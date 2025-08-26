Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас»

Президент США Дональд Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас», говоря о конфликте с Россией. Трансляцию ведет канал C-Span.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить этого.

Трамп также отказался считать президента Украины невиновным в ситуации, при которой не просматривается явного движения к миру, и пригрозил Киеву санкциями за отказ от урегулирования.