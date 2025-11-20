В Новой Москве школьник смешал фольгу со средством для прочистки труб и попал в больницу

В школе №1392 в Троицке (Новая Москва) школьники смешали фольгу со средством для прочистки труб, один из детей попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как пояснил позднее директор школы Денис Бахарев в комментарии «Ленте.ру», один из школьников бросил в другого бутылку. «Бутылка взорвалась, капли смеси попали на голову подростка и вызвали покраснения», — рассказал педагог.

13-летнего мальчика госпитализировали. У него выявлены ожоги головы, затылка и шеи, уточняет «112».

«Подобные эксперименты несут угрозу для других людей и совершенно недопустимы, — констатировал директор школы. — Виновный будет поставлен на внутришкольный учет, информацию передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы».

