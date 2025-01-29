Владивосток стал Молодежной столицей России. Почему молодые россияне начали массово ездить в этот город?

Настоящий вихрь ярких событий охватил Владивосток в прошлом году. В 2024 году Владивосток был объявлен Молодежной столицей России. Это был нескончаемый праздник: больше 350 мероприятий провели, чтобы школьники и студенты смогли проявить себя, ощутить поддержку своих начинаний в самых разных областях. Подробнее — в нашем материале.

Молодая сила

Для Владивостока почетный статус Молодежной столицы России стал стимулом наглядно продемонстрировать, насколько велик потенциал города с этой точки зрения. Такого количества фестивалей, конкурсов, игр, программ поддержки молодежных проектов и инициатив, как в 2024 году, в городе еще не видели. Столица Приморья получила широкую известность сразу несколькими акциями всероссийского масштаба, достойно показав себя в паре с Москвой, также получившей в прошлом году звание Молодежной столицы России. Кстати, в 2025 году оно перешло к Омску и Перми.

Фото: Администрация Владивостока

В качестве Молодежной столицы России Владивосток стал местом проведения более чем 350 мероприятий, которые объединили больше 500 тысяч гостей

В том числе 40 тысяч гостей съехались во Владивосток из других регионов России, а 15 тысяч человек прибыли из других стран.

Тематика мероприятия поделилась на восемь разных треков: карьера, бизнес, семья, патриотизм, путешествия, добро, креатив и спорт. Кульминацией стала «Неделя Молодежной столицы», которая прошла с 28 июня по 6 июля и объединила сразу несколько мероприятий: День молодежи, День города, спортивный фестиваль, «Киберфест», мотофестиваль, летний кубок КВН и День креатива. За ее организацию Владивосток получил Гран-при международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Участниками мероприятий под эгидой Молодежной столицы России во Владивостоке стали более 100 молодежных объединений и сообществ, а также около двух тысяч волонтеров. Активисты добровольческой платформы dobro.ru набрали более 30 тысяч часов на этих мероприятиях.

«2024 год действительно стал очень ярким и насыщенным, — поделился мэр Владивостока Константин Шестаков. — За это время мы стали одной большой командой, которая понимает и верит, что за молодежью нашей страны и нашего города — огромное будущее. Уверен, что Владивосток останется Молодежной столицей не только в 2024 году».

Знаковые моменты

Наибольшее внимание в 2024 году к Владивостоку, как к Молодежной столице России привлекли несколько масштабных мероприятий. Три из них имели международный статус — молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток», а также впервые организованные на Дальнем Востоке кибертурнир и студенческие спортивные игры «Молодость Приморья». По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, эти мероприятия должны стать ежегодными или проходить раз в два года.

Фото: Администрация Владивостока

В дальневосточной столице прошел масштабный киберспортивный фестиваль Fusion Сyber Lab. Мероприятие объединило финал регулярного «Чемпионата Дальнего Востока – Кибервосток» по «Миру танков», финал Чемпионата России по киберспортивным играм и Международный киберспортивный турнир, в котором приняли участие команды из России, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Республики Беларусь.

Владивосток принял активное участие в двух крупных туристических программах. Во-первых, это Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) — 2024, в рамках которой две тысячи молодых людей из 147 стран посетили более 30 городов России. Во-вторых, это российская программа «Больше, чем путешествие», созданная для поощрения участников и победителей олимпиад, конкурсов и проектов, размещенных на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

В Книгу рекордов России вошла викторина, которую провели во Владивостоке в День России, 12 июня, как самая массовая в истории страны

Ее участниками стали 825 человек в составе более 130 команд, темой викторины была история России. Также большое внимание привлекали конкурсы и фестивали. В 2024 году состоялся крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль уличного искусства Graffest. Мастера из краевой столицы и других регионов страны украсили фасады домов, подпорные стены, а также прочие объекты уникальными граффити и муралами.

Дальневосточный мультиформатный фестиваль «ВДК-фест» стал праздником музыки, танцев и визуального искусства, поданных в формате региональных культурных особенностей.

Красивых, ярких мероприятий было достаточно, и я убежден, что мы приобрели немало прекрасных традиций на будущие годы, которые обязательно будут поддержаны нашей молодежью Константин Шестаков, мэр Владивостока

На окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» во Владивосток съехалось около 70 семейных команд. Конкурс признан самым массовым, по-настоящему народным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Полуфинал включал творческие, спортивные и интеллектуальные задания, причем семьи показали не только знания и умения каждого участника, но и продемонстрировали способность договариваться и полное взаимопонимание.

Фото: Администрация Владивостока

Молодежь Владивостока порадовали такие познавательные и развлекательные мероприятия, как Ночь музеев, День тигра, флешмоб по угону льдины, молодежный забег по льду. А одна веселая акция тоже попала в Книгу рекордов России: 6 июля во время празднования Дня города во Владивостоке 500 человек за пять минут налепили 4 540 хинкали.

Поддержка и развитие

Поддержка талантливой и активной молодежи в 2024 году во Владивостоке приобрела особый размах. Был запущен проект «Сверхновые», главная задача которого заключалась не только в муниципальном финансовом содействии интересным стартапам, но и в развитии предпринимательских навыков у молодежи. Участники «Сверхновых» научились воплощать свои идеи в жизнеспособные проекты, которые можно представлять на других конкурсах на получение грантов и премий.

В первом потоке «Сверхновых» победителем и обладателем гранта 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи стала педагог Алена Антоненко, которая разработала проект школы программирования во Владивостоке. Во втором потоке победили три участника, наградой которым стал призовой фонд 1,5 миллиона рублей. Призерами стали проекты «VDK3K — #городбудущего» Дмитрия Войцеховского, «Школа кутюрье для детей» Алеси Голубевой и «Серия образовательных мероприятий для школьников «Дальквиз» Татьяны Зайцевой.

При поддержке администрации Владивостока молодые предприниматели получили возможность представить свои товары на Всемирном молодежном форуме, получившем высокую оценку президента РФ Владимира Путина.

Также в Приморском крае при содействии властей организовали школу журналистики, где молодежь может попробовать свои силы в этой профессии.

Почти 2,7 миллиона рублей составил призовой фонд премий «Профессионал», «Молодежный вектор», «Есть за что» и «Доброволец года», лауреатами которых стали 124 человека

Также 18 человек получили премии танцевального чемпионата «Онли ТОП» на общую сумму 3 миллиона рублей.

138 молодых жителей Владивостока в 2024 году стали обладателями нагрудного знака «Лица Столицы». Проект был направлен на выявление и поощрение молодежи за личные достижения и вклад в развитие города.

Большим подарком молодежи Владивостока в 2024 году стало открытие нового современного скейт-парка на набережной Спортивной гавани. Спортивный комплекс площадью 1300 квадратных метров включает конструкции для катания на скейтах, самокатах, велосипедах и роликах, две зоны для олимпийских дисциплин «Парк» и «Улица».

Фото: Администрация Владивостока

Также в 2024 году во Владивостоке появилась «Молодежная карта», выступающая еще одной формой адресной поддержки. Эта лимитированная карта сочетает в себе транспортную карту и карту лояльности партнеров, которые предоставляют скидки в кафе и ресторанах, магазинах молодежной одежды, сфере развлечений. К проекту присоединился 31 партнер, а получателями стали 757 волонтеров, активистов и общественников.

Как отметил мэр Владивостока, невозможно было выполнить это все без поддержки правительства Приморского края и губернатора Олега Кожемяко, ректоров вузов и руководителей техникумов, активистов Движения первых, студенческих отрядов, Союза молодежи. Также он отметил большой вклад партнеров: Фабрики мороженого «Урса», компаний «Славда», DNS, «Самолет», ФСК, «Феско», «Ратимир», Сбербанка, ВТБ, Примсоцбанка, Туристско-информационного центра, владельцев ресторанов «Супра», «Чифань», «Еда и точка», «Зум» и многих других.

Планы на будущее

По словам мэра Владивостока, в 2025 году власти должны сохранить новые традиции этого года: большой праздник молодежной столицы, музыкальный фестиваль, сап-фестиваль, стартовавший в 2023-м. «Основные задачи, которые мы ставили перед собой в год Молодежной столицы — сформировать сообщество молодежи и рассказать о том, что во Владивостоке и в Приморском крае молодежь может реализовать свои таланты по всем направлениям, — отметил Шестаков. — Проведение всевозможных мероприятий мы обязательно продолжим, ведь развивать молодежную политику необходимо на постоянной основе».

Фото: Администрация Владивостока

Позицию мэра поддержал и губернатор Приморского края. «Мы будем продолжать эту работу, и следующий год, который совсем скоро начнется, у нас пройдет под знаком Года молодежных инициатив, — сообщил Олег Кожемяко. — Мы уже зарядили молодежь — показали, что сюда нужно приезжать, что здесь нужно жить и работать».

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