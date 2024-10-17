На востоке Москвы строят два уникальных комплекса. Чем удивляет EVOPARK?

Говорят, что дом — это отправная точка любви, надежды и мечты. На востоке столицы расширился выбор вариантов идеального пространства для жизни. «EVOPARK Сокольники» и «EVOPARK Измайлово» — это классические образцы комплексов бизнес-класса в окружении парковых зон. Что объединяет под одним брендом два новых комплекса ГК «Основа», изучила «Лента.ру».

Качественные новостройки сегодня должны отвечать многим требованиям. Но проекты бизнес-класса требуют еще большего. Это удобное расположение в живописном месте, стильный архитектурный облик, дизайнерская отделка, система умный дом, высокий уровень приватности и комфорта, эксклюзивность даже в мелочах. Все эти качества стали фирменным стилем проектов ГК «Основа».

В 2024 году компания вывела на рынок два новых комплекса бизнес-класса на востоке Москвы под общим брендом EVOPARK. Название отражает их общую особенность: оба комплекса расположены рядом большими парковыми зонами у воды — на берегу Яузы вблизи от парка «Сокольники» и в двух шагах от Владимирского пруда, рядом с парком Измайлово.

Изображение: АО «ГК «ОСНОВА»

На берегу Яузы

Комплекс бизнес-класса «EVOPARK Сокольники» обещает стать новым местом комфортной жизни района. Это две секции переменной этажности на берегу Яузы на Потешной улице. Благодаря такому расположению и панорамным окнам 80 процентов лотов будут видовыми, позволяя резидентам любоваться прекрасными окрестными пейзажами на Сокольники, Оленьи пруды и пойму Яузы.

Высота секций «EVOPARK Сокольники» составляет 13, 19 и 20 этажей. Общая площадь проекта составит 41 тысячу квадратных метров

Яркой особенностью комплекса станет благоустройство территории, каскадом спускающейся в сторону реки. Центром общественных пространств на придомовой территорий станет большой амфитеатр со смотровой площадкой по авторскому проекту. С другой стороны секций будет закрытый внутренний двор, разделенный на несколько функциональных зон. Игровые площадки для детей разного возраста, воркаут для занятий спортом, места для прогулок и отдыха.

В «EVOPARK Сокольники» будет 555 лотов разного метража: от уютных студий площадью 23,8 до 27,8 квадратных метра до просторных четырехкомнатных вариантов евроформата. Эксклюзивный формат — лоты с видовыми террасами.

Панорамные окна и высокие потолки наполнят комнаты светом и воздухом. А современные системы кондиционирования и теплоснабжения обеспечат в доме комфортный микроклимат.

Высота потолков в лотах «EVOPARK Сокольники» с 1-го по 19-й этажи составит 3,12 метра, на 20-м этаже — 4 метра

В комплексе запроектирован подземный паркинг, где для резидентов также предусмотрены индивидуальные кладовые для хранения сезонных и габаритных вещей, велосипедов и самокатов.

Встречать резидентов «EVOPARK Сокольники» будут лобби площадью 125-160 квадратных метров с авторским дизайном. Здесь разместятся ресепшен с консьерж-службой, зоны отдыха с мягкой мебелью, комнаты матери и ребенка, а также комнаты для мойки лап питомцам. Помимо этого, на первом этаже спроектированы общественные пространства для комфорта и разнообразия досуга резидентов.

Для работы и делового общения будет создана зона коворкинга, дети смогут провести время в игровой комнате, универсальный зал подойдет для проведения частных мероприятий и праздников.

Основные повседневные потребности жильцов обеспечит внутренняя инфраструктура: кафе, салон красоты, магазины, аптека и химчистка. В ближайшем окружении «EVOPARK Сокольники» — развитая инфраструктура, включающая детские сады, школы, колледжи, государственные поликлиники и частные клиники, спортивные комплексы и клубы.

Отличную транспортную доступность «EVOPARK Сокольники» обеспечивает близость к метро «Преображенская площадь» и удобный выезд на улицу Стромынка.

Изображение: АО «ГК «ОСНОВА»

Время поездки от «EVOPARK Сокольники» до центра города на метро или автомобиле — не более 20 минут. На автомобиле до ТТК — 10 минут, до Садового кольца — 15 минут

От комплекса всего 6 минут пешком до парка «Сокольники», открывающего самые широкие возможности для отдыха, занятий спортом и развлечений на любой вкус. А тем, кто предпочитает тихий, спокойный досуг, подойдет уединенный сквер на Краснобогатырской улице, до которого всего 8 минут ходьбы от «EVOPARK Сокольники».

Срок ввода в эксплуатацию «EVOPARK Сокольники» — 2-й квартал 2026 года.

Адрес: ул. Потешная, владение 5, строения 1, 2

Изображение: АО «ГК «ОСНОВА»

Комплексный подход

Комплекс бизнес-класса «EVOPARK Измайлово» строится в Перово. Его расположение отличают все преимущества комфортной жизни: хорошая транспортная доступность, обилие лесопарковых зон поблизости, насыщенная инфраструктура в окружении. Дом расположен в 2 минутах от Владимирского пруда со сквером, всего в 600 метрах от Измайловского парка — самого большого городского парка в Европе.

Комплекс состоит из одного 18-этажного корпуса

Его возводят по проекту архитектурного бюро «Открытые мастерские». Сочетания вертикальных и горизонтальных выраженных элементов на фасадах подчеркивают строгую геометрию объема и лаконичный облик дома, который будут органично дополнять панорамные окна с алюминиевыми профилями.

В доме представлено 289 разных по площади лотов: студии, двух- и трехкомнатные варианты евроформата

Панорамное остекление обеспечит отличные виды из окон на окружающие дом зеленые массивы.

В просторном лобби площадью 170 квадратных метров с дизайнерским интерьером и панорамными окнами создадут все условия для комфорта резидентов. К их услугам будет ресепшен с консьерж-сервисом, комната матери и ребенка, комната для хранения детских колясок, а также зона отдыха со столиками и мягкой мебелью. Кроме того, на первом этаже предусмотрены помещения для магазинов, салонов красоты и кафе.

В благоустроенном дворе будет удобно отдыхать, заниматься спортом и гулять с детьми. Для жильцов организуют детские площадки с качелями и игровыми комплексами, большой навес с качелями, амфитеатр с теневым навесом, зону отдыха, зону воркаута с тренажерами и площадку для игры в петанк.

Общая площадь проекта составит 19,9 тысячи квадратных метров. «Объем инвестиций в проект составит более 2,6 миллиарда рублей, сообщил Олег Колченко, акционер и управляющий партнер ГК «Основа».

С точки зрения транспортной доступности расположение «EVOPARK Измайлово» можно назвать идеальным. Добраться до центра Москвы можно за 19 минут на метро и за 15 минут — на автомобиле.

Изображение: АО «ГК «ОСНОВА»

3 минуты пешком занимает путь до станции метро и 6 минут — до МЦК «Шоссе Энтузиастов». До выезда на Северо-Восточную хорду — примерно 5 минут езды на автомобиле, до ТТК — 8 минут, до Садового кольца — 12 минут

Комплекс возводят в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко расположены поликлиники, детские сады, школы, Московский колледж архитектуры и градостроительства, Московский университет имени А. С. Грибоедова. Поблизости несколько больших торговых центров.

Особую ценность «EVOPARK Измайлово» придает близость к парковым зонам. Сразу рядом с домом начинается уютный Владимирский сквер с прудом, чуть дальше — музей-заповедник Кусково и Терлецкий лесопарк. До Измайловского парка всего 6 минут пешком.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2026 года.

Адрес: ул. Электродная, владение 2А

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АО «ГК «ОСНОВА»

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