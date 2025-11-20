Россия
15:54, 20 ноября 2025Россия

Володин высказался об ответственности снабжающих Украину оружием стран

Володин: Снабжающие Украину оружием страны ждет ответственность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о поставках вооружения Киеву со стороны западных стран, заявив об ответственности, которая их ждет. Его слова передает ТАСС.

«Те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности», — обозначил парламентарий.

Володин напомнил, что 80 лет назад начал работу Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками, который был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии.

«Те, кто сегодня возглавляет Еврокомиссию в Евросоюзе, ряд государств Европы, забыли об этом (...) Но именно они взрастили неонацистский режим в Киеве, им придется за это отвечать», — заключил Володин.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин порассуждал об «опасных метастазах» нацизма на Украине и части Европы. По его словам, Россия несет ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны по сей день.

