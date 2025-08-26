Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:57, 26 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе захотели создать «линии обороны» на Украине

FT: Запад хочет создать минимум три линии обороны на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Страны Запада изучают возможность создания «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом написала газета The Financial Times.

Уточняется, что западные страны думают о создании минимум трех линий обороны. Предполагается, что границы Украины будут защищать Вооруженные силы страны (ВСУ), вооруженные и подготовленные НАТО. Однако европейские «силы сдерживания» разместят дальше как «третью линию обороны».

Ранее сообщалось, что США захотели помочь Украине с программой развития противовоздушной обороны (ПВО) после завершения конфликта. Также сообщалось, что Запад наметил примерный план поддержки Киева по окончанию кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    В России оценили ход расследования по «Северным потокам»

    Трамп резко отреагировал на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

    Миссия России в ООН потребовала гарантий безопасности не только для Украины

    На Западе обсудили отправку бригад военных на Украину

    На Западе захотели создать «линии обороны» на Украине

    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны

    «Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

    Президент Бразилии высказался о завершении конфликта на Украине словами «они ждут момента»

    Сотрудница морга обворовывала тела военнослужащих ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости