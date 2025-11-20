Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:48, 20 ноября 2025Культура

Ваня Дмитриенко трогательно поддержал признанную лучшей актрисой Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко заявил, что очень гордится актрисой Анной Пересильд
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко поддержал звезду сериала «Слово пацана» и фильма «Алиса в Стране чудес» Анну Пересильд, признанную лучшей актрисой года по мнению россиян. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист признался, что очень гордится Анной, и обратил внимание на значительные карьерные достижения 16-летней актрисы за достаточно короткий срок.

«Очень горжусь, честно. Как мне нравится в Ане то, что она находит в себе силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться», — написал Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян. За него проголосовали 15 процентов опрошенных граждан России. Согласно исследованию ВЦИОМ, лучшими актрисами оказались Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости