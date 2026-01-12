Реклама

15:25, 12 января 2026Силовые структуры

Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

В Перми двое мужчин убили и сожгли друзей в общежитии на Новый год
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми двое мужчин изрезали и сожгли друзей в Новый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Фигуранты — жители Орджоникидзевского района 1991 и 2002 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Они арестованы.

По данным следствия, 3 января после пожара, произошедшего в одной из комнат общежития, расположенного по улице Веденеева, обнаружили двоих пострадавших.

Правоохранители установили, что обвиняемые и потерпевшие устроили застолье. В какой-то момент они поссорились. Затем фигуранты изрезали двух друзей, а потом подожгли комнату.

Личность одного из потерпевших будет установлена по итогу молекулярно-генетической судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 62-летняя женщина отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла.

