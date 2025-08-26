Экономика
19:43, 26 августа 2025Экономика

Москвичам дали прогноз погоды на День знаний

Синоптик Вильфанд: 1 сентября в Москве ожидается выше плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

День знаний в Москве окажется по-летнему теплым. Своим прогнозом с агентством «Интерфакс» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, в понедельник, 1 сентября, столбики термометров в столице могут подняться выше плюс 20 градусов и достичь отметки в 25 градусов. По словам Вильфанда, погода в праздничный день будет «вполне летней».

В ближайшие выходные, 30-31 августа, воздух прогреется выше климатической нормы в большинстве регионов России. Исключение составят Северо-Западный федеральный округ и юг Урала, уточнил метеоролог. Жарче всего окажется на юге страны. На Кубани ожидается плюс 30-35 градусов, температура может подняться еще выше, допускает Вильфанд.

Однако в целом сентябрь в этом году выдастся холодным. Четвертым летним месяцем, как в 2024 году, он не станет, убеждены синоптики. Всплески тепла возможны, но продолжительными они не будут. Среднемесячные температуры будут близки к многолетней норме, осадки также не будут аномальными.

