На Западе захотели создать «линии обороны» на Украине

Страны Запада изучают возможность создания «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом написала газета The Financial Times.

Уточняется, что западные страны думают о создании минимум трех линий обороны. Предполагается, что границы Украины будут защищать Вооруженные силы страны (ВСУ), вооруженные и подготовленные НАТО. Однако европейские «силы сдерживания» разместят дальше как «третью линию обороны».

Ранее сообщалось, что США захотели помочь Украине с программой развития противовоздушной обороны (ПВО) после завершения конфликта. Также сообщалось, что Запад наметил примерный план поддержки Киева по окончанию кризиса.