Ваня Дмитриенко трогательно поддержал признанную лучшей актрисой Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко заявил, что очень гордится актрисой Анной Пересильд

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко поддержал звезду сериала «Слово пацана» и фильма «Алиса в Стране чудес» Анну Пересильд, признанную лучшей актрисой года по мнению россиян. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист признался, что очень гордится Анной, и обратил внимание на значительные карьерные достижения 16-летней актрисы за достаточно короткий срок.

«Очень горжусь, честно. Как мне нравится в Ане то, что она находит в себе силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться», — написал Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года по мнению россиян. За него проголосовали 15 процентов опрошенных граждан России. Согласно исследованию ВЦИОМ, лучшими актрисами оказались Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд.