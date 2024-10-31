Дизайнер одежды вывела свой бренд на всероссийский уровень. Как ей помогли распродажи

Основательница бренда одежды рассказала про стратегию продвижения

Три года назад Ирина Марси запустила производство дизайнерской одежды и открыла интернет-магазин. Сейчас ее вещи покупают не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря онлайн-продажам. Главным инструментом роста популярности своего бренда дизайнер считает активное участие в распродажах на маркетплейсе Ozon.

Бизнес как стиль жизни

Дизайнер Ирина Марси никогда не любила одеваться «как все». Ей нравилось переделывать готовые вещи по-своему, украшать и расписывать, выражая свою индивидуальность.

Она придумывала и шила собственные уникальные модели, чтобы выделиться из толпы

Дизайнер была уверена, высокое качество и гибкость может обеспечить только собственное производство. И уже в 2021 году Ирина открыла собственное производство и запустила бренд женской одежды Marsi Marsianova для тех, кто хочет одеваться ярко и стильно.

Мы все очень разные, в этом заключается наша основная красота и сила. Мне хочется помочь девушкам самовыразиться через одежду. Я сразу решила: вещи моего бренда должны вызывать восторг обладательницы каждый раз, когда она заглядывает в гардероб, вдохновлять ее и вселять уверенность в себе Ирина Марси

Она открыла свой интернет-магазин и начала продажи на маркетплейсах. Важными задачами владелицы нового бренда стала организация доставки товаров к покупателям и контроль возвратов. Вскоре ее одежду начали покупать не только в других городах России, но и в разных странах.

Ирина решила реализовывать свою продукцию через Ozon, чтобы увеличить объем и географию продаж и привлечь новых клиентов. В ноябре 2021 открылся ее магазин на маркетплейсе. Она отметила, что площадка не перенасыщена продавцами дизайнерской одежды, и она увидела хорошие перспективы занять лидирующие позиции в этом сегменте рынка.

Ключевым преимуществом продаж на маркетплейсе Ирина назвала возможность сделать ее товары доступнее для покупателей

Можно приобретать товары в любое удобное время, круглосуточно, семь дней в неделю. Продавцы честно конкурируют между собой, имеют возможность получать обратную связь от покупателей.

К тому же Ozon существенно упрощает процесс выхода на рынок электронной коммерции для предпринимателя, предоставляя не только платформу для продажи товаров, но и помогая с логистикой и маркетингом.

Одежда бренда Marsi Marsianova

Как рассказала Ирина, при создании собственного интернет-магазина основную сложность представляет не столько его наполнение товарами, сколько работа над его дизайном. По ее словам, это очень трудозатратный по времени и объемам работы процесс, но в то же время очень интересный.

Горизонт развития

В 2022 году в Ставрополе открылся магазин бренда, который быстро завоевал популярность. «Открытие магазина стало имиджевым проектом. Мы хотели повысить узнаваемость как создателя бренда, так и одежды, которая создается рядом с домом, чтобы клиенты больше доверяли производителю», — рассказала коммерческий директор бренда, Бабенко Дарья.

Следующим шагом было создание сети офлайн-магазинов, но стало ясно, что ее потенциала недостаточно для дальнейшего развития бизнеса

Тогда бренд решил сосредоточиться на онлайн-торговле и усилить свои продажи на маркетплейсе. «Наша стратегия ведения бизнеса преимущественно строилась вокруг интернет-торговли, мы сфокусировались на продажах на маркетплейсе, ведь это новые реалии рынка», — утверждает Дарья.

Распродажи как стратегия

Свою стратегию развития бизнеса через маркетплейс Ирина Марси построила на участии в распродажах. Она считает, что это самый эффективный способ обеспечить своему бренду высокую конкурентоспособность на рынке.

Впервые Ирина задумалась об участии в распродаже, заметив, что скидки на эксклюзивные товары заметно повышают спрос на них. И ее расчет оправдался, когда она приняла участие в «Черной пятнице» в 2021 году, о бренде сразу узнало большое количество потенциальных покупателей, вырос трафик на сайт магазина и его страниц в социальных сетях. Повысилась и лояльности клиентов: они начали чаще возвращаться после первых покупок. За три года Ирина заметила, что во время участия в распродажах — Черной пятнице, 11.11 и Финальной распродаже года, продажи обычно увеличиваются на 20-40 процентов.

Распродажа стала эффективным инструментом увеличения дохода благодаря тщательному планированию акций, направленных на привлечение внимания покупателей. За период распродаж доход магазина вырос на 25 процентов, что является отличным показателем для нашего бизнеса Дарья Бабенко

Дарья Бабенко, коммерческий директор

К первой распродаже команда начала подготовку еще в июне: сделали закупку тканей, произвели дополнительный товар, и далее поставили новые партии на склады Ozon, чтобы обеспечить плавный переход к активным продажам в период акций. Они также провели анализ прошедших распродаж, чтобы понять, какие товары пользовались наибольшим спросом — их включили в акцию и предложили внушительные скидки. Затем была разработана яркая рекламная кампания, включающая в себя посты в социальных сетях и сотрудничество с блогерами.

Одежда бренда Marsi Marsianova

«В этом году мы планируем участвовать в нескольких крупных распродажах: Черной пятнице, 11.11 и Финальной распродаже года, — поделилась Ирина. — Чтобы привлечь внимание к нашему бренду в "Черную пятницу" мы планируем запустить несколько уникальных предложений и специальные акции для наших постоянных клиентов. Мы рассчитываем на значительный рост заказов благодаря участию в распродаже». Но главное ожидание владелицы бренда — это создание долгосрочных отношений с новыми клиентами, укрепление позиций на рынке.

На основе своего опыта Ирина сформулировала правила участия в распродажах для тех предпринимателей, которые только собираются использовать этот инструмент продвижения своего товара.

Успешная распродажа: что нужно делать и чего стоит избегать