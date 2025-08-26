Экономика
23:10, 26 августа 2025Экономика

Назван срок возращения тепла в Москву

Синоптик Вильфанд: Тепло вернется в Москву к выходным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, однако на выходных ожидается повышение температуры. Срок возвращения тепла россиянам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, вплоть до четверга, 28 августа, воздушные массы будут перемещаться из Северного ледовитого океана с юго-запада по сложной траектории. Максимальная температура в столице в эти дни, продолжил он, составит не более плюс 18-19 градусов, а в ночные часы — 5-10 градусов, что приблизительно на два градуса ниже нормы. Между тем уже в пятницу, 29 августа, ветер изменит направление на южное, и воздух днем прогреется до 17-22 градусов.

В субботу и воскресенье температура будет уже на три градуса выше нормы, ночью — от 11 до 16, днем — от 21 до 26 градусов, то есть около 25 градусов будет в Москве, — поделился информацией Вильфанд. Он добавил, что во вторую половину недели столбики термометров покажут значения на шесть-восемь градусов выше, чем в первую.

Ранее в этот же день Вильфанд спрогнозировал в Москве теплую погоду вплоть до 25 градусов 1 сентября.

