Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?

Для сотрудников многих российских компаний 2025 год начался с перехода на внутренний корпоративный мессенджер. И это вполне закономерно, ведь с каждым годом миграция пользователей на отечественные коммуникационные платформы только набирает обороты. Почему это происходит и что умеют корпоративные сервисы — «Лента.ру» выясняла вместе с российским мессенджером Frisbee.

Давайте признаемся честно: использовать публичные мессенджеры для работы — это как носить лыжи в метро. Конечно, все мы к этому привыкли. За последние 10-12 лет в России практически не осталось взрослых людей, которые бы не пользовались рабочими чатами в WhatsApp, Telegram или других общедоступных сервисах. Такие группы позволяют быстро решать возникающие производственные вопросы. Но это только одна сторона медали. Ведь для каждого из нас чаты стали неисчерпаемым источником неловких моментов и курьезов, постоянного стресса, а иногда и серьезных проблем.

«Лента.ру» составила список типичных ситуаций, связанных с использованием рабочих групп в публичных мессенджерах. Получилось как в анекдоте — «плакали, но продолжали есть кактус». Хорошая новость в том, что существует более удобная и безопасная альтернатива таким чатам.

О героях, которые идут в обход

Игорь работает аналитиком в департаменте стратегии и развития крупной финансовой организации. У них очень строгие требования в отношении безопасности. Например, нельзя подключать телефон или флешку к рабочему компьютеру, а пересылка файлов по почте на сторонние адреса очень строго контролируется. Однако в этой системе есть лазейка: рабочая коммуникация ведется в публичных мессенджерах. Игорь, его коллеги и начальство регулярно пересылают друг другу рабочие документы на смартфон, а еще создают многочисленные группы для решения текущих вопросов.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

Все это действительно помогает им делать свою работу быстрее и лучше

Получается, что компания, где работает Игорь, тратит десятки миллионов рублей на системы информационной безопасности и файрволы, но экономит на создании надежного сервиса для корпоративной коммуникации. Этим в любой момент могут воспользоваться злоумышленники: найти жертву среди сотрудников, взломать аккаунт в Telegram или WhatsApp, получить доступ к корпоративной информации. Таким образом, копеечной социальной инженерии хватит, чтобы обойти многомиллионную систему защиты.

Чтобы не утекли

Сергей Васильевич — генеральный директор, который очень щепетильно относится к вопросам безопасности. Он уверен, что его сотрудники не попадутся на удочку мошенников. Ведь используемый публичный мессенджер считается одним из самых защищенных на рынке, а вопросы информационной безопасности для сотрудников глубоко прорабатываются на корпоративных курсах. Однако после того, как основателя одного из таких сервисов задержали в Париже и «попросили» о сотрудничестве, Сергей Васильевич задумался, так ли уж хорошо защищены корпоративные данные в его компании.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

Действительно, мало кто отдает себе отчет, что серверы публичных мессенджеров находятся в США, Канаде, Германии и других странах. Поэтому у российских компаний нет никаких рычагов для защиты своей информации — получить к ней доступ может практически кто угодно.

В корпоративном мессенджере все данные хранятся на собственных серверах компании-заказчика или в доверенном российском дата-центре

Frisbee дает компаниям возможность настроить сервис под себя: централизованно управлять учетными записями пользователей, распределять права и роли специалистов, а также закрывать доступ уволенным сотрудникам. Все это происходит через специальный веб-интерфейс — панель управления мессенджером.

Мисклик — когда попал не в тот чат

Однажды менеджер по рекламе Олеся попала в очень неловкую ситуацию. Она выясняла отношения со знакомым и хотела переслать ему картинку, где обозначены географические координаты перуанского города Nahui. Однако произошла досадная ошибка, и карта улетела не в тот чат — клиенту, который ей как раз написал в тот момент. Недоразумение, конечно, тут же было исправлено, но неприятный осадок остался.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

А ведь чаще бывает наоборот: важные документы и аудиозаписи случайно отправляются в школьные чаты, знакомым или бывшим коллегам. Хотя бы раз в жизни такое случалось с каждым. В публичных мессенджерах — да.

В корпоративных — это просто невозможно.

Как швейцарский нож

Иван участвует в амбициозном проекте по созданию специализированного финансового маркетплейса. Его руководитель очень любит оптимизировать работу и постоянно предлагает коллегам зарегистрироваться в том или ином приложении для планирования, отслеживания задач и других целей. В результате Ивану приходится целый день переходить из одного сервиса в другой и тратить очень много времени на внесение данных, назначение заданий и расстановку статусов. И в этом он не одинок.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

По результатам опубликованного недавно исследования, в среднем офисный сотрудник использует 11 приложений — почти в два раза больше, чем пять лет назад. При этом 66 процентов участников опроса отметили, что удобнее, когда эти сервисы находятся не снаружи, а внутри компании.

Такая многофункциональность — главная фишка Frisbee

По сути сервис является полноценной корпоративной заменой Telegram, WhatsApp, Slack, MS Teams и Zoom. Здесь можно не только обмениваться сообщениями и файлами, создавать чат-боты, но также проводить видеоконференции и интегрировать различные системы, например, SIP-телефонию, календари и многое другое. Вскоре появится корпоративный видеопортал FrisbeeTube — это корпоративный YouTube, где можно будет публиковать и просматривать видео из мессенджера Frisbee.

Только по работе

Ирина работает в дружном женском коллективе, который занимается проектированием систем водоснабжения. Их рабочий чат — это коллекция открыток ко всем праздникам, в том числе и религиозным, место, где все выкладывают фотографии детей и домашних животных. Если не скопировать нужную информацию сразу, она очень быстро утонет в потоке анекдотов, веселых картинок и рецептов. «Искать ссылку на документ в нашем чате бесполезно», — сетует Ирина.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

В корпоративном мессенджере всего этого, конечно, не будет. Он гарантированно защитит Ирину и других пользователей от информационного шума и тем более от рекламы и постороннего спама.

Все, что происходит на работе, остается на работе

Наталья работает редактором в компании, которая выпускает специализированные отраслевые газеты и журналы. Недавно один из заказчиков написал в общем чате: «Друзья! Посмотрите, какую инфографику сделали коллеги из компании N. А мы так можем?» Это сообщение пришло около 02:30 в ночь на субботу. Наталья забыла убрать звук, проснулась и потом злилась на этого недоброго человека до самого утра. Она рассказала, что подобные ситуации происходят у них постоянно. Не только клиенты, но и коллеги любят публиковать что-то в общем чате поздно вечером или на выходных. В итоге Наталья постоянно чувствует себя «под колпаком» и боится пропустить что-то важное.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

В такой ситуации корпоративный мессенджер становится настоящим спасением, он позволяет легко разделить профессиональную и личную жизнь

Как только пользователь закроет приложение, все рабочие вопросы останутся на работе. Больше не нужно будет дергаться от каждого нового сообщения или убирать звук на выходные. Можно спокойно переключиться на свои дела и наслаждаться отдыхом.

Санкционный иммунитет и поддержка

Петр работает финансовым директором в крупной онлайн-школе. Он сам и его руководство надеялись, что популярная зарубежная платформа, которой они пользовались для организации рабочих процессов, никуда не уйдет из России. «Мы думали, что в крайнем случае с ней можно будет работать через VPN. Но все учетные карточки пользователей из РФ были заблокированы в один день, без предупреждения и возможности восстановления информации даже для переноса на другие сервисы. На платформе остались очень нужные мне файлы. Кроме того, деньги за подписку тоже никто возвращать не стал», — поделился Петр.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

Попытки решить эти вопросы через техподдержку не увенчались успехом. Поэтому теперь вопрос о взаимодействии с администрацией сервиса стоит для Петра на первом месте, и разработчики Frisbee это очень хорошо понимают. Команда рассматривает потребности каждого заказчика индивидуально и помогает провести миграцию данных из сторонних мессенджеров и платформ. На сообщения администрация сервиса реагирует круглосуточно семь дней в неделю.

Все прозрачно

Раиса Иркеновна работает директором по развитию в набирающей обороты IT-компании. Летом 2024 года они уже перешли на корпоративный мессенджер и сегодня могут подвести первые итоги. Главным плюсом для Раисы Иркеновны стала полная прозрачность сервиса.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

С одной стороны, в корпоративный мессенджер очень легко добавить нового коллегу и найти сотрудника из любого подразделения или проекта

Специалисты могут связаться друг с другом, даже не зная номера телефона, и без дополнительных пояснений понять, кто именно к ним «стучится».

С другой стороны, Frisbee сохраняет все групповые переписки, превращая их в своего рода базу знаний. При добавлении в чат новый пользователь видит все, что там происходило раньше: ему не нужно совершать дополнительные действия, чтобы разобраться в истории вопроса.

Почему Frisbee

Мессенджер Frisbee разработала компания «Клауд Атлас» — это резидент «Сколково» с главным офисом в Москве. Приложение создано исходя из потребностей среднего бизнеса, крупных корпораций и госструктур — всех, кто стремится к цифровому суверенитету. Разработчики сделали упор на поддержку национальных стандартов безопасности, включая шифрование, размещение инфраструктуры на территории страны, а также на эргономичный интерфейс платформы.

Мессенджер был зарегистрирован в реестре отечественного ПО в ноябре 2020 года, еще до того, как это стало мейнстримом, и с тех пор уверенно набирает популярность. Только за 2024 год количество пользователей сервиса увеличилось в три раза и превысило 500 тысяч.

Изображение: пресс-служба «Клауд Атлас»

Frisbee объединяет пользовательский опыт всех популярных публичных мессенджеров, поэтому полный переход на него не займет много времени и не вызовет дискомфорт. Более того, Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций России уже рекомендовало его в качестве замены иностранных сервисов.

Российским корпоративным мессенджером могут одновременно пользоваться несколько сотен тысяч пользователей без снижения производительности и скорости работы сервиса

В нем нет ограничений для количества рабочих пространств, чатов, глубины архива индексируемых сообщений и частоты поисковых запросов.

Появление многофункциональных корпоративных мессенджеров — это результат естественной эволюции. Ведь общедоступные сервисы не могут удовлетворить потребности бизнеса, нацеленного на развитие. Рано или поздно все крупные компании перейдут на собственные безопасные средства коммуникации. Внешние факторы — санкции, изменение законодательства — этому тоже способствуют. Поэтому компании, которые начнут работать на независимых российских платформах раньше, получат неоспоримое преимущество.

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