23:00, 26 августа 2025Мир

На Западе обсудили отправку бригад военных на Украину

FT: Запад обсуждает отправку коалицией желающих четырех-пяти бригад на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

На Западе обсуждается возможность отправки четырех-пяти бригад в составе коалиции желающих для обеспечения безопасности на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Обсуждения ведутся примерно о 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс о "стратегических вспомогательных средствах" из США», — отмечает издание.

По словам Ермака, встреча в Вашингтоне помогла прояснить вопросы, связанные с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия через европейские финансовые механизмы. Он также отметил, что поддержка «коалиции желающих» будет включать в себя комплекс военных, политических и экономических мер.

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.

