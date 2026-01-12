Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

В Перми двое мужчин убили и сожгли друзей в общежитии на Новый год

В Перми двое мужчин изрезали и сожгли друзей в Новый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Фигуранты — жители Орджоникидзевского района 1991 и 2002 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Они арестованы.

По данным следствия, 3 января после пожара, произошедшего в одной из комнат общежития, расположенного по улице Веденеева, обнаружили двоих пострадавших.

Правоохранители установили, что обвиняемые и потерпевшие устроили застолье. В какой-то момент они поссорились. Затем фигуранты изрезали двух друзей, а потом подожгли комнату.

Личность одного из потерпевших будет установлена по итогу молекулярно-генетической судебной экспертизы.

