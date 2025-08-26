Западные страны создали план поддержки Украины после окончания конфликта

FT: Страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после конфликта

Страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. Об этом сообщает Financial times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечает издание, план предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.

По данным источников, за этой зоной будет проходить более прочная граница, которую будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. При этом в качестве третьей линии обороны в глубине Украины будут размещены силы сдерживания под руководством Европы, а с тыла их будут поддерживать американские войска.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Однако он подчеркнул, что Вашингтон участвует в попытках остановить конфликт.