В России порассуждали об опасных метастазах нацизма на Украине и части Европы

Нарышкин: Опасные метастазы нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«Опасные метастазы» нацизма наблюдаются на Украине и в некоторых странах Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет», передает ТАСС.

«К сожалению, угроза неонацизма остается. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — обозначил Нарышкин, добавив, что Россия несет ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны по сей день.

Он напомнил, что 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками, который был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии. «Трибунал выполнил эту высокую историческую миссию», — заключил Нарышкин.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о множестве потомков нацистов среди политиков в Европе. По его мнению, это приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе.

