для тех, кто хочет больше внимания уделять своему психоэмоциональному состоянию.

Умные часы также могу измерять температуру кожи. Это поможет, например, избежать перегрева или переохлаждения. Функция может быть полезна для раннего выявления симптомов болезни или просто для контроля общего состояния в разное время суток.

Фото: Пресс-служба Huawei

Спортсмены оценят

Хотя основной упор в этих часах сделан на контроле за здоровьем, Huawei Watch D2 отлично справляются и с задачами фитнес-трекера. Часы включают более 80 видов тренировок, от обычной ходьбы и бега до более сложных активностей, таких как йога, плавание и даже экстремальных видов спорта.

Устройство автоматически распознает тип активности и начинает отслеживание, что удобно, если вы забыли запустить тренировку вручную

Также часы имеют встроенный GPS и компас, что делает их незаменимыми для любителей туризма и активного отдыха. Если вы часто ходите пешком или любите длительные прогулки на природе, возможность определить маршрут и расстояние будет очень кстати.

С помощью Huawei Watch D2 можно принимать звонки, управлять музыкой и даже использовать их для удаленного запуска камеры смартфона. Это удобно, если вы находитесь в дороге или занимаетесь спортом и не хотите доставать телефон.

Всегда на связи

Huawei заявляет, что при обычном использовании часы могут работать без подзарядки до шести дней. Это довольно впечатляющий результат. Однако если использовать функцию СМАД, которая измеряет давление каждые 15 минут, время работы сократится до одного дня. Зарядка происходит с помощью магнитного зарядного устройства, которое идет в комплекте.

Для полной зарядки требуется около двух часов, что вполне приемлемо. Компания Huawei также предлагает беспроводное зарядное устройство, так что часы можно просто положить на совместимую зарядную станцию, не подключая их напрямую к кабелю.

Фото: Пресс-служба Huawei

Такого еще не было

Аналогов Huawei Watch D2 на рынке просто нет. Это настоящая находка для тех, кто ищет что-то большее, чем просто умные часы.

Конечно, они не заменят полноценное медицинское лечение и не должны использоваться для самодиагностики. Однако это великолепный инструмент для постоянного и качественного мониторинга состояния здоровья.

Huawei Watch D2 подходят всем, кто следит за своим самочувствием: спортсменам, людям с хроническими заболеваниями и просто тем, кто хочет постоянно быть в курсе своего состояния, чтобы не упустить какие-то изменения. Они могут оказаться незаменимыми как для ежедневного использования, так и для активных тренировок.

Добавляем к этому огромный функционал классических смарт-часов и стильный дизайн. А потом смотрим на цену. Так, в России Huawei Watch D2 стоят 34 999 рублей. По соотношению цена — количество функций — это, пожалуй, лучший выбор.

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