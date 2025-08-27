Мир
23:05, 26 августа 2025Мир

Трамп резко отреагировал на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Трамп назвал чушью слова Лаврова о нелегитимности Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что лидер Украины Владимир Зеленский не является легитимным лицом для подписания документов, касающихся урегулирования конфликта. Выступление американского лидера транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

Изначально прокомментировать заявление российского дипломата попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, однако слово взял Трамп. «Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь», — сказал он, после чего спросил, может ли Уиткофф что-то добавить. Последний согласился с высказыванием Трампа.

Ранее Лавров заявил, что Москва признает Зеленского де-факто главой Украины, однако добавил, что ключевым вопросом остается то, кто имеет право подписывать юридические документы с украинской стороны.

