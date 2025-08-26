США захотели помочь Украине с ПВО после завершения конфликта

FT: США захотели принять участие в возглавляемой ЕС программе ПВО для Украины

США захотели принять участие в возглавляемой Европейским союзом (ЕС) программе по развитию противовоздушной обороны (ПВО) Украины после завершения конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США заявили, что готовы предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя в рамках любого западного плана безопасности для послевоенной Украины, а также принять участие в возглавляемой Европой программе противовоздушной обороны этой страны», — приводит издание слова европейских и украинских чиновников.

В частных разговорах чиновники из стран ЕС признают, что любое потенциальное размещение контингентов на Украине потребует поддержки Вашингтона, который будет «контролировать и защищать европейские войска».

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.