В России обвинили Зеленского в попытке сделать переговоры по Украине невозможными

Полянский: Зеленский пытается сделать невозможными мирные переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису. Об этом заявил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры по украинскому кризису», — отметил он.

Полянский подчеркнул, что любые гарантии безопасности должны предоставляться не только Украине, но и России, поскольку «безопасность России находится под угрозой». Кроме того, он отметил, что безопасность Европы также находится в опасности.

Ранее дипломат заявил, что ООН поступает лицемерно, игнорируя удары Украины по России. Полянский отметил, что профильные сотрудники из Секретариата организации «прикидываются», что у них нет возможности проверить данные о преступлениях Украины. Такое поведение Полянский назвал лицемерным.