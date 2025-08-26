Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 26 августа 2025Мир

США захотели помочь Украине с ПВО после завершения конфликта

FT: США захотели принять участие в возглавляемой ЕС программе ПВО для Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

США захотели принять участие в возглавляемой Европейским союзом (ЕС) программе по развитию противовоздушной обороны (ПВО) Украины после завершения конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США заявили, что готовы предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя в рамках любого западного плана безопасности для послевоенной Украины, а также принять участие в возглавляемой Европой программе противовоздушной обороны этой страны», — приводит издание слова европейских и украинских чиновников.

В частных разговорах чиновники из стран ЕС признают, что любое потенциальное размещение контингентов на Украине потребует поддержки Вашингтона, который будет «контролировать и защищать европейские войска».

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    На Украине захотели сажать в тюрьму за бегство в Россию

    Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

    В Госдуме высказались о введении должности советника по абортам

    Опубликован законопроект о «российской полке» в магазинах

    Жена телеведущего Диброва показала фото в мини-платье с глубоким декольте

    40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

    «Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

    Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости